طريقة عمل طبق الطعمية المقرمشة الساخن لسحور رمضان

الطعمية المقرمشة ، هي عبارة عن كرات صغيرة الحجم يتم قليها في الزيت وتصنع من الحمص والفول ولها عديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الأنسان، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل الباجية والفلافل وكباب الغلابة، وتقدم بجانب الخبز البلدي والسلطة الخضراء والصلصة الحارة، وتتميز برائحتها الجميلة وطعمها المختلف الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها على وجبة الإفطار والعشاء، وهى من الأطعمة الشائعة التي يتم تناولها في جميع أنحاء البلاد العربية، كمصر، وسوريا، والأردن، وفلسطين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الطعمية المقرمشة بخطوات بسيطة.

مكونات عمل الطعمية المقرمشة

تتكون الفلافل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الحمص المنقوع. كوب من الفول المكسور المنقوع. ملعقة من البيكنج بودر. بصلة كبيرة. ملعقة من الثوم المفروم. طبق من البقدونس المفروم. طبق من الكزبرة الخضراء المفرومة. ملعقة من النشا. قطعة من لبابة الخبز. ملح وفلفل.ملعقة من الكمون. ملعقة من الكزبرة المطحونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة المقرمشة بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:-