بدون فرن ولا تعب أبهزي ضيوفك بسويسرول الشوكولاته اللذيذ بمكونات بسيطة لازم تجربيه

أبهزي ضيوفك بسويسرول الشوكولاته، الحلويات والمخبوزات لا غنى عنها بالنسبة للكثير، ومعظمهم لا يفضل الحلويات الجاهزة لأنها أقل أمانًا ويفضل تجهيزها منزليًا للتأكد من نظافتها وجمال طعمها، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل السويسرول بالشكولاتة هش وطري في المنزل. أبهزي ضيوفك بسويسرول الشوكولاته أبهزي ضيوفك بسويسرول الشوكولاته يعتبر سويسرول الشوكولاتة من اكثر الحلويات المحببة وخاصة للأطفال . مكونات عمل السويسرول بالشكولاتة ٢ كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب وربع لبن ساخن.

ملعقتين فانيليا صغيرة.

ملعقتان صغيرتان بكينج بودر.

ربع كوب من الزيت.

٦ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

رشه ملح صغيرة.

٣ ملاعق لبن جاف.

علبة قشطه.

نصف كوب كريمة سائلة.

٣ أكياس كريمة خفق.

ثلث كوب ماء.

كوب شكولاته داكنة.

ملعقتان شوكولاتة سائلة أو نوتيلا. مكونات عمل السويسرول بالشكولاتة طريقة تحضير السويسرول بالشكولاتة في إناء كبير نضع الدقيق والكاكاو وبكينج بودر والملح.

نضع البيض والفانيليا في الخلاط ونضربهم جيدًا ونضيف إليهم السكر مع الزيت والخلط لمدة ربع ساعة ومن ثم نضع الدقيق مع اللبن الساخن تدريجيًا مع الخلط البطيء حتى تمام التجانس.

نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بها ورق زبدة ونضع فيها الخليط وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الكيك وتخرجه حتى يبرد.

نقوم بلف الكيك على هيئة أسطوانات باستخدام ورق الزبدة في الصينية وتركها حتى تبرد تمامًا.

نقوم بذوبان الشكولاتة الداكنة على بخار الماء حتى تمام الذوبان ونضيف عليها ملعقتان النوتيلا مع التقليب ثم نضعهم داخل أسطوانات السويسرول ونضعه في الثلاجة حتى يبرد.

بعد التأكد أنه أصبح بارد تمامًا نقوم بتزينه باستخدام الكريمة والفاكهة المتواجدة حسب الرغبة. طريقة تحضير السويسرول بالشكولاتة وأخيرًا لقد تعرفنا على طريقة عمل السويسرول بالشكولاتة هش وطرية ويمكنكم تجربته في المنزل والاستمتاع بطعمه الرائع واللذيذ مع كوب من الشاي مع العائلة. الوسوم

أبهزي ضيوفك بسويسرول الشوكولاته، الحلويات والمخبوزات لا غنى عنها بالنسبة للكثير، ومعظمهم لا يفضل الحلويات الجاهزة لأنها أقل أمانًا ويفضل تجهيزها منزليًا للتأكد من نظافتها وجمال طعمها، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل السويسرول بالشكولاتة هش وطري في المنزل. أبهزي ضيوفك بسويسرول الشوكولاته أبهزي ضيوفك بسويسرول الشوكولاته يعتبر سويسرول الشوكولاتة من اكثر الحلويات المحببة وخاصة للأطفال . مكونات عمل السويسرول بالشكولاتة ٢ كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب وربع لبن ساخن.

ملعقتين فانيليا صغيرة.

ملعقتان صغيرتان بكينج بودر.

ربع كوب من الزيت.

٦ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

رشه ملح صغيرة.

٣ ملاعق لبن جاف.

علبة قشطه.

نصف كوب كريمة سائلة.

٣ أكياس كريمة خفق.

ثلث كوب ماء.

كوب شكولاته داكنة.

ملعقتان شوكولاتة سائلة أو نوتيلا. مكونات عمل السويسرول بالشكولاتة طريقة تحضير السويسرول بالشكولاتة في إناء كبير نضع الدقيق والكاكاو وبكينج بودر والملح.

نضع البيض والفانيليا في الخلاط ونضربهم جيدًا ونضيف إليهم السكر مع الزيت والخلط لمدة ربع ساعة ومن ثم نضع الدقيق مع اللبن الساخن تدريجيًا مع الخلط البطيء حتى تمام التجانس.

نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بها ورق زبدة ونضع فيها الخليط وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الكيك وتخرجه حتى يبرد.

نقوم بلف الكيك على هيئة أسطوانات باستخدام ورق الزبدة في الصينية وتركها حتى تبرد تمامًا.

نقوم بذوبان الشكولاتة الداكنة على بخار الماء حتى تمام الذوبان ونضيف عليها ملعقتان النوتيلا مع التقليب ثم نضعهم داخل أسطوانات السويسرول ونضعه في الثلاجة حتى يبرد.

بعد التأكد أنه أصبح بارد تمامًا نقوم بتزينه باستخدام الكريمة والفاكهة المتواجدة حسب الرغبة. طريقة تحضير السويسرول بالشكولاتة وأخيرًا لقد تعرفنا على طريقة عمل السويسرول بالشكولاتة هش وطرية ويمكنكم تجربته في المنزل والاستمتاع بطعمه الرائع واللذيذ مع كوب من الشاي مع العائلة.

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