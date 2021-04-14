طريقة عمل بلح الشام المقرمش بسر المحلات لمذاق أكثر من رائع

طريقة عمل بلح الشام المقرمش بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة بداخل كل مطبخ نقدمها إليكي سيدتي عبر هذا المقال المقدم من موقع ثقفني، فمع دخول شهر رمضان الكريم وكثرة العزائم، تبدأ الكثير من ربات البيوت بإعداد حلويات هذا الشهر الفضيل، فهو يتميز بوجود أصناف كثير من الحلويات وأهمهم الكنافة والقطايف وبلح الشام والزلابية غيرها من الحلويات التي لا تكاد تخلو أي سفرة منها فى رمضان، فلابد من وجود هذه الأصناف وخاصة فى العزائم، لذلك سنقدم إليكم أسهل طريقة لعمل بلح الشام المرمش في البيت زي الجاهز وأفضل من الحلواني، سينبهر كل من يتناوله من يديكي.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

لعمل بلح الشام لابد من اتباع الطريقة والخطوات التي سنقدمها إليكم فى التالي، وللحصول على سر مذاق وقرمشة المحلات أيضاً:

المكونات:

مقدار كوب واحد من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة من مسحوق الفانيليا.

بيضتان بدرجة حرارة المطبخ.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة وحدة من النشا.

أما عن مكونات الشربات فهي كالتالي:

2 كوب كبير من السكر.

كوب واحد من الماء” نفس حجم كوب السكر”.

عصير نصف ليمونه.

فى إناء على نار متوسطة أضيفي كوب الماء وربع كوب من الزيت.

ثم أضيفي إليهم كوب الدقيق المخلوط مع الملح والسكر، وقلبي المكونات سويا وهى على النار حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة ومتجانسة وخالية من التكتلات.

بعد ذلك يتم رفع العجينة من على النار وتترك جانباً حتى تبرد وابدئي بإضافة البيض والفانيليا واستمري فى العجن.

ثم تعبأ العجينة فى كيس الحلويات المخصص للتشكيل، ونحضر مقلاة عميقة ونضع بها الزيت وتترك على نار متوسطة.

نبدأ فى تشكيل أصابع بلح الشام ووضعها في الزيت وتقلب من الحين والأخر حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

ثم يوضع فى الشربات البارد والثقيل لمدة دقيقة واحدة، ويقدم وهو مزين بالقليل من الفستق.

أحضري إناء مناسب وضعي فيه الماء ثم السكر واتركيهم على نار متوسطة حتى تمام الغليان، ثم أضيفي إليهم عصير الليمون.

اتركي المكونات لمدة 5 دقائق أخرى ثم توضع جانباً حتى تبرد وتصبح جاهزة للاستخدام.

خطوات عمل بلح الشام فى البيتطريقة عمل الشربات