أسهل طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية في المنزل في 5 دقائق أفضل من الجاهزة

تعد القطايف من الحلويات المفضلة لدي قلوب العديد من الأشخاص وخاصة في شهر رمضان الكريم، ونظرًا لرغبة الكثير من السيدات في معرفة الطريقة الصحيحة لتحضيرها نقدمها لكم من خلال موقعنا هذا، يذكر أن طرق أعدادها وحشوها تختلف على حسب رغبة الشخص.

حيث تعتبر القطايف من الحلويات الأكثر شهرة والمعروفة في البلدان العربية، وخصوصاً في مصر وتزداد تناول القطايف في الشهر الكريم، حيث يوجد حشوات مختلفة لها منها المكسرات والقشطة والشيكولاتة وغيرها من الحشوات الحادقة، ولكن أكثر ما يزعج طريقة تحضير العجينة المظبوطة مثل الجاهزة، وهذا ما سنوضحه لكم في النقاط الأتية بمقادير ومكونات مظبوطة ستحصلين على قطايف هشة ومظبوطة.

طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية

المكونات:

أربعة أكواب دقيق ناعم ابيض منخول.

ثلاث أكواب من الماء الفاتر.

ثلاث معالق من السكر.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع معلقة صغيرة خميرة.

وعاء.

مقلاة تيفال.

ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق الأبيض المنخول، ثم بعد ذلك نضع معلقة صغيرة من البيكنج بودر، ثم بعد ذلك ربع معلقة من الخميرة، ثم ربع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

نقوم بعد ذلك بتقليب هذه المكونات الجافة مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا واحدا.

ثم بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به ثلاثة أكواب من الماء الفاتر، ونقوم بوضع خليط الدقيق والملح والخميرة تدريجيا ونستمر في العجن.

وبعد إتمام عملية العجن نترك العجينة تبرد.

نحضر العجينة السائلة القطايف ونقوم بإحضار زجاجة كاتشب فارغة ونضع بها كمية وفيرة من عجينة القطايف السائلة لكي يسهل تشكيلها.

نقوم بإحضار مقلاة تيفال ونضعها علي نار متوسطه ونضع بها معلقة صغيرة من الزيت وبعد ذلك نقوم بإحضار زجاجة الكاتشب التي تحتوي على عجينه القطايف السائلة.

ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل القطايف في المقلاة التيفال.

ونتركها حتى تستوي ثم نقوم بقلبها على الوجه الآخر حتي تتم عملية التسوية.

ثم بعد ذلك نحضر مناديل مطبخ ونضعها في طبق ونقوم بإخراج القطايف عليها بعد الاستواء يعمل المنديل على تتشرب جميع السوائل من بخار وزيت من القطايف.

نستمر في وضع القطايف حتى ننتهي من الكميه.

نحتفظ بها في الفريزر وعند الحاجه نقوم بحشوها وقلبها.

طريقة تحضير عجينة القطايف الرمضانية