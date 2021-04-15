كنافة التوست.. بثلاث مكونات فقط احصلي على ألذ كنافة كذابة بالجبنة

كنافة التوست أو الكنافة الكذابة هي أسهل وأسرع طبق حلوى شرقية يمكنكِ إعداده في المنزل بكل سهولة، كما أنه يتيمز بمكوناته الاقتصادية، والطعم اللذيذ، وتعد بديلاً للكنافة في حال عدم توفرها في المنزل، ويمكن استخدام التوست كبديلاً عنها وسنخبركم بالطريقة بالتفصيل. كنافة التوست كيس أو كمية مناسبة من التوست.

كوب من الفستق أو أي مكسرات متوفرة حسب الرغبة مطحون ناعم.

كوب إلا ربع من الزبدة الذائبة ويمكن استخدام السمن أيضاً.

كوب من الشربات المُعد مسبقاً. كنافة التوست للحشو: كوب ونصف من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب من القشطة.

كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة. طريقة عمل الكنافة الكذابة قبل أن تبدئي بإعداد الكنافة قومي بتسخين الفرن على 200 درجة مئوية.

قومي بطحن التوست باستخدام المفرمة أو محضر الطعام.

امزجي القليل من الفستق المطحون مع الخليط السابق، وضعي الزيدة وامزجيها جيداً.

لتجهيز الحشوة قومي بوضع الحليب، والسكر، والنشا والدقيق في وعاء وقومي بتقليبه جيداً واتركيه على النار حتى يتكون خليط بقوام كثيف.

أضيفي للمزيج السابق القشطة، والجبنة الموزاريلا المبشورة ثم قلبي المزيج حتى تذوب الجبنة.

في صينية مغطاة بورق الزبدة ضعي نصف مزيج التوست في الصينية ثم أضيفي الحشوة، ثم باقي المزيج واضغطي على الوجه جيداً.

أدخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة ربع ساعة أو حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

بمجرد خروج كنافة التوست من الفرن، قومي بوضع الشربات البارد، ويفضل تناولها ساخنة حتى تشعرين بطعم الجبنة الذائبة. طريقة عمل الكنافة الكذابة كانت هذه وصفة الكنافة الكذابة وتعد من ألذ أطباق الحلويات الشرقية المميزة التي يعشقها الكبار والصغار، كما أنها سريعة الإعداد ومكوناتها اقتصادية تماماً وتصلح كأسرع نوع حلوى شرقية يمكن لربة المنزل إعداده. الوسوم

كنافة التوست أو الكنافة الكذابة هي أسهل وأسرع طبق حلوى شرقية يمكنكِ إعداده في المنزل بكل سهولة، كما أنه يتيمز بمكوناته الاقتصادية، والطعم اللذيذ، وتعد بديلاً للكنافة في حال عدم توفرها في المنزل، ويمكن استخدام التوست كبديلاً عنها وسنخبركم بالطريقة بالتفصيل. كنافة التوست كيس أو كمية مناسبة من التوست.

كوب من الفستق أو أي مكسرات متوفرة حسب الرغبة مطحون ناعم.

كوب إلا ربع من الزبدة الذائبة ويمكن استخدام السمن أيضاً.

كوب من الشربات المُعد مسبقاً. كنافة التوست للحشو: كوب ونصف من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب من القشطة.

كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة. طريقة عمل الكنافة الكذابة قبل أن تبدئي بإعداد الكنافة قومي بتسخين الفرن على 200 درجة مئوية.

قومي بطحن التوست باستخدام المفرمة أو محضر الطعام.

امزجي القليل من الفستق المطحون مع الخليط السابق، وضعي الزيدة وامزجيها جيداً.

لتجهيز الحشوة قومي بوضع الحليب، والسكر، والنشا والدقيق في وعاء وقومي بتقليبه جيداً واتركيه على النار حتى يتكون خليط بقوام كثيف.

أضيفي للمزيج السابق القشطة، والجبنة الموزاريلا المبشورة ثم قلبي المزيج حتى تذوب الجبنة.

في صينية مغطاة بورق الزبدة ضعي نصف مزيج التوست في الصينية ثم أضيفي الحشوة، ثم باقي المزيج واضغطي على الوجه جيداً.

أدخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة ربع ساعة أو حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

بمجرد خروج كنافة التوست من الفرن، قومي بوضع الشربات البارد، ويفضل تناولها ساخنة حتى تشعرين بطعم الجبنة الذائبة. طريقة عمل الكنافة الكذابة كانت هذه وصفة الكنافة الكذابة وتعد من ألذ أطباق الحلويات الشرقية المميزة التي يعشقها الكبار والصغار، كما أنها سريعة الإعداد ومكوناتها اقتصادية تماماً وتصلح كأسرع نوع حلوى شرقية يمكن لربة المنزل إعداده.

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