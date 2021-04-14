عيش السحور في 10 دقائق فقط طعمه وريحته تجنن سهل جداً وناجح من أول مرة، السحور هو إحدى وجبات الصيام في رمضان ويهتم الكثير به لأنه مصدر غذاء باقي اليوم ويختلف أصنافة من شخص لأخر ولكن يظل عيش السحور أساسي عند الكثير في السحور وسوف طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة وبأكثر من طريقة. طريقة عمل عيش السحور في 10 دقائق فقط طعمه طريقة عمل عيش السحور في 10 دقائق فقط طعمه عيش السحور اللي يفتح النفس طعم وريحه يجنن لو جربتيه مش هتبطلى تعمليه المكونات عيش السحور كوب لبن رائب.

ملعقتين سكر.

نصف كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

٢ ملعقة حليب بودرة.

ربع كوب سمنة أو زيت. طريقة تحضير عيش السحور في إناء نضع الدقيق واللبن البودرة والسكر والخميرة وبكينج بودر وخلطهم جيدًا ووضعهم داخل العجان.

ثم نضيف السمن إلى الخليط حتى يتشرب كل كمية السمنة.

أضيف اللبن بالتدريج واستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى تصبح عجينة طرية سهلة التشكيل ويمكن وضع بعض الماء الدافئ أن احتاجت.

اترك العجينة ترتفع بعد وضعها في إناء أخر.

أقوم بتشكيل هذه العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم وفردها ووضعها في صواني وتركهم لبعض الوقت حتى يرتفعوا ثم إدخالهم الفرن الاستواء ويأخذوا اللون الذهبي. طريقة أخرى لعمل عيش السحور المكونات عيش السحورطريقة تحضير عيش السحورطريقة أخرى لعمل عيش السحور المكونات عيش السحور ٢ كوب دقيق. رشه ملح. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقتان كبيرتان من السمنة. نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر. المكونات عيش السحور طريقة التحضير عيش السحور في إناء نضع الدقيق والملح والسكر والخميرة والبيكنج بودر وخلطهم جيدًا.

نحضر الماء الدافئ ونضع على الدقيق ونبدأ في العجن وإضافة الماء تدريجيًا كلما احتاجت حتى تصبح عجينة لينة طرية يمكن تشكيلها ويتم العجن لمدة عشر دقائق.

ترك العجينة حتى ترتفع ويتضاعف حجمها في الإناء.

تقطيع العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم وفردها.

تسخين مقلاة على نار متوسطة ودهنها بالزيت أو السمن ووضع العجينة بها حتى تأخذ اللون الذهبي وقلبها للجانب الأخر وهكذا حتى الانتهاء من الكمية. الوسوم

عيش السحور في 10 دقائق فقط طعمه وريحته تجنن سهل جداً وناجح من أول مرة، السحور هو إحدى وجبات الصيام في رمضان ويهتم الكثير به لأنه مصدر غذاء باقي اليوم ويختلف أصنافة من شخص لأخر ولكن يظل عيش السحور أساسي عند الكثير في السحور وسوف طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة وبأكثر من طريقة. طريقة عمل عيش السحور في 10 دقائق فقط طعمه طريقة عمل عيش السحور في 10 دقائق فقط طعمه عيش السحور اللي يفتح النفس طعم وريحه يجنن لو جربتيه مش هتبطلى تعمليه المكونات عيش السحور كوب لبن رائب.

ملعقتين سكر.

نصف كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

٢ ملعقة حليب بودرة.

ربع كوب سمنة أو زيت. طريقة تحضير عيش السحور في إناء نضع الدقيق واللبن البودرة والسكر والخميرة وبكينج بودر وخلطهم جيدًا ووضعهم داخل العجان.

ثم نضيف السمن إلى الخليط حتى يتشرب كل كمية السمنة.

أضيف اللبن بالتدريج واستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى تصبح عجينة طرية سهلة التشكيل ويمكن وضع بعض الماء الدافئ أن احتاجت.

اترك العجينة ترتفع بعد وضعها في إناء أخر.

أقوم بتشكيل هذه العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم وفردها ووضعها في صواني وتركهم لبعض الوقت حتى يرتفعوا ثم إدخالهم الفرن الاستواء ويأخذوا اللون الذهبي. طريقة أخرى لعمل عيش السحور المكونات عيش السحورطريقة تحضير عيش السحورطريقة أخرى لعمل عيش السحور المكونات عيش السحور ٢ كوب دقيق. رشه ملح. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقتان كبيرتان من السمنة. نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر. المكونات عيش السحور طريقة التحضير عيش السحور في إناء نضع الدقيق والملح والسكر والخميرة والبيكنج بودر وخلطهم جيدًا.

نحضر الماء الدافئ ونضع على الدقيق ونبدأ في العجن وإضافة الماء تدريجيًا كلما احتاجت حتى تصبح عجينة لينة طرية يمكن تشكيلها ويتم العجن لمدة عشر دقائق.

ترك العجينة حتى ترتفع ويتضاعف حجمها في الإناء.

تقطيع العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم وفردها.

تسخين مقلاة على نار متوسطة ودهنها بالزيت أو السمن ووضع العجينة بها حتى تأخذ اللون الذهبي وقلبها للجانب الأخر وهكذا حتى الانتهاء من الكمية.

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