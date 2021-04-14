طبخات رمضان سريعة مع المقادير وطريقة التحضير

طبخات رمضان سريعة مع المقادير من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل السيدات خلال هذه الأيام وذلك نظرًا لرغبتهم في الحصول على أفضل الطبخات التي يمكنهم تجهيزها لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وتبحث كذلك السيدات عن اكلات سهلة وسريعة لفطور رمضان والتي لا تجعلها تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في المطبخ لإعداد الوجبات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طبخات رمضان سريعة مع المقادير.

طبخات رمضان سريعة مع المقادير

يعتبر هذا الشهر الفضيل من أكثر المناسبات التي تحتاج فيها السيدات إلى التجديد في الوجبات ومن خلال طبخات رمضان سريعة مع المقادير يمكنها تجهيز أكثر من طبخة لتقديمها على سفرة الإفطار في هذا الشهر المبارك ولعل من أهم هذه الطبخات:

طبخة الفاصوليا البيضاء

تتكون هذه الطبخة من بعض المقادير الأساسية وهي:

عدد أربع ملاعق من زيت الزيتون.

حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم.

مقدار كيلو من الطماطم.

عدد كوبان ونصف الكوب من الفاصوليا البيضاء.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

كمية مناسبة اللحم ولتكن نصف كيلو جرام.

طريقة التحضير

يتم نقع الفاصوليا من الليل في كمية مناسبة لتغطيتها من الماء، وبعد ذلك يتم إحضار وعاء الضغط ووضع زيت الزيتون به ومن ثم يوضع عليه البصل بعد تقطيعه لمدة خمس دقائق، ويتم تقطيع اللحم وإضافته إلى البصل بعد تغيير لون البصل ويتم تقليب اللحم لمدة عشر دقائق، يتم بعد ذلك ضرب الطماطم بالخلاط مع إضافة بعض الماء إليها.

ويتم بعد ذلك إضافة الفاصوليا إلى الوعاء ومن بعدها يتم وضع الطماطم ويتم وضع الملح والفلفل حسب الرغبة ومن ثم تغطية الوعاء جيدًا لمدة ربع الساعة، ومن ثم ترفع من النار وتترك لمدة عشر دقائق قبل فتح الوعاء ويتم تقديم الفاصوليا ساخنة مع الأرز.

طريقة فتة الحمص

تتكون فتة الحمص من بعض المقادير وهي:

عدد أربع ملاعق كبيرة من الزبادي الطازج.

عدد أربع ملاعق من الطحينة.

معصور ليمونة واحدة متوسطة الحجم.

مقدار ملعقتان من الزبدة.

كمية مناسبة من الكمون والفلفل الحلو والبقدونس.

علبة واحدة من الحمص.

خبز بيتا.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الخبز ومن ثم وضعه في وعاء عميق ويتم خلط الثوم والليمون واللبن والملح والطحينة ويتم وضعهم في وعاء أخر، يتم بعد ذلك سلق الحمص جيدًا ويؤخذ بعض الماء منه بعد السلق ويسكب على الخبز، ويتم تصفية الحمس ووضعه على الخبر مباشرة ومن الوعاء الأخر يتم سكب المكونات جميعًا على الحمص والخبز، ويتم أخيرًا وضع الزبدة على النار حتى الذوبان وتسكب على الحمص ويزين الوجه من أعلى بالبقدونس والفلفل.