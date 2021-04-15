طريقة عمل طبق الطعمية المقرمشة الساخن لسحور رمضان

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الطعمية المقرمشة ، هي عبارة عن كرات صغيرة الحجم يتم قليها في الزيت وتصنع من الحمص والفول ولها عديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الأنسان، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل الباجية والفلافل وكباب الغلابة، وتقدم بجانب الخبز البلدي والسلطة الخضراء والصلصة الحارة، وتتميز برائحتها الجميلة وطعمها المختلف الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها على وجبة الإفطار والعشاء، وهى من الأطعمة الشائعة التي يتم تناولها في جميع أنحاء البلاد العربية، كمصر، وسوريا، والأردن، وفلسطين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الطعمية المقرمشة بخطوات بسيطة.
مكونات عمل الطعمية المقرمشة
تتكون الفلافل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من الحمص المنقوع.
- كوب من الفول المكسور المنقوع.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- بصلة كبيرة.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- طبق من البقدونس المفروم.
- طبق من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة من النشا.
- قطعة من لبابة الخبز.
- ملح وفلفل.ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة المطحونة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة المقرمشة بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:-
- نقوم بتصفية الماء جيداً من الفول والحمص.
- نحضر الكبة ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتى تصبح عجينة متماسكة.
- نقوم بإضافة الملح، والفلفل، والكمون، والكزبرة، والنشا، والبيكنج بودر، ونخفق مرة ثانية حتى يصبح الخليط هش وخفيف القوام.
- نحضر طاسة عالية الأطراف، ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت مناسبة للقلي ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص صغيرة ،ونقليها في الزيت ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر.
- نخرج الطعمية من الزيت، ونقدمها ساخنة بواسطة الخبز البلدي، والسلطة الخضراء، والباذنجان المقلي، وبألف صحة وهنا.
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الطعمية المقرمشة ، هي عبارة عن كرات صغيرة الحجم يتم قليها في الزيت وتصنع من الحمص والفول ولها عديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الأنسان، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل الباجية والفلافل وكباب الغلابة، وتقدم بجانب الخبز البلدي والسلطة الخضراء والصلصة الحارة، وتتميز برائحتها الجميلة وطعمها المختلف الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها على وجبة الإفطار والعشاء، وهى من الأطعمة الشائعة التي يتم تناولها في جميع أنحاء البلاد العربية، كمصر، وسوريا، والأردن، وفلسطين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الطعمية المقرمشة بخطوات بسيطة.
مكونات عمل الطعمية المقرمشة
تتكون الفلافل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من الحمص المنقوع.
- كوب من الفول المكسور المنقوع.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- بصلة كبيرة.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- طبق من البقدونس المفروم.
- طبق من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة من النشا.
- قطعة من لبابة الخبز.
- ملح وفلفل.ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة المطحونة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة المقرمشة بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:-
- نقوم بتصفية الماء جيداً من الفول والحمص.
- نحضر الكبة ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتى تصبح عجينة متماسكة.
- نقوم بإضافة الملح، والفلفل، والكمون، والكزبرة، والنشا، والبيكنج بودر، ونخفق مرة ثانية حتى يصبح الخليط هش وخفيف القوام.
- نحضر طاسة عالية الأطراف، ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت مناسبة للقلي ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص صغيرة ،ونقليها في الزيت ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر.
- نخرج الطعمية من الزيت، ونقدمها ساخنة بواسطة الخبز البلدي، والسلطة الخضراء، والباذنجان المقلي، وبألف صحة وهنا.
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