اعملي الفول المدمس في البيت زي المحلات لوجبة السحور

طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات، هناك عدد كبير من السيدات تبحث عن طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات، حيث تتنافس العديد من السيدات في إعداد طبق فول متميز مثل ما يقدم في المحلات، لذا لا تقلقِ يمكنكِ إتباع هذه الطريقة لكي تحصلِ على طبق فول مميز ورائع، حيث يعتبر الفول من أهم الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، لذا إذا أردتي معرفة طريقة عمل الفول المدمس، عليكِ استكمال المقالة للنهاية.

طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات

مكونات الفول المدمس

يجب إحضار هذه المكونات بشكل دقيق، وهذه المكونات تتمثل في التالي:

فول منقوع بمقدار ½ كيلو.

فول مدشوش بمقدار 1/2 كوب.

عدس أصفر بمقدار ½ كوب.

ماء بارد.

بصلة واحدة.

ثمرة طماطم واحدة.

جزرة مبشورة واحدة.

ثوم بمقدار ثلاثة فصوص.

كركم مقدار ملعقة كبيرة.

في البداية قومي بإحضار دماسة لكي تساعدك في تحضير الفول المدمس.

ضعي في الدماسة هذه المكونات التالية(الفول وكذلك الجزر ثم العدس الأصفر ثم الفول المدشوش).

ثم بعد ذلك قومي بإضافة الكركم وكذلك البصل ثم الثوم وأخيراً الطماطم.

بعد ذلك عليكي بتغطية الفول بالماء.

ثم قومِي بوضع هذا الخليط السابق على نار متوسطة.

بعد ذلك عندما يبدأ الخليط في الغليان، قومي بتخفيض الحرارة حتى تكون هادئة جداً.

ثم قومِي بترك الفول مدة لا تقل عن ثمانية ساعات، وعليكِ القيام بتزويد الفول بالماء من وقت إلى وقت آخر وذلك حتى ينضج تماماً.

كيفية تحضير الفول المدمس

بعد ذلك يتم إعداد الفول بالنكهة المفضلة إلى أفراد أسرتك سواء كان الفول بالطماطم، أو الفول البيض، أو يمكن عمل الفول بالطحينة، وأيضاً يمكن عمل الفول بالخلطة السرية، والتي يفضل استخدام هذه الطريقة الكثير من الأشخاص لما لها من مذاق شهي.