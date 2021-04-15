طريقة عمل شوربة كويكر بالدجاج الشوربة العربية هي دائما ما تكون لذيذة وواحدة من افضل الاكلات التي يتناولها الشخص بجانب الطعام فهناك الكثير من الاشخاص يعشقون الشربة فهي لديها طرق تحضير مختلفة ومتنوعة ولكن في هذا المقال من خلال موقع ثقفني نقدم لكل سيدة طريقة عمل شوربة كويكر بالدجاج خطوة بخطوة في المنزل. مكونات عمل شوربة كويكر بالدجاج عود واحد من القرفة. ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.

4 حبات حبهان.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 أكواب من الطماطم قطع مع العصير.

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح.

5 فصوص من الثوم.

كيلو واحد من الدجاج مقطع إلى قطع.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب ماء واحد. كوب واحد من الشوفان.

6 حبات قرنفل. طريقة تحضير شوربة كويكر بالدجاج قومي بإحضار مقلاة وقومي بوضع القرنفل والكزبرة والخيل والشطة والقرفة بها وتقومي بتقليبهم معا وبعد ذلك قومي برفعهم من على النار وقومي بطحنهم معا بشكل جيد حتى تصبح المكونات ناعمة.

احضري وعاء وضعية علي النار وبعد ذلك قومي بوضع الزيت والثوم والبصل والتوابل التي قمتي بطحنها والماء وعصير الطماطم والدجاج. بعد ذلك قومي بوضع مزيج الشوفان بالماء في الوعاء وقومي بغلق الوعاء واتركية علي النار لمدة 45 دقيقة حتي ينضج.

بعد ذلك يمكنك تناول الشوربة ويمكنك عصر ليمون عليها. مكونات عمل شوربة كويكر بالدجاجطريقة تحضير شوربة كويكر بالدجاج الوسوم

طريقة عمل شوربة كويكر بالدجاج الشوربة العربية هي دائما ما تكون لذيذة وواحدة من افضل الاكلات التي يتناولها الشخص بجانب الطعام فهناك الكثير من الاشخاص يعشقون الشربة فهي لديها طرق تحضير مختلفة ومتنوعة ولكن في هذا المقال من خلال موقع ثقفني نقدم لكل سيدة طريقة عمل شوربة كويكر بالدجاج خطوة بخطوة في المنزل. مكونات عمل شوربة كويكر بالدجاج عود واحد من القرفة. ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.

4 حبات حبهان.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 أكواب من الطماطم قطع مع العصير.

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح.

5 فصوص من الثوم.

كيلو واحد من الدجاج مقطع إلى قطع.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب ماء واحد. كوب واحد من الشوفان.

6 حبات قرنفل. طريقة تحضير شوربة كويكر بالدجاج قومي بإحضار مقلاة وقومي بوضع القرنفل والكزبرة والخيل والشطة والقرفة بها وتقومي بتقليبهم معا وبعد ذلك قومي برفعهم من على النار وقومي بطحنهم معا بشكل جيد حتى تصبح المكونات ناعمة.

احضري وعاء وضعية علي النار وبعد ذلك قومي بوضع الزيت والثوم والبصل والتوابل التي قمتي بطحنها والماء وعصير الطماطم والدجاج. بعد ذلك قومي بوضع مزيج الشوفان بالماء في الوعاء وقومي بغلق الوعاء واتركية علي النار لمدة 45 دقيقة حتي ينضج.

بعد ذلك يمكنك تناول الشوربة ويمكنك عصر ليمون عليها. مكونات عمل شوربة كويكر بالدجاجطريقة تحضير شوربة كويكر بالدجاج

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