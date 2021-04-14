كونو كنافة بالنوتيلا والمكسرات والكريمة.. كنافة كورنيه على طريقة أكبر المحلات وسر الطعم المميز

كونو كنافة بالنوتيلا والمكسرات أو الكنافة الكورنيه أو الكنافة الملفوفة، أو أصابع الكنافة، كلها مسميات مختلفة لنفس طريقة إعداد الكنافة بشكل مميز كالمحلات، كما أنها ذات شكل جميل وطعم لذيذ يذوب في الفم، ويعتقد البعض أن طريقة تشكيل الكنافة على شكل قراطيس أمراً صعباً، في واقع الأمر الوصفة سهلة وبسيطة جداً ويمكن اعدادها بكل سهولة، واستمتعي مع أفراد أسرتك بطعم الكنافة بالنوتيلا اللذيذ. كونو كنافة بالنوتيلا كونو كنافة بالنوتيلا مقادير الكنافة الكونو نصف كيلو من الكنافة بدون أي تقطيع.

كوب ونصف من الزبد أو السمن المُذاب.

كوبين من الكاسترد أو الكريم شانتيه أو القشطة.

خمس ملاعق من النوتيلا.

مكسرات مجروشة أو فواكه مجففة أو كمبوت.

كوبين من الشربات.

أقماع معدن مثل التي تستخدم لتشكيل الكريم شانتيه، أو عمل أقماع أو قراطيس من الفويل. طريقة عمل الكنافة الكورنيه قومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية قبل أن تبدئي العمل.

قومي بلف كمية من الكنافة حول القمع المعدني، ثم رشي عليها القليل من السمن الذائب.

في صينية في الفرن، ومغطاه بورق الزبدة، وفي الرف الأوسط، ضعي الصينية لمدة تتراوج بين ربع ساعة وثلث ساعة، حتى تصبح ذهبية اللون، وانتبهي كي لا تكتسب لوناً أغمق ويصبح طعمها مختلف.

اتركيها تبرد تماماً، ثم قومي بنزع الأقماع بحرص شديد كي لا تتكسر منكِ الكنافة الكورنيه.

قومي بغمسها في الشربات البارد بعد أن تبرد، كي تحتفظ بشكلها وقرمشتها، لأنه في حال وضع الشربات البارد عليها وهي ساخنة ستصبح طرية وتفقد شكلها المميز وسيصعب حشوها.

قومي بحشو كونو كنافة بالنوتيلا والمكسرات والقشطة أو الكريمة والمانجو أو أي حشو حسب الرغبة، تترك لمدة نصف ساعة حتى تمتزج المكونات ثم يتم تناولها بالهناء والشفاء. طريقة عمل الكنافة الكورنيه الوسوم

كونو كنافة بالنوتيلا والمكسرات أو الكنافة الكورنيه أو الكنافة الملفوفة، أو أصابع الكنافة، كلها مسميات مختلفة لنفس طريقة إعداد الكنافة بشكل مميز كالمحلات، كما أنها ذات شكل جميل وطعم لذيذ يذوب في الفم، ويعتقد البعض أن طريقة تشكيل الكنافة على شكل قراطيس أمراً صعباً، في واقع الأمر الوصفة سهلة وبسيطة جداً ويمكن اعدادها بكل سهولة، واستمتعي مع أفراد أسرتك بطعم الكنافة بالنوتيلا اللذيذ. كونو كنافة بالنوتيلا كونو كنافة بالنوتيلا مقادير الكنافة الكونو نصف كيلو من الكنافة بدون أي تقطيع.

كوب ونصف من الزبد أو السمن المُذاب.

كوبين من الكاسترد أو الكريم شانتيه أو القشطة.

خمس ملاعق من النوتيلا.

مكسرات مجروشة أو فواكه مجففة أو كمبوت.

كوبين من الشربات.

أقماع معدن مثل التي تستخدم لتشكيل الكريم شانتيه، أو عمل أقماع أو قراطيس من الفويل. طريقة عمل الكنافة الكورنيه قومي بتسخين الفرن عند درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية قبل أن تبدئي العمل.

قومي بلف كمية من الكنافة حول القمع المعدني، ثم رشي عليها القليل من السمن الذائب.

في صينية في الفرن، ومغطاه بورق الزبدة، وفي الرف الأوسط، ضعي الصينية لمدة تتراوج بين ربع ساعة وثلث ساعة، حتى تصبح ذهبية اللون، وانتبهي كي لا تكتسب لوناً أغمق ويصبح طعمها مختلف.

اتركيها تبرد تماماً، ثم قومي بنزع الأقماع بحرص شديد كي لا تتكسر منكِ الكنافة الكورنيه.

قومي بغمسها في الشربات البارد بعد أن تبرد، كي تحتفظ بشكلها وقرمشتها، لأنه في حال وضع الشربات البارد عليها وهي ساخنة ستصبح طرية وتفقد شكلها المميز وسيصعب حشوها.

قومي بحشو كونو كنافة بالنوتيلا والمكسرات والقشطة أو الكريمة والمانجو أو أي حشو حسب الرغبة، تترك لمدة نصف ساعة حتى تمتزج المكونات ثم يتم تناولها بالهناء والشفاء. طريقة عمل الكنافة الكورنيه

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