طريقة عمل الزبادي في البيت خطوة بخطوة بدلًا من شرائه من المحلات في رمضان

طريقة عمل الزبادي في البيت , الزبادي أحد منتجات الألبان الأكثر تناولًا من قبل الكبار والصغار، وأيضًا يتم استخدامه كثيرًا في تحضير العديد من الأكلات، حتى المعجنات وفي تحضير الكيك يتم استخدام الزبادي، وهل تعلمين سيدتى ست البيت التي تبحث عن كل ما هو صحي ومفيد لأفراد أسرتها تحضير الزبادي في البيت بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة، والتي ستجعلك أيضًا توفرين في المال هذا بالإضافة إلى طعم الزبادي الشهي الجميل الذي يستمتع به جميع أفراد الأسرة سواء الكبار أو الأطفال، لأنه يمكنك أيضًا تحضيره بنكهات مختلفة. طريقة عمل الزبادي في البيت طريقة عمل الزبادي في البيت المكونات 2 كيلو من الحليب السائل.

2 علبة من الزبادي. طريقة التحضير ضعي الحليب في الوعاء وارفعيه على النار واتركيه حتى تمام الغليان مع التقليب.

ثم ارفعي الحليب من النار واتركيه حتى يصبح فاتر ليس بساخن أو بارد.

ضعي كوب من الحليب مع الزبادي في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي الخليط في الحليب الدافئ مع الاستمرار في الخفق.

ثم وزعي الزبادي في الأكواب وقومي بتغطيتها بالغطاء.

ثم سخني الفرن لمدة 5 دقائق حتى يصبح ساخن واتركيه حتى يصبح دافئ.

اغلقي الفرن ودخلي الصينيه بالفرن لمدة 4 ساعات، وبعد مرور هذه الفترة يتم ترك الزبادي بالثلاجة لمدة 4 ساعات أو ليلة كاملة. طريقة التحضير ثانيًا: طريقة تحضير الزبادي بـــ الفراولة / المانجو ثانيًا: طريقة تحضير الزبادي بـــ الفراولة / المانجو المكونات كيلو من الحليب الدافئ.

علبة من الزبادي الطبيعي.

كيس من آيس كريم فراولة أو مانجو أو حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي + ملعقتان كبيرتان من الحليب الزبادي.

احرصي على أن يذوب الحليب والزبادي وشرط أن يكون الحليب دافئ وليس بارد أو ساخن.

ثم أضيفي العسل كما يمكن أيضًا استخدام السكر حسب الرغبة، أو يمكن أيضًا الاستغناء عنه تمامًا.

ثم أضيفي كيس الآيس كريم الفراولة والفانيليا مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لونه ويصبح بدون تكتلات.

ثم يصفى الخليط لضمان أنه خالي تمامًا من التكتلات ثم أضيفيه على الحليب مع الاستمرار في المزج.

ثم اسكبي الزبادي الملون في الأكواب المخصصة له وبعد تدفئة الفرن توضع الزبادي بالصينية بعد تغطيتها جيدًا.

ثم الاحتفاظ به في الثلاجة لليوم التالي. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الزبادي في البيت , الزبادي أحد منتجات الألبان الأكثر تناولًا من قبل الكبار والصغار، وأيضًا يتم استخدامه كثيرًا في تحضير العديد من الأكلات، حتى المعجنات وفي تحضير الكيك يتم استخدام الزبادي، وهل تعلمين سيدتى ست البيت التي تبحث عن كل ما هو صحي ومفيد لأفراد أسرتها تحضير الزبادي في البيت بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة، والتي ستجعلك أيضًا توفرين في المال هذا بالإضافة إلى طعم الزبادي الشهي الجميل الذي يستمتع به جميع أفراد الأسرة سواء الكبار أو الأطفال، لأنه يمكنك أيضًا تحضيره بنكهات مختلفة. طريقة عمل الزبادي في البيت طريقة عمل الزبادي في البيت المكونات 2 كيلو من الحليب السائل.

2 علبة من الزبادي. طريقة التحضير ضعي الحليب في الوعاء وارفعيه على النار واتركيه حتى تمام الغليان مع التقليب.

ثم ارفعي الحليب من النار واتركيه حتى يصبح فاتر ليس بساخن أو بارد.

ضعي كوب من الحليب مع الزبادي في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي الخليط في الحليب الدافئ مع الاستمرار في الخفق.

ثم وزعي الزبادي في الأكواب وقومي بتغطيتها بالغطاء.

ثم سخني الفرن لمدة 5 دقائق حتى يصبح ساخن واتركيه حتى يصبح دافئ.

اغلقي الفرن ودخلي الصينيه بالفرن لمدة 4 ساعات، وبعد مرور هذه الفترة يتم ترك الزبادي بالثلاجة لمدة 4 ساعات أو ليلة كاملة. طريقة التحضير ثانيًا: طريقة تحضير الزبادي بـــ الفراولة / المانجو ثانيًا: طريقة تحضير الزبادي بـــ الفراولة / المانجو المكونات كيلو من الحليب الدافئ.

علبة من الزبادي الطبيعي.

كيس من آيس كريم فراولة أو مانجو أو حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي + ملعقتان كبيرتان من الحليب الزبادي.

احرصي على أن يذوب الحليب والزبادي وشرط أن يكون الحليب دافئ وليس بارد أو ساخن.

ثم أضيفي العسل كما يمكن أيضًا استخدام السكر حسب الرغبة، أو يمكن أيضًا الاستغناء عنه تمامًا.

ثم أضيفي كيس الآيس كريم الفراولة والفانيليا مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لونه ويصبح بدون تكتلات.

ثم يصفى الخليط لضمان أنه خالي تمامًا من التكتلات ثم أضيفيه على الحليب مع الاستمرار في المزج.

ثم اسكبي الزبادي الملون في الأكواب المخصصة له وبعد تدفئة الفرن توضع الزبادي بالصينية بعد تغطيتها جيدًا.

ثم الاحتفاظ به في الثلاجة لليوم التالي. طريقة التحضير

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