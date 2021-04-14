السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول مثل المطاعم واحلي بنكهات مختلفة لازم تجربيه

ملعقة واحدة لتدميس الفول مثل المطاعم، الفول من الأكلات الشعبية الشهيرة المحببة عند الجميع ويبحثوا عن طرق عمل الفول كي يكون فيه نوع من التجديد في كل مرة ولذلك إليكم بعض الوصفات الشهيرة لعمل الفول.

ملعقة واحدة لتدميس الفول مثل المطاعم

يعتبر الفول المدمس من أساس السحور في رمضان، كما انه من اشهر الأكلات الشعبية في الوطن العربي واليكم الآن طريقة تدميس الفول بالطريقة الأصلية .

٢ كوب من الفول.

كوب من الطماطم المخلوطة.

بصلة مفرومة.

ملح وفلفل اسمر حسب الرغبة.

بقدونس.

ملعقة سمنة.

٢ طماطم مقطعة قطع صغيرة.

فص ثوم مفروم.

في مقلاة على نار متوسطة نضع الثوم والبصل والسمن مع التقليب حتى يأخذوا اللون الذهبي وإضافة عصير الطماطم عليهم.

ترك الخليط السابق على النار حتى يصبح ثقيلًا ثم نضف الفول ونتركه حتى تمام الطهي.

نغلق النار عليه عند التأكد من الطهي ثم نضيف البقدونس والطماطم المقطعة والملح والفلفل عليهم ويتم التقديم.

مكونات عمل الفول المدمس بالطماطمطريقة تحضير الفول المدمس بالطماطم

عمل الفول المدمس بالثوم

مكونات تحضير الفول المدمس بالثوم في

علبة فول.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البقدونس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

٢ طماطم مقطعة مكعبات.

بصلة مفرومة.

٢ فص ثوم مفروم.

في مقلاة على نار هادئة نضع البصل والثوم مع التقليب لمدة دقيقتين ونضيف عليهم الطماطم والبقدونس والكزبرة والتقليب لمدة خمس دقائق.

نضيف الفول والملح والفلفل بعد ذلك وتركه حتى يغلي وبعد ذلك يكون جاهز للتقديم.

طريقة تحضير الفول المدمس بالثوم في المنزل

طريقة عمل الفول في المنزل

لا يمكن الاستغناء عن الفول المدمس في أي منزل وخاصة في شهر رمضان المبارك .

فول مدمس.

طماطم مكعبات.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

زيت.

طحينة.

بقدونس.

كمون وملح.

في مقلاة على النار نضع البصل و التقليب لمدة دقيقتين ثم نضع الفول عليه مع التقليب المستمر.

نضع باقي المكونات على الفول مع التقليب المستمر لبضع دقائق ثم يكون هكذا جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قد تعرفنا على أسهل الطرق لتحضير الفول في المنزل فيمكن تحضيره بأسهل المكونات وبأسهل الطرق.

مكونات عمل الفول المدمس في المنزلطريقة تحضير الفول المدمس في المنزل