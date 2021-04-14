طريقة تحضير حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمة

اعملي معنا اليوم طريقة عمل حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمة بعجينة البف باسترى شكل جديد وجذاب قدميه للأسرتك على مائدة رمضان اليوم وهي تعد من الحلويات العالمية يوجد العديد من استخدام عجينه البف باستري في تحضير اكثر من نوع مختلف من الحلويات بشكل عام لكن تستخدم بالأخص في الحلويات المالحة والمقبلات كما أنها دائما تحضر في المناسبات والعزائم ويعد طبق من الأطباق الجانبية سريعة التحضير وخفيفه على المعدة ابقو معنا لمعرفة الجديد عن وصفتنا اليوم عجينة البف باستري واستخدامها الشهي بطريقة سهلة في المنزل. طريقة عمل حلوى القراطيس الكذابة بالكريمة ومكوناتها طريقة عمل حلوى القراطيس الكذابة بالكريمة ومكوناتها المكونات.. عبوة كاملة من البف باستري “2 شريحة”.

حبه بيض محفوفة بالسكر البلوري الخشن.

نصف كاس من الزبدة المذابة.

نصف كاس من زبدة منهكة صلبة-سمنه.

2 كاس سكر بودر.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

1 برطمان كريم المارشميلو حوالي 7 أوقية. طريقة تحضير وصفة حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمة أن يكون البف باستري سبق له الذوبان بدرجة حرارة الغرفة.

البدء في تسخين الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت.

احضر صينية خبز وافردي فيها ورقة زبدة.

أفردى البف باستري بعد نزع الغلاف من على العلبة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.

ثم قطعي البف باستري بهدوء قطع طولية بطول سنيات العجين.

ثم قومي بتقطيع كل ثلث الى نصفين حتى يتشكل أمامك على شكل مستطيل.

رصي المستطيلات داخل صينية الفرن مع مراعات مساواة المسافات بين كل مستطيل والأخر واحد بوصة.

قومي بدهن كل مستطيل بالبيض المخفوق.

ثم قومي برش المستطيلات بالسكر الخشن.

ادخلي الصينية في الفرن السابق تسخينه واخبزي البف باستري حتى ينتفخ و يتحول لونه الى اللون الذهبي الجميل حوالي من 5 الى 7 دقائق.

قومى بأخراج الصينية من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد تماما نقوم بتجهيز الحشوة. تجهيز الحشوة في وعاء اخر قومي بخفق السمنة والزبدة حتى يصبح القوام كريمي وهش مدة الخفق حوالي 5 دقائق. ثم ضيفي السكر البودر أثناء الخفق على مراحل بمعدل كوب في كل المرة الواحدة حتى يمتزج الخليط جيدا ببعضه. ثم ضيفي الفانيليا مع الاستمرار في عملية الخفق المستمر. ضيفي كريم المارشميلو مع الاستمرار في الخفق مرة اخرى حتى يتجانس الخليط مع بعضه و يصبح مزيج لونه لون فاتح وقوام خفيف وناعم واستمري في عملية الخفق لمده دقيقتين. بسكين قطعي شرائح البف باستري الباردة الى نصفين. ضعي الحشو علي أنصاف قطع البف باستري باستخدام الكيس الحلواني ثم غطي الحشوة بالنصف الاخر من عجينة البف باستري.

وصلنا سيدتي الى نهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه وصفتنا اليوم طريقة عمل حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمة. طريقة تحضير وصفة حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمةتجهيز الحشوة الوسوم

اعملي معنا اليوم طريقة عمل حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمة بعجينة البف باسترى شكل جديد وجذاب قدميه للأسرتك على مائدة رمضان اليوم وهي تعد من الحلويات العالمية يوجد العديد من استخدام عجينه البف باستري في تحضير اكثر من نوع مختلف من الحلويات بشكل عام لكن تستخدم بالأخص في الحلويات المالحة والمقبلات كما أنها دائما تحضر في المناسبات والعزائم ويعد طبق من الأطباق الجانبية سريعة التحضير وخفيفه على المعدة ابقو معنا لمعرفة الجديد عن وصفتنا اليوم عجينة البف باستري واستخدامها الشهي بطريقة سهلة في المنزل. طريقة عمل حلوى القراطيس الكذابة بالكريمة ومكوناتها طريقة عمل حلوى القراطيس الكذابة بالكريمة ومكوناتها المكونات.. عبوة كاملة من البف باستري “2 شريحة”.

حبه بيض محفوفة بالسكر البلوري الخشن.

نصف كاس من الزبدة المذابة.

نصف كاس من زبدة منهكة صلبة-سمنه.

2 كاس سكر بودر.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

1 برطمان كريم المارشميلو حوالي 7 أوقية. طريقة تحضير وصفة حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمة أن يكون البف باستري سبق له الذوبان بدرجة حرارة الغرفة.

البدء في تسخين الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت.

احضر صينية خبز وافردي فيها ورقة زبدة.

أفردى البف باستري بعد نزع الغلاف من على العلبة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.

ثم قطعي البف باستري بهدوء قطع طولية بطول سنيات العجين.

ثم قومي بتقطيع كل ثلث الى نصفين حتى يتشكل أمامك على شكل مستطيل.

رصي المستطيلات داخل صينية الفرن مع مراعات مساواة المسافات بين كل مستطيل والأخر واحد بوصة.

قومي بدهن كل مستطيل بالبيض المخفوق.

ثم قومي برش المستطيلات بالسكر الخشن.

ادخلي الصينية في الفرن السابق تسخينه واخبزي البف باستري حتى ينتفخ و يتحول لونه الى اللون الذهبي الجميل حوالي من 5 الى 7 دقائق.

قومى بأخراج الصينية من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد تماما نقوم بتجهيز الحشوة. تجهيز الحشوة في وعاء اخر قومي بخفق السمنة والزبدة حتى يصبح القوام كريمي وهش مدة الخفق حوالي 5 دقائق. ثم ضيفي السكر البودر أثناء الخفق على مراحل بمعدل كوب في كل المرة الواحدة حتى يمتزج الخليط جيدا ببعضه. ثم ضيفي الفانيليا مع الاستمرار في عملية الخفق المستمر. ضيفي كريم المارشميلو مع الاستمرار في الخفق مرة اخرى حتى يتجانس الخليط مع بعضه و يصبح مزيج لونه لون فاتح وقوام خفيف وناعم واستمري في عملية الخفق لمده دقيقتين. بسكين قطعي شرائح البف باستري الباردة الى نصفين. ضعي الحشو علي أنصاف قطع البف باستري باستخدام الكيس الحلواني ثم غطي الحشوة بالنصف الاخر من عجينة البف باستري.

وصلنا سيدتي الى نهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه وصفتنا اليوم طريقة عمل حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمة. طريقة تحضير وصفة حلوى القراطيس الكاذبة بالكريمةتجهيز الحشوة

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