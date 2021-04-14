أرخص وأقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم شعرك وبأقل التكاليف

اتجهت الكثير من النساء في الآونة الأخيرة إلى استخدام الوصفات الطبيعية سواء على الشعر أو البشرة، وذلك نظرا للفوائد العظيمة التي تحققها تلك المنتجات الطبيعية حيث تمد الشعر بالقوة وتجعل منه شعر قوي وصحي وتحارب الكثير من مشاكل الشعر مثل التساقط أو الخشونة أو التقصف والكثير من المشاكل الأخرى وذلك بأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى كونها آمنة بشكل تام على شعرك أو بشرتك وذلك لكونها لا تتكون من أية مواد كيميائية والتي يعد استخدامها له أضرار كبيرة على الشعر خاصة مع الإفراط في استخدام أحد تلك المنتجات، إلا أن المنتجات الطبيعية مهما تم استخدامها فلن تحدث أضرارا في صحتك ولذلك هي أفضل خيار لعلاج الكثير من المشاكل.

كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر

الوصفة الأولى سيكون المكون الرئيسي فيها هو البيض، نظرا لأنه غني بالكثير من المكونات المفيدة حيث يحتوي على البروتين الطبيعي مما يعزز من نمو الشعر وزيادة لمعانه وحمايته من الجفاف، ويتم وضع مقدار 2 بياض بيض في إناء ثم نضيف حوالي ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون، ويتم خلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس، ويتم غسل الشعر جيدا قبل تطبيق الوصفة، ثم يوضع الخليط على شعرك بدءا من فروة الرأس وصولا إلى الأطراف، ويتم تمشيط الشعر في تلك الأثناء بواسطة مشط خشبي واسع، ثم يترك الخليط على الشعر مقدار 3 ساعات، يتم لف الشعر في تلك الأثناء بواسطة كيس بلاستيكي أو ارتداء البونيه، ثم يشطف الشعر جيدا بالماء البارد والشامبو، وينصح بتكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا على الأقل مع العلم أن التنفيذ المثالي لها بمقدار مرتين بالأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند لتنعيم الشعر

الوصفة الثانية هي بسيطة للغاية، حيث يضاف مقدار ثلاثة ملاعق من زيت جوز الهند، مع نصف ملعقة من الليمون، ويتم تدفئة الخليط جيدا ليسيل زيت جوز الهند، ويدهن الشعر به ويترك ساعة على الأقل قبل الغسيل بماء فاتر، ثم يمكن دهان الشعر في النهاية مرة أخرى بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند ولكن بدون ليمون، وينصح بتكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع.