سر عمل الكنافة الرمضانية في البيت، تبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق تحضير الكنافه في المنزل بخطوات بسيطة، لكي تنال إعجاب إفراد أسرتها بدل من شراءها جاهزة، لأن الكنافة من الحلويات الشرقية التي يحب تناولها الكبير والصغير، وخاصة في شهر رمضان سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا أسهل طريقة لعمل الكنافة في المنزل بخطوات سهلة.

سر عمل الكنافه الرمضانية في البيت بخطوات بسيطة زي الجاهزة

المكونات

كيلو من الكنافة.

قليل من الشربات.

جوز هند.

زبيب.

نصف كوب من السمن.

350جرام من الكريم شانتية.

نصف كيلو من الجبن الأبيض.

طريقة عمل الشربات

علي نار متوسطة قومي بوضع بوضع الماء والسكر،ثم قومي بإضافة نصف لليمونة وملعقة من سكر الجلوكوز، واتركية على نار هادئة من 5إلي 7 دقائق.

طريقة تحضير القشطة

قومي بخلط كمية من الكريم شانتية والنشا واللبن، قومي بالخلط الجيد المكونات حتي تصلي إلي خليط متماسك ثم قومي بإضافة القشطة.

طريقة تحضير الكنافة

قومي بإحضار صنية الفرن وقومي بتوزيع ثلاث ملاعق من السمن بها، ثم قومي بتوزيع كمية الكنافة في الصنية بطريقة متساوية، قومي بوضع القشطة، قم قومي بوضع طبقة أخري من الكنافة، ثم قومي بوضع السمن السائل على الوجه، ثم قومي بإدخالها الفرن على نار متوسطة، واتركيها حتي تصل للون الذهبي، ثم أخرجيها من الفرن واسكبي عليها الشربات البارد.

أسهل طريقة لعمل الكنافة الرمضانية في البيت بطعم يجنن

طريقة عمل الكنافة النبالسية

المكونات

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

كوب كبير من الجبنة العكاوي.

نصف ملعقة صغيرة لون أحمر.

طريقة التحضير

قومي ببشر جبنة العكاوي وضعيها في الماء لمدة ليلة كاملة للتخلص من الملح الموجود بها، قومي بخلط الزبدة مع اللون الأحمر، قومي بإحضار صنية وقومي بدهنها بالزبدة، ونقوم بفرد كمية الكنافة بها ونضعها علي النار حتي تتحمر، ثم ترفع من على النار ويتم إضافة الجبنة عليها، تترك الجبنة حتي تذوب بشكل تام ثم نقوم بإضافة الشربات عليها، ونقوم برش اللوز والفستق المطحون عليها وستندهش من طعمها المميز.