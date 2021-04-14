طريقة عمل أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات اللذيذة مثل محلات الحلواني

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أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات ، من أشهر الحلويات في مصر والوطن العربي، وهى من الحلويات الأساسية في شهر رمضان المبارك، وهى تمتلك كمية كبيرة من السكريات، التي تمد الجسم بالطاقة التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، وهى حلوى من خيوط العجين ويضاف اليها السمنة والمكسرات ويمكن حشيها بالقشطة والمكسرات والمانجو، ويوجد منها أنواع كثيرة مثل كنافة القشطة وكنافة الفحم وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات بخطوات بسيطة.
مكونات أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الكنافة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من الكنافة الطازجة.
- 2 كوب من السمنة السائلة.
- ملعقة من جوز الهند.
- ملعقتين من الفول السودان الناعم.
- ثلاث ملاعق من الزبيب.
- شربات ثقيل للتحلي.
سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر الكنافة ونقطعها على شكل شرائط طويلة الحجم.
- ثم نضع في المنتصف ملعقة من المكسرات ونلفها على شكل أصابع.
- نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الكنافة كلها.
- نرص الأصابع في الصينية على شكل دائري.
- ثم نرشها بالسمنة حتى يتشرب الوجه السمنة بالكامل.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تسخن.
- ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر جيداً.
- نخرج الصينية من الفرن ونصفيها من السمنة ونسقيها بالشربات البارد مباشرة وهى ساخنة.
- نغطي الصينية بكيس من البلاستيك ونركها حتى تبرد لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور الوقت نقلب الصينية على الوجه الأخر حتى يتشرب الوجه الشربات.
- نحضر طبق التقديم ونضع عليها الأصابع ونقدمها بالهناء والشفاء.
طريقة عمل شربات الكنافة بالمنزل
سوف نتعرف على طريقة عمل الشربات الثقيل بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر إناء ونضعه على النار ونضع به 2 كوب من السكر، وكوب من الماء، ونصف لليمونة، ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر.
- نتركه الخليط على النار ونقلبه من حين لأخر حتى يصبح لونه أبيض.
- نقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يصبح ثقيل القوام نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نقوم بوضع الإناء في الثلاجة لحين الاستخدام.
- يمكن استخدام الشربات لعمل بلح الشام وأصابع زينب والبسبوسة والكنافة.
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أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات ، من أشهر الحلويات في مصر والوطن العربي، وهى من الحلويات الأساسية في شهر رمضان المبارك، وهى تمتلك كمية كبيرة من السكريات، التي تمد الجسم بالطاقة التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، وهى حلوى من خيوط العجين ويضاف اليها السمنة والمكسرات ويمكن حشيها بالقشطة والمكسرات والمانجو، ويوجد منها أنواع كثيرة مثل كنافة القشطة وكنافة الفحم وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات بخطوات بسيطة.
مكونات أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الكنافة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من الكنافة الطازجة.
- 2 كوب من السمنة السائلة.
- ملعقة من جوز الهند.
- ملعقتين من الفول السودان الناعم.
- ثلاث ملاعق من الزبيب.
- شربات ثقيل للتحلي.
سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الكنافة الطرية بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر الكنافة ونقطعها على شكل شرائط طويلة الحجم.
- ثم نضع في المنتصف ملعقة من المكسرات ونلفها على شكل أصابع.
- نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الكنافة كلها.
- نرص الأصابع في الصينية على شكل دائري.
- ثم نرشها بالسمنة حتى يتشرب الوجه السمنة بالكامل.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تسخن.
- ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر جيداً.
- نخرج الصينية من الفرن ونصفيها من السمنة ونسقيها بالشربات البارد مباشرة وهى ساخنة.
- نغطي الصينية بكيس من البلاستيك ونركها حتى تبرد لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور الوقت نقلب الصينية على الوجه الأخر حتى يتشرب الوجه الشربات.
- نحضر طبق التقديم ونضع عليها الأصابع ونقدمها بالهناء والشفاء.
طريقة عمل شربات الكنافة بالمنزل
سوف نتعرف على طريقة عمل الشربات الثقيل بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر إناء ونضعه على النار ونضع به 2 كوب من السكر، وكوب من الماء، ونصف لليمونة، ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر.
- نتركه الخليط على النار ونقلبه من حين لأخر حتى يصبح لونه أبيض.
- نقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يصبح ثقيل القوام نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نقوم بوضع الإناء في الثلاجة لحين الاستخدام.
- يمكن استخدام الشربات لعمل بلح الشام وأصابع زينب والبسبوسة والكنافة.
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