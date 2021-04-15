طريقة عمل كريم كراميل الجاهز دريم في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل كريم كراميل الجاهز دريم واحدة من أشهر الحلويات التي يبحث عدد كبير من السيدات عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل بأقل التكاليف ويعد كريم كراميل من الحلويات المفضلة لدي الكثير لذلك نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة يمكنك من خلالها عمل كريم كراميل الجاهز دريم في خطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل كريم كراميل الجاهز دريم

يحتاج عمل كريم كراميل الجاهز دريم إلى مكونات بسيطة وغير مكلفة نِهَائِيًّا ويمكنك إحضارها بكل سهولة وتحضير الكريم الكراميل في خطوات بسيطة.

احضري 5 أكواب من الحليب.

علبة واحد من كريم كراميل دريم.

طقومي باحضار قدر وقومي باذابة بة الكريم الكراميل البودرة مع الحليب حتي يتم خلط المكونات مع بعض وتتجانس.

بعد ذلك قومي بوضع القدر علي واتركيها حتي يبدا المزيج في الغلي واطفئي النار.

قومي بوضع صلصة الكراميل في قوالب صغيرة واضيفي مزيج الحليب.

بعد ذلك قومي بترك القوالب في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة أو اكثر حتي يتجمد الكراميل.

بعد ذلك قومي بقلب الكراميل في طبق التقديم واستمتعي بأشهي الحلويات السريعة.

طريقة عمل كريم كراميل الجاهز دريم

كريم كراميل الجاهز دريم من أفضل أنواع الحلويات السريعة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار وهو من الحلويات السريعة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، ولكنها تحتاج حتى 90 دقيقة لكي يتجمد الكريم كراميل وتستطيع تناولها بعد ذلك والاستمتاع بأشهى الحلويات الشهيرة والشائعة في الكثير من الدول العربية.