طريقة تحضير كبسة الدجاج الحمراء بطعم جديد لفطور رمضان

طريقة عمل كبسة الدجاج الحمراء من المطبخ السعودي تعد من الوصفات خليجية الأصل كما أنها من الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية التي يتم تناولها على الغذاء يوم الجمعة أو في المناسبات الكبيرة مثل العزائم أو تجمعات العائلات وتسمى بكبسة الدجاج الحمراء لأنها تتميز بطعمها اللذيذ ولون الأرز الأحمر نتيجة استخدام بعض الخضروات التي تحتوي على اللون الأحمر ومنها الطماطم والفلفل الأحمر الحار بالإضافة الى التوابل التي تكسبها طعم مميز نقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري أسهل طريقة لعمل كبسة الدجاج الحمراء بطعم شهي ولذيذ. طريقة عمل كبسة الدجاج الحمراء ومكوناتها طريقة عمل كبسة الدجاج الحمراء ومكوناتها المكونات:- دجاجة نظيفة ومغسولة.

مقدار 2 كوب أرز بسمتي.

حبه بصل مقطع جوانح.

4 فصوص ثوم مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الخل.

اربع ملاعق زيت نباتي.

ثلاث حبات لومي.

ثلاث حبات حبهان.

ثلاث حبات كبش القرنفل.

ثلاث ورقات لورا.

نصف ملعقة فلفل اسود حب.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة.

3 حبات طماطم معصورة.

ملعقتين معجون طماطم.

2 قرن فلفل حار.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة ملح. طريقة تحضير وصفة كبسة الدجاج الحمراء الجديدة أولا قومي بنقع الأرز في ماء ساخن و رشي عليه رشه ملح لمدة خمس دقائق ثم يصفى ويغسل بالماء البارد ويترك للاستعمال اللاحق. احضري وعاء على نار متوسطة الحرارة وضعي فيه الزيت و بعد أن يسخن ضيفي البصل والثوم وقومي بتوشيح البصل والثوم جيدا حتى يذبل البصل ويصبح لونه احمر. ضيفي قطع الدجاج على البصل مع التقليب ثم اضيفي بهارات الكبسة منها البهارات الصحيحة والصلصة ثم قلبي الجميع ويترك على النار لمدة ربع ساعة. ضيفي عصير الطماطم مع التقليب ويترك على النار حتى يتجانس الخليط لمدة خمس دقائق. ثم صبي الماء المغلي حتى يغطي الدجاج تماما. صفي المرقة من البهارات وضعي عليها الفلفل الحار وتترك المرقة حتى تغلي. ضيفي الأرز البسمتي مع ضبط قياس الماء “تقريبا أعلى من سطح الأرز بمقدار2سم”. أول ما يبدأ غليان الأرز نهدئ النار حتى ينضج. بعد تمام نضج الأرز يترك مغطاة لمدة عشر دقائق قبل البدء في عمليه التقدم. في طبق التقديم المفضل لديكي سكبي الأرز وضعي من فوقه قطع الدجاج ويزين بالبقدونس المفروم والبصل المحمر وصحة وهنا. طريقة تحضير وصفة كبسة الدجاج الحمراء الجديدة الوسوم

طريقة عمل كبسة الدجاج الحمراء من المطبخ السعودي تعد من الوصفات خليجية الأصل كما أنها من الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية التي يتم تناولها على الغذاء يوم الجمعة أو في المناسبات الكبيرة مثل العزائم أو تجمعات العائلات وتسمى بكبسة الدجاج الحمراء لأنها تتميز بطعمها اللذيذ ولون الأرز الأحمر نتيجة استخدام بعض الخضروات التي تحتوي على اللون الأحمر ومنها الطماطم والفلفل الأحمر الحار بالإضافة الى التوابل التي تكسبها طعم مميز نقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري أسهل طريقة لعمل كبسة الدجاج الحمراء بطعم شهي ولذيذ. طريقة عمل كبسة الدجاج الحمراء ومكوناتها طريقة عمل كبسة الدجاج الحمراء ومكوناتها المكونات:- دجاجة نظيفة ومغسولة.

مقدار 2 كوب أرز بسمتي.

حبه بصل مقطع جوانح.

4 فصوص ثوم مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الخل.

اربع ملاعق زيت نباتي.

ثلاث حبات لومي.

ثلاث حبات حبهان.

ثلاث حبات كبش القرنفل.

ثلاث ورقات لورا.

نصف ملعقة فلفل اسود حب.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة.

3 حبات طماطم معصورة.

ملعقتين معجون طماطم.

2 قرن فلفل حار.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة ملح. طريقة تحضير وصفة كبسة الدجاج الحمراء الجديدة أولا قومي بنقع الأرز في ماء ساخن و رشي عليه رشه ملح لمدة خمس دقائق ثم يصفى ويغسل بالماء البارد ويترك للاستعمال اللاحق. احضري وعاء على نار متوسطة الحرارة وضعي فيه الزيت و بعد أن يسخن ضيفي البصل والثوم وقومي بتوشيح البصل والثوم جيدا حتى يذبل البصل ويصبح لونه احمر. ضيفي قطع الدجاج على البصل مع التقليب ثم اضيفي بهارات الكبسة منها البهارات الصحيحة والصلصة ثم قلبي الجميع ويترك على النار لمدة ربع ساعة. ضيفي عصير الطماطم مع التقليب ويترك على النار حتى يتجانس الخليط لمدة خمس دقائق. ثم صبي الماء المغلي حتى يغطي الدجاج تماما. صفي المرقة من البهارات وضعي عليها الفلفل الحار وتترك المرقة حتى تغلي. ضيفي الأرز البسمتي مع ضبط قياس الماء “تقريبا أعلى من سطح الأرز بمقدار2سم”. أول ما يبدأ غليان الأرز نهدئ النار حتى ينضج. بعد تمام نضج الأرز يترك مغطاة لمدة عشر دقائق قبل البدء في عمليه التقدم. في طبق التقديم المفضل لديكي سكبي الأرز وضعي من فوقه قطع الدجاج ويزين بالبقدونس المفروم والبصل المحمر وصحة وهنا. طريقة تحضير وصفة كبسة الدجاج الحمراء الجديدة

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