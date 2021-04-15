طريقة عمل عجينة القطايف ، نقدم لكم أشهي حلويات رمضان التي يقبل علي شرائها الكثير من جميع دول العالم، وهي القطايف ولكن ما يميز وصفة هذه المقالة هو استخدام شوكولاتة النوتيلا الشهيرة التي تنال إعجاب الكثير في الحلويات، في المقالة نقدم طريقة عمل عجينة القطايف بحشوة النوتيلا الاقتصادية في البيت بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج أو من محلات الحلويات، وبحشوة رائعة من النوتيلا الاقتصادية الذي سنقوم بتقديم مكوناتها، ستقومي بتحضير شوكولاتة النوتيلا بمكونات اقتصادية وسهلة موجودة في كل بيت بدون تكاليف باهظة الثمن، ولن تجدي أي فرق في الطعم قطايف بالنوتيلا مثل الجاهزة وأحلى، ستنال إعجاب أسرتك، وطريقة تحضير عجينة القطايف بسيطة وسهلة تابعوا المقال.



طريقة عمل عجينة القطايف

سنقوم أولاً بتحضير عجينة القطايف بمكونات سهلة وبسيطة إليك مكونات عجينة القطايف:

3 كوب ماء .

2 كوب دقيق.

1/2 كوب سميد.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة صغيرة خميرة.

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي زي الجاهزة حلويات رمضان.

في الخلاط أضيفي 3 كوب من الماء، و2 ملعقة من السكر كبيرة، و1/2 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر، وملعقتين من حليب الباودر، وملعقة خميرة صغيرة، 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات، 1/2 كوب سميد مطحون أو ناعم، وربع ملعقة من الكربونات .

أخلطي مكونات عجينة القطايف جيداً، وقومي بصب عجينة القطايف في طبق عميق ،غطيها واتركيها ترتاح مدة 30 ل 45 دقيقة.

جيداً، وقومي بصب في طبق عميق ،غطيها واتركيها ترتاح مدة 30 ل 45 دقيقة. بعد أن ترتاح عجينة القطايف، قومي بتقليبها قبل استخدامها في الطاسة، وهذه خطوة هامة في طريقة عمل عجينة القطايف .

قومي بتقليبها قبل استخدامها في الطاسة، وهذه خطوة هامة في . في طاسة معدن ساخنة ونار متوسطة في أول ثواني، انزلي عجينة القطايف بشكل دوائر وأول ما تظهر الفقاعات، قومي بتهدية النار؛ حتى لا تأخذ عجينة القطايف لون غامق كما موضح بالصورة.

وذلك حتى تنتهي من كل الكمية، وقومي بوضع عجينة القطايف بعد خروجها من الطاسة علي فوطة مطبخ، وذلك الشكل الصحيح في طريقة عمل عجينة القطايف.

تحضير عجينة القطايف

بعد الانتهاء من عجينة القطايف، قومي بصنع شربات القطايف بطريقة سهلة، إليك مكونات شربات القطايف:

3 كوب سكر.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيره من عصير الليمون.

في حلة علي النار، أضيفي السكر والماء بالتقليب قبل فتح النار، ثم قومي بتشغيل النار وأوقفي التقليب، وعند بدء الغليان أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وقومي بتهدية النار واتركيه يغلي 15 دقيقة، وقومي بحفظه في برطمان ويصبح قوامه ثقيل أشبه لقوام العسل بعد أن يبرد، وهذا القوام المناسب لشربات عجينة القطايف.

في مقالة سابقة قدمنا مشروبات رمضان جديدة وسهلة غير تقليدية.

حشوة القطايف بالنوتيلا الاقتصادية

بعد تسوية عجينة القطايف، وبعد أن قمنا بتقديم تحضير عجينة القطايف كاملة، قومي بغلق القطايف علي شكل القرطاس ووضعها في زيت غزير ساخن بدرجة متوسطة، وبعد أن تأخذ لون ذهبي فاتح، قومي بخروجها من الزيت وأضيفيها في الشربات الثقيل وبعدها قومي بنقلها إلي المصفاة، ثم قومي بحشوها بالنوتيلا .

كوب من الحليب المكثف.

1/4 كوب من الزيت.

2 ملعقة كاكاو خام غير محلي كبيرة.

ملعقة من نكهة البندق.

مكونات النوتيلا الاقتصادية

في طبق أضيفي كوب من الحليب المكثف المحلي والكاكاو والزيت ومكسب طعم بندق ملعقة صغيرة وفي الخلاط قومي بخلط جميع مكونات النوتيلا الاقتصادية التي سنستخدمها في حشو عجينة القطايف.

وفي أخر خطوة في طريقة عمل القطايف بحشوة النوتيلا، قومي بحشو عجينة القطايف بعد أن قمنا بتحميرها ووضعها في الشربات، وذلك أسهل طريقة عمل عجينة القطايف.