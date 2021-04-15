طريقة عمل عجينة القطايف في البيت بحشو المكسرات لإعدادها في رمضان

تعتبر القطايف من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي عرفت منذ سنوات بعيدة وارتبطت بشكل كبير بشهر رمضان، ويرجع أصول القطايف للعصر العثماني، وهي عبارة عن عجينة تطهى على نار متوسطة ثم يتم حشوها بالحشوات المختلفة، وعادة ما يتم تقديمها بجانب الكنافة على مائدة شهر رمضان، وفي الغالب يتم شرائها من المحلات المتخصصة في عمل الحلويات، ولكن هناك عدد من ربات البيوت تفضل إعدادها في البيت لضمان سلامتها وجودتها، وفي هذا المقال سوف نستعرض عليكم متابعينا الكرام لموقع ثقفني طريقة عمل عجينة القطايف في البيت بحشو المكسرات.

4 كوب كبير دقيق.

4 كوب كبير ماء.

ملعقة ونصف صغيرة خميرة فورية.

ملعقة ونصف صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

لوز مجروش.

فستق مجروش.

بندق مجروش.

زبيب.

جوز الهند.

كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمونة.

رشة فانيليا.

في البداية نضع كل مكونات العجينة في وعاء ونقلبها من خلال المضرب السلك اليدوي حتى تتجانس المكونات ويتكون لدينا عجينة سائلة.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتتخمر قليلاً.

نحضر طاسة كبيرة غير قابلة للالتصاق وترفع على النار الهادئة، ونضع فيها مقدار من خليط القطايف بالمغرفة ونترك القطايف على النار حتى تتحمر من الأسفل ويظهر فقاعات في أعلاها.

ترفع القطايف من النار ونضعها مفرودة على صينية وتترك لتبرد تماماً.

لتحضير الشربات نحضر قدر متوسط ونضع فيه السكر مع الماء ويرفع على نار متوسطة حتى الغليان ثم نضيف عصير الليمون ورشة الفانيليا ويترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ليعقد قليلاً.

نخلط كافة مكونات الحشو معاً، ونأخذ منها مقدار ملعقة صغيرة ويتم حشو القطايف بها مع الحرص على غلقها جيداً من الأطراف.

في طاسة كبيرة بها زيت غزير ساخن تقلى حبات القطايف حتى تكتسب اللون الذهبي، وتخرج من الزيت ونضعها في الشربات لدقائق ثم ترفع في مصفاة حتى تتخلص من الشربات الزائد.

نصف كيلو قطايف جاهزة.

كوبين لبن سائل.

3 ملاعق كبيرة حليب مكثف.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

شربات.

فستق حلبي للتزين.

مكونات عجينة القطايف:مكونات الحشو:مكونات الشربات:طريقة التحضير:طريقة القطايف بحشو القشطة ومكوناتها:طريقة التحضير:

نضع قدر على النار ونضع فيه اللبن السائل مع الحليب المكثف المحلي ونقلب المكونات حتى يغلي الخليط.

نذوب النشا في مقدار الماء ونضيفه للخليط مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك المكونات، ويرفع القدر من على النار ونضيف ماء الزهر ونقلب ويترك الحشو جانباً ليبرد.

يتم حشو القطايف الجاهزة بخليط القشطة ونغلقها جيداً من الأطراف، ثم تقلى في الزيت الغزير حتى تأخذ اللون الذهبي، وتخرج من الزيت ونضعها في الشربات وتصفى من الشربات ويرش عليها الفستق وتقدم.