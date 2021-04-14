وصفات أكلات سريعة التحضير للإفطار في رمضان 1442 اقتصادية وغير مكلفة

تعرفي علي أكلات سريعة التحضير في شهر رمضان 1442- 2021، وهي من الأكلات المفيدة والتي تحتوى على سعرات غذائية تفيد الصائم في رمضان، والآن نحن في شهر رمضان الكريم 1442 والكثير من الأمهات تفضل تجهيز أكلات سهلة وسريعة التحضير، وذلك لتوفير الوقت للعبادة في الشهر الكريم من صلاة وقراءة القرآن الكريم والتقرب من الله، لذلك يبحثون عن وصفات أكل سريع وفي نفس التوقيت تكون جديدة ومتنوعة وتكون اقتصادية وغير مكلفة.

أكلات سريعة التحضير

هناك الكثير من أكلات رمضان والأصناف سريعة التحضير التي يمكننا عملها وتحضريها في أوقات قليلة، تتميز تلك الوجبات بانها خفيفة وفي نفس الوقت تعطي الإحساس بالشبع وذلك لكي يكون عندنا القدرة علي القيام بالصلاة في رمضان ولا نزيد من وزننا أيضا، لذلك سوف نتعلم معاً علي معرفة طريقة عمل تلك الأصناف السريعة والسهلة والغير مكلفة.

مكرونة بالسجق

من الأكلات سريعة التحضير هي مكرونة بالسجق، تستغرق فترة قليلة من الوقت، وهذه تتطلب المكونات التالية:

نصف كيلو مكرونة أقلام

نصف كيلو سجق

ثلاثة أكواب من عصير الطماطم

خمس فصوص من الثوم

بصلة مفرومه

فلفل اخضر

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير

نقوم أولا بسلق المكرونة بماء مغلي بيه القليل من الملح ثم نترك المكرونه تتسلق حتي تنضج، ثم نقوم بتصفية المكرونة من الماء بالمصفاة.

نحضر طاسة ونضع بيها السجق مع الزيت والبصل والثوم ونقوم بتشوحيهم علي نار هادئة ولمدة خمس دقائق علي النار، ثم نقوم بوضع القليل من الماء عليه ونتركه حتي ينضج.

نرفع السجق من علي النار ونقوم بتقطيعه إلى حلقات ونضعه في طاسة اخرى مع أضافه صلصلة الطماطم والملح والفلفل الأسود والبصل والثوم والفلفل الأخضر ونقوم بتقليبهم مع بعضهم ونترك الصلصة حتي تنضج.

احضري طبق التقديم وضعي في المكرونة وعليه السجق وقومي بتقلبيهم ببعض وقدميه.

صينية البطاطس بالدجاج

لكي تحصلي على أجمل صينية بطاطس بالدجاج مفيدة يجب من إحضار المكونات التالية:

دجاجة كاملة مقطعة

نصف كيلو من البطاطس

بصلتان كبيرتين

طماطميتين كبيرتين

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

طريقة الأعداد

نقوم بغسل الدجاجة جيدا بالماء وبعض الملح ثم نقوم بشطفها جيدا بعد ذلك.

نحضر صينية الفرن ونقوم بوضع كل من الدجاج وحلقات البصل والطماطم والبهارات التي ذكرنها ونخلطهم جيدا ببعض مع وضع الزبدة عليها بعد التقليب.

نقوم بتسخين الفرن ثم نضع فيه صينية البطاطس بالدجاج علي درجة حرارة متوسطة، نقوم بترك الصينية لمدة نصف ساعة في الفرن حتي تصبح جاهزة وناضجة.

قوم بعد ذلك بتقديم الصينية مع بعض الأزر بالشعرية والسلطة أو تنازلها بالعيش.

هذه من أجمل وصفات أكلات سريعة التحضير تستطيعي تجهيزاها على الفطار في شهر رمضان 2021 ولا تحتاج منكي وقت او مجهود، وذلك لقضاء امتع اوقاتك في رمضان في التقرب إلى الله عز وجل من عبادات ونسك، ثم القيام بتجهيز وجبات سريعة التحضير لفطار اسرتك بسهولة ودون مجهود.