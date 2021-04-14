بمكونات سهلة طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة في المنزل زي المحلات

تدور عمليات البحث في شهر رمضان عن طريقة الكنافة سواء بالقشطة أو المانجو، فهي من أسهل وأشهر الحلويات المحببة لدي الكثير من الأطفال والكبار، ونظراً لطعمها اللذيذ ومذاقها الرائع يكثر الأقبال عليها في محلات الحلويات، ولتوفير البحث عليكم سنقوم بعرض طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة بمكونات سهلة وبسيطة. مكونات عمل الكنافة نصف كيلو من الكنافة

100 جرام من السكر المطحون

100 جرام من السمن

500 جرام من المانجو المجمد والمقطع إلى مكعبات مكونات تحضير الكريمة كوب من الكريمة

300 مل حليب

1/2 ملعقة من الفانيليا

3 صفار بيضة

1/4 كوب من السكر الناعم

2 ملعقة من الدقيق العادي

2 ملعقة من دقيق الذرة طريقة تحضير الكريمة نقوم بخلط السكر والبيض في وعاء عميق.

نضع الدقيق على البيض ونقلبهم بشكل جيد.

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضيف الحليب والفانيليا.

نرفع الخليط من النار، ثم نقوم بإضافة الخليط على البيض ببطء مع التقليب.

ثم نضع الخليط على النار مرة أخري على نار هادئة حتي الغليان، مع التقليب المستمر جتي يصبح كثيفاً.

نرفعه من النار ونتركه جانباً حتي يبرد.

من ثم نضعه في الثلاجة حتي يبرد تماماً. مكونات تحضير الشربات كوب ونصف من السكر

كوب ماء

ملعقة من عصير الليمون طريقة تحضير الشربات نضع الماء والسكر والليمون في وعاء على النار، ونقلبهم حتي يذوب السكر تماماً.

نتركه حتي الغليان ومن ثم يرفع ونتركه جانباً حتي يبرد.

يمكن إضافة قشر المانجو على الشربات لإعطائه نكهة المانجو. طريقة تحضير الكنافة نقوم بوضع الكنافة في الفريزر ثم نقوم بتفتيتها.

نسكب إليها الزبدة أو السمنة والسكر البودر ونقلبهم حتي تتجانس تماماً.

نقوم بتقسيم الكنافة إلي جزئين، نحضر صينيتين وندهنها بالسمن.

ثم نضع نصف الكنافة في صينية والنصف الأخر في الصينية الأخري ونضغطها جيداً.

ندخلهم الفرن على درجة حرارة 18، حتي تصبح باللون الذهبي.

نقوم بوضع الشربات عليهم حتي تتشربها تماماً.

ثم نضع صينية منهم على طبق مسطح.

ثم نضيف إليها نصف الكريمة عليها يمكن أستبدالها بالمهلبية.

نرص فوقها شرائح المانجو ثم نضع الطبقة الأخري من الكنافة عليها.

نضيف باقي الكريمة والمانجو على الوجه.

وتقدم بالهنا. مكونات عمل الكنافةمكونات تحضير الكريمةطريقة تحضير الكريمةمكونات تحضير الشرباتطريقة تحضير الشرباتطريقة تحضير الكنافة الوسوم

تدور عمليات البحث في شهر رمضان عن طريقة الكنافة سواء بالقشطة أو المانجو، فهي من أسهل وأشهر الحلويات المحببة لدي الكثير من الأطفال والكبار، ونظراً لطعمها اللذيذ ومذاقها الرائع يكثر الأقبال عليها في محلات الحلويات، ولتوفير البحث عليكم سنقوم بعرض طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة بمكونات سهلة وبسيطة. مكونات عمل الكنافة نصف كيلو من الكنافة

100 جرام من السكر المطحون

100 جرام من السمن

500 جرام من المانجو المجمد والمقطع إلى مكعبات مكونات تحضير الكريمة كوب من الكريمة

300 مل حليب

1/2 ملعقة من الفانيليا

3 صفار بيضة

1/4 كوب من السكر الناعم

2 ملعقة من الدقيق العادي

2 ملعقة من دقيق الذرة طريقة تحضير الكريمة نقوم بخلط السكر والبيض في وعاء عميق.

نضع الدقيق على البيض ونقلبهم بشكل جيد.

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضيف الحليب والفانيليا.

نرفع الخليط من النار، ثم نقوم بإضافة الخليط على البيض ببطء مع التقليب.

ثم نضع الخليط على النار مرة أخري على نار هادئة حتي الغليان، مع التقليب المستمر جتي يصبح كثيفاً.

نرفعه من النار ونتركه جانباً حتي يبرد.

من ثم نضعه في الثلاجة حتي يبرد تماماً. مكونات تحضير الشربات كوب ونصف من السكر

كوب ماء

ملعقة من عصير الليمون طريقة تحضير الشربات نضع الماء والسكر والليمون في وعاء على النار، ونقلبهم حتي يذوب السكر تماماً.

نتركه حتي الغليان ومن ثم يرفع ونتركه جانباً حتي يبرد.

يمكن إضافة قشر المانجو على الشربات لإعطائه نكهة المانجو. طريقة تحضير الكنافة نقوم بوضع الكنافة في الفريزر ثم نقوم بتفتيتها.

نسكب إليها الزبدة أو السمنة والسكر البودر ونقلبهم حتي تتجانس تماماً.

نقوم بتقسيم الكنافة إلي جزئين، نحضر صينيتين وندهنها بالسمن.

ثم نضع نصف الكنافة في صينية والنصف الأخر في الصينية الأخري ونضغطها جيداً.

ندخلهم الفرن على درجة حرارة 18، حتي تصبح باللون الذهبي.

نقوم بوضع الشربات عليهم حتي تتشربها تماماً.

ثم نضع صينية منهم على طبق مسطح.

ثم نضيف إليها نصف الكريمة عليها يمكن أستبدالها بالمهلبية.

نرص فوقها شرائح المانجو ثم نضع الطبقة الأخري من الكنافة عليها.

نضيف باقي الكريمة والمانجو على الوجه.

وتقدم بالهنا. مكونات عمل الكنافةمكونات تحضير الكريمةطريقة تحضير الكريمةمكونات تحضير الشرباتطريقة تحضير الشرباتطريقة تحضير الكنافة

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