دراسة: ما العلاقة بين كورونا واضطرابات الطعام القاتلة

أعراض عدة ما بين أعراض أولية وطويلة الأمد تصيب مرضى فيروس كورونا منها الحمى وضيق التنفس والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق وغيرها من أعراض مازالت الأبحاث والدراسات الطبية تكشف عن أعراض جديدة منها، ومن منطلق ذلك كشفت دراسة حديثة عن عرض جديد من أعراض كورونا إلى أنه قد يسبب الوفاة، وهو في التالي..

كورونا واضطرابات الطعام القاتلة:

كشفت دراسة جديدة نشرها موقع "يوريك أليرت" العلمي، وأعدها باحثون من كلية الطب بجامعة مينيسوتا وكلية الصحة العامة الأمريكية ارتباطًا بين جائحة كورونا و"اضرابات الأكل" التي تقتل ما يقرب من 10200 شخص كل عام، أي حوالي شخص واحد كل 52 دقيقة".

وتعاونت المؤلفة الرئيسية للدراسة الباحثة "ميليسا سيمون" من كلية الطب بجامعة U of M، مع أستاذة كلية الصحة العامة ورئيسة قسم علم الأوبئة وصحة المجتمع "ديان ستاينر" لإعداد الدراسة بين أبريل ومايو 2020.

وقالت سيمون إن اضطرابات الأكل تتسبب بأحد أعلى معدلات الوفيات، ومن المهم الربط بين عواقب الوباء وسلوكيات الأكل المضطربة.

تفاصيل الدراسة:

هدفت الدراسة إلى فهم الارتباطات المحتملة بين الإجهاد والضيق النفسي والصعوبات المالية والتغيرات في سلوكيات الأكل خلال جائحة كورونا.

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها سيمون 6 موضوعات رئيسية لتغيير سلوك الأكل، وهي الأكل بشكل طائش وتناول وجبات خفيفة وزيادة استهلاك الغذاء وانخفاض الشهية والحميات الغذائية والإفراط في الأكل وازدياد اضطرابات الأكل.

وأفاد نحو 8٪ من الذين شملتهم الدراسة عن سلوكيات غير صحية بشدة للتحكم في الوزن، فيما تبين أن 53٪ لديهم سلوكيات غير صحية أقل شدة، و14٪ أفادوا بأنهم يأكلون بشراهة.

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