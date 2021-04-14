أسرار طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة

تكتسب الحلويات الخفيفة التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية شهرة كبيرة وإقبال عليها من قبل الأشخاص ففي الحياة الطبيعية تحتوي المعجنات والحلويات على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي لا ينصح بكثرة تناولها خاصةً لأصحاب السمنة المفرطة وزيادة الوزن لذلك انتشرت المعجنات الخفيفة ذات المذاق الناعم غير الدسم ومن أمثلتها بسكويت الشوكولاتة وتعتبر فترة الحظر السابقة هي فترة بداية إنتشاره حتى الآن وهو من الحلويات الشهية التي أصبحت مميزة لدي الصغار ويقبلون عليها بشكل كبير وخفيف على المعدة بالرغم من مكوناته، ويعتبر إقتصادي التكلفة فإن معظم المكونات الخاصه به متوفرة في المنزل وموضوع اليوم هو كيفية تحضير بسكويت الشوكولاتة اللذيذ من خلال السطور التالية. طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة المكونات: عبوتان من البسكويت السادة.

بيضة واحده

فنجان من السكر البودرة.

فنجان من مسحوق الكاكاو.

فنجان من الزبدة.

كأس من المكسرات.

كأس حليب.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بتكسير البسكويت إلي أجزاء صغيرة جداً، نحضر إناء ونضع به الزبدة على النار حتى تذوب وعند الذوبان نضع باقي المكونات من السكر والفانيليا والحليب ومسحوق الكاكاو على نار هادئة. عند التجانس نقوم بوضع أجزاء البسكويت ونقلب المكونات معاً ببطئ وبعد بضع دقائق نقوم بسكب المكسرات تدريجياً مع التقليب المستمر ثم نتركها جانباً. تحضير ماكينة خاصه بتشكيل البسكويت ووضع المكونات بها ثم تشكيل البسكويت حسب الرغبة ونضعها بالفريزر بعد التشكيل لمدة ساعه إلي ساعتين وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير بديلة تعتبر الطريقة السابقة أحد الطرق الباردة والتي لا يفضلها البعض حيث يقوم البعض باللجوء إلي إعدادها في الفرن حتى تُعطي مذاق دافئ ولذيذ عن طريق عجن جميع المكونات في العجانة الكهربائية وتشكيلها بالماكينة الكهربائية ثم إدخال قطع البسكويت إلي الفرن حتى ينضج وبعد ذلك يتم تقديمه. طريقة التحضير: الوسوم

تكتسب الحلويات الخفيفة التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية شهرة كبيرة وإقبال عليها من قبل الأشخاص ففي الحياة الطبيعية تحتوي المعجنات والحلويات على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي لا ينصح بكثرة تناولها خاصةً لأصحاب السمنة المفرطة وزيادة الوزن لذلك انتشرت المعجنات الخفيفة ذات المذاق الناعم غير الدسم ومن أمثلتها بسكويت الشوكولاتة وتعتبر فترة الحظر السابقة هي فترة بداية إنتشاره حتى الآن وهو من الحلويات الشهية التي أصبحت مميزة لدي الصغار ويقبلون عليها بشكل كبير وخفيف على المعدة بالرغم من مكوناته، ويعتبر إقتصادي التكلفة فإن معظم المكونات الخاصه به متوفرة في المنزل وموضوع اليوم هو كيفية تحضير بسكويت الشوكولاتة اللذيذ من خلال السطور التالية. طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة المكونات: عبوتان من البسكويت السادة.

بيضة واحده

فنجان من السكر البودرة.

فنجان من مسحوق الكاكاو.

فنجان من الزبدة.

كأس من المكسرات.

كأس حليب.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بتكسير البسكويت إلي أجزاء صغيرة جداً، نحضر إناء ونضع به الزبدة على النار حتى تذوب وعند الذوبان نضع باقي المكونات من السكر والفانيليا والحليب ومسحوق الكاكاو على نار هادئة. عند التجانس نقوم بوضع أجزاء البسكويت ونقلب المكونات معاً ببطئ وبعد بضع دقائق نقوم بسكب المكسرات تدريجياً مع التقليب المستمر ثم نتركها جانباً. تحضير ماكينة خاصه بتشكيل البسكويت ووضع المكونات بها ثم تشكيل البسكويت حسب الرغبة ونضعها بالفريزر بعد التشكيل لمدة ساعه إلي ساعتين وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير بديلة تعتبر الطريقة السابقة أحد الطرق الباردة والتي لا يفضلها البعض حيث يقوم البعض باللجوء إلي إعدادها في الفرن حتى تُعطي مذاق دافئ ولذيذ عن طريق عجن جميع المكونات في العجانة الكهربائية وتشكيلها بالماكينة الكهربائية ثم إدخال قطع البسكويت إلي الفرن حتى ينضج وبعد ذلك يتم تقديمه. طريقة التحضير:

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