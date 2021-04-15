ألذ حلويات رمضان.. بسبوسة بالقشطة روعة تجنن على طريقة تسيباس

بسبوسة بالقشطة هي الأكثر بحثاً بين جميع أنواع الحلوى الرمضانية الشهية، فلا أحد يختلف على حبه للبسبوسة وطعمها الرائع، وهي حلوى شرقية تقليدية مصنوعة من سميد وجوز الهند وبعض الإضافات الأخرى كالشربات والقشطة أو الكريمة والمكسرات المحمصة، وقد ارتبطت بشكل كبير مع شهر رمضان المبارك، واشتهرت بعض المحلات بتقديمها بشكل مميز وطعم رائع، فعلى بساطة المكونات إلا أن هناك بعض الأسرار التي سنخبركم بها لطعم رائع. بسبوسة بالقشطة علبة من القشطة سواء كريمة لباني أو قشطة طبيعية حسب المتوفر، وبالطبع القشطة البلدي أفضل.

ثلاث ملاعق من الحليب المكثف، ويستخدم فقط في حال استخدام الكريمة اللباني، ويتم مزجهم جيداً بالمضرب.

كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من السكر.

كوب حليب.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الماء.

كوب من السكر.

لوز أو بندق مقطع إلى نصفين. بسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة نبدأ بتحضير الشربات عن طريق وضع الماء مع السكر ونصف ليمونة وتقليب المكونات جيداً، وتركها حتى تبدأ في الغليان، وتترك لمدة خمس دقائق، ثم ترفع من النار.

في إناء عميق قومي بوضع السميد، والحليب، ونصف كوب من السكر، والزيت، وجوز الهند والبيكنج بودر.

قلبي الخليط جيداً، حتى يمتزج تماماً، ولا تتركيه خارج الفرن أكثر من عشر دقائق، لأنه لو زاد تخمره لن يقوم قوام البسبوسة هش.

قومي بتشغيل فرن البوتوجاز على درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية.

لتشكيل البسبوسة أمامك خيارين، أولهما أن تقسمي البسبوسة على صنيتين كي تتمكني من حشوها من المنتصف، ويمكن الاكتفاء بوضع القشطة على الوجه.

قومي بإدخال البسبوسة الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبي، وقومي بسقيها بالشربات البارد.

زيني بسبوسة بالقشطة والمكسرات حسب الرغبة، ويمكن الاكتفاء بالقشطة فقط. طريقة عمل البسبوسة الوسوم

بسبوسة بالقشطة هي الأكثر بحثاً بين جميع أنواع الحلوى الرمضانية الشهية، فلا أحد يختلف على حبه للبسبوسة وطعمها الرائع، وهي حلوى شرقية تقليدية مصنوعة من سميد وجوز الهند وبعض الإضافات الأخرى كالشربات والقشطة أو الكريمة والمكسرات المحمصة، وقد ارتبطت بشكل كبير مع شهر رمضان المبارك، واشتهرت بعض المحلات بتقديمها بشكل مميز وطعم رائع، فعلى بساطة المكونات إلا أن هناك بعض الأسرار التي سنخبركم بها لطعم رائع. بسبوسة بالقشطة علبة من القشطة سواء كريمة لباني أو قشطة طبيعية حسب المتوفر، وبالطبع القشطة البلدي أفضل.

ثلاث ملاعق من الحليب المكثف، ويستخدم فقط في حال استخدام الكريمة اللباني، ويتم مزجهم جيداً بالمضرب.

كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من السكر.

كوب حليب.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الماء.

كوب من السكر.

لوز أو بندق مقطع إلى نصفين. بسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة نبدأ بتحضير الشربات عن طريق وضع الماء مع السكر ونصف ليمونة وتقليب المكونات جيداً، وتركها حتى تبدأ في الغليان، وتترك لمدة خمس دقائق، ثم ترفع من النار.

في إناء عميق قومي بوضع السميد، والحليب، ونصف كوب من السكر، والزيت، وجوز الهند والبيكنج بودر.

قلبي الخليط جيداً، حتى يمتزج تماماً، ولا تتركيه خارج الفرن أكثر من عشر دقائق، لأنه لو زاد تخمره لن يقوم قوام البسبوسة هش.

قومي بتشغيل فرن البوتوجاز على درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية.

لتشكيل البسبوسة أمامك خيارين، أولهما أن تقسمي البسبوسة على صنيتين كي تتمكني من حشوها من المنتصف، ويمكن الاكتفاء بوضع القشطة على الوجه.

قومي بإدخال البسبوسة الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبي، وقومي بسقيها بالشربات البارد.

زيني بسبوسة بالقشطة والمكسرات حسب الرغبة، ويمكن الاكتفاء بالقشطة فقط. طريقة عمل البسبوسة

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