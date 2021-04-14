كيكة البرتقال الهشة اللذيذة الطعم بعدد 4 بيضات فقط بكل سهولة

نقدم لكم من موقعنا ثقفني كيكة البرتقال الهشة اللذيذة الطعم بعدد 4 بيضات فقط لا غير من خلال هذا المقال، حيث يعتبر البرتقال من الفواكه المفيدة الغنية بفيتامين ج بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى الهامة لصحة الإنسان فيمكن إدخاله في اكثر من وصفة مثل الكيك. طريقة تحضير كيكة البرتقال 2 كوب ونص دقيق

4 بيضات

كوب من السكر

كوب من عصيرالبرتقال

كوب من الزيت

معلقة كبيرة بيكنج بودر

ملعة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

رشة من البرتقال المبشور خطوات تحضير كيكة البرتقال

اولا قومي بتسخين الفرن.

احضري صينية مناسبة وقومي بدهنها بالزبدة او الزيت ووضعها جانبًا لحين الإنهاء من الخليط.

انخلي الدقيق جيدًا وضعي عليه مسحوق البيكنج بودر.

قومي بوضع البيض في وعاء وضيفي عليه الفانيليا واضربيه جيدا ثم اضيفي إليه السكر واضربيه حتى يذوب تمامًا ويصبح لونه فاتح

أضيفي الزيت واكملي خفق المكونات جيدًا

ثم اضيفي عصير البرتقال إلى المزيج بالإضافة إلى برش البرتقال.

ضيفي المزيج السائل مع الدقيق ثم امزجيهم جيدا

ضعي المزيج في الصينية المحضرة مسبقًا.

وادخليهم الفرن حتى تنضج.

قومي باخراجها من الفرن بعد ان نضجت واتركيها حتى تبرد.

يمكن ان تقدم مع شرائح البرتقال للتزين او صوص البرتقال. صوص البرتقال المكونات: نصف كوب ذبادي

معلقة من القشدة

برش برتقال

نصف كوب من مربي البرتقال

عصير برتقال طريقة تحضير صوص البرتقال ضعي المربي على النار ثم قومي بوضع كوب عصير البرتقال عليها.

ثم اضيفي القشدة والزبادي إليها واستمري بالتقليب.

وفي النهاية اضيفي برش البرتقال حتى لا يجعل طعم الصوص لازعًا.

بعد الانتهاء من الصوص انزليه من على النار واتركيه حتى يبرد.

ثم احضري كيكة البرتقال واصنعي ثقوب بها بالسكين او عصا صغيرة.

ضيفي عليها الصوص بالتساوي حتى تتشربه ثم ضعيها في طبق التقديم. الوسوم

نقدم لكم من موقعنا ثقفني كيكة البرتقال الهشة اللذيذة الطعم بعدد 4 بيضات فقط لا غير من خلال هذا المقال، حيث يعتبر البرتقال من الفواكه المفيدة الغنية بفيتامين ج بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى الهامة لصحة الإنسان فيمكن إدخاله في اكثر من وصفة مثل الكيك. طريقة تحضير كيكة البرتقال 2 كوب ونص دقيق

4 بيضات

كوب من السكر

كوب من عصيرالبرتقال

كوب من الزيت

معلقة كبيرة بيكنج بودر

ملعة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

رشة من البرتقال المبشور خطوات تحضير كيكة البرتقال

اولا قومي بتسخين الفرن.

احضري صينية مناسبة وقومي بدهنها بالزبدة او الزيت ووضعها جانبًا لحين الإنهاء من الخليط.

انخلي الدقيق جيدًا وضعي عليه مسحوق البيكنج بودر.

قومي بوضع البيض في وعاء وضيفي عليه الفانيليا واضربيه جيدا ثم اضيفي إليه السكر واضربيه حتى يذوب تمامًا ويصبح لونه فاتح

أضيفي الزيت واكملي خفق المكونات جيدًا

ثم اضيفي عصير البرتقال إلى المزيج بالإضافة إلى برش البرتقال.

ضيفي المزيج السائل مع الدقيق ثم امزجيهم جيدا

ضعي المزيج في الصينية المحضرة مسبقًا.

وادخليهم الفرن حتى تنضج.

قومي باخراجها من الفرن بعد ان نضجت واتركيها حتى تبرد.

يمكن ان تقدم مع شرائح البرتقال للتزين او صوص البرتقال. صوص البرتقال المكونات: نصف كوب ذبادي

معلقة من القشدة

برش برتقال

نصف كوب من مربي البرتقال

عصير برتقال طريقة تحضير صوص البرتقال ضعي المربي على النار ثم قومي بوضع كوب عصير البرتقال عليها.

ثم اضيفي القشدة والزبادي إليها واستمري بالتقليب.

وفي النهاية اضيفي برش البرتقال حتى لا يجعل طعم الصوص لازعًا.

بعد الانتهاء من الصوص انزليه من على النار واتركيه حتى يبرد.

ثم احضري كيكة البرتقال واصنعي ثقوب بها بالسكين او عصا صغيرة.

ضيفي عليها الصوص بالتساوي حتى تتشربه ثم ضعيها في طبق التقديم.

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