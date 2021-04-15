طريقة تدميس الفول في البيت لأحلى وأخف سحور في رمضان 2021

طريقة تدميس الفول في البيت , طبق الفول في وجبة الإفطار في الصباح من الطقوس المقدسة التي لا يتنازل عنها الكثير من الأشخاص كل يوم، حتى في شهر رمضان فهو يعتبر طبق أساسي في وجبة السحور، ولأن ست البيت تريد تقديم كل ما هو صحي ومفيد لأفراد أسرتها، وأن تكون مطمئنة من جودة الوجبات التي تقدمها، سنقدم لكي سيدتي اليوم أفضل طريقة تدميس الفول في البيت، والتي ستجعلك تحضرينه أفضل من الجاهز بطعم قوي وشهي وبخطوات بسيطة غير معقدة، خاصًة وأن بعض المحلات تستخدم مواد تُسرع من نضج الفول ضارة وغير مصرح بها طبيًا. طريقة تدميس الفول في البيت طريقة تدميس الفول في البيت المكونات كوب من الفول المنقوع.

ربع كوب من الحمص المنقوع.

ربع كوب من القمح.

ربع كوب من العدس الأصفر.

ثمرة كبيرة من البصل.

ثمرة كبيرة من الطماطم.

رشة من الكركم.

مقدار من الماء المغلي. طريقة التحضير يمكن تحضير الفول في الدماسة الخاصة بـ تدميس الفول أو الحلة العادية أو الضغط.

يتم إضافة الفول + العدس + القمح المغسول والمصفى تمامًا من الماء.

ثم يضاف لهم الطماطم + الكركم + البصل ثم إضافة الماء الساخن مع الحرص على ترك مسافة عند الغليان.

يترك الوعاء على النار حتى تمام الغليان، وبعد مرور 10 دقائق يتم تهدئة النار حتى تُصبح مثل الشمعة.

يجب الحرص على مراقبة الفول ما بين الحين والآخر، وعند ملاحظة أن الفول يحتاج بعض الماء يجب القيام بغليها قبل وضعها على الفول حتى لا تصبح القشرة جافة جدًا.

يمكن أن تستغرق تسوية الفول ما يتراوح من 6 -7 ساعات ويحتاج إلى مراقبة دورية.

ومع الحرص على اختيار نوع فول جيد ولونه فاتح. طريقة التحضير الطريقة الثانية: طريقة تدميس الفول على طريقة الست غالية الطريقة الثانية: طريقة تدميس الفول على طريقة الست غالية المكونات نصف كيلو من الفول.

أربع ملاعق كبيرة من العدس الأصفر.

ماء مغلي حسب الحاجة. طريقة التحضير انقعي الفول في الماء من الليل حتى صباح اليوم التالي.

يجب أن تقومين بتغيير الماء عندما تصبح عكرة وأن يكون الفول في الماء النظيف حتى وقت استخدامه.

صفي الفول من الماء وضعيه في الوعاء المخصص له ثم ضعي العدس ثم الماء.

ثم اتركيه حتى يغلي تمامًا ثم هدئي النار حتى تصبح شمعة حتى تمام النضج، ويمكن وضع الماء المغلي عند الحاجة حتى تسوية الفول تمامًا. طريقة التحضير الوسوم

طريقة تدميس الفول في البيت , طبق الفول في وجبة الإفطار في الصباح من الطقوس المقدسة التي لا يتنازل عنها الكثير من الأشخاص كل يوم، حتى في شهر رمضان فهو يعتبر طبق أساسي في وجبة السحور، ولأن ست البيت تريد تقديم كل ما هو صحي ومفيد لأفراد أسرتها، وأن تكون مطمئنة من جودة الوجبات التي تقدمها، سنقدم لكي سيدتي اليوم أفضل طريقة تدميس الفول في البيت، والتي ستجعلك تحضرينه أفضل من الجاهز بطعم قوي وشهي وبخطوات بسيطة غير معقدة، خاصًة وأن بعض المحلات تستخدم مواد تُسرع من نضج الفول ضارة وغير مصرح بها طبيًا. طريقة تدميس الفول في البيت طريقة تدميس الفول في البيت المكونات كوب من الفول المنقوع.

ربع كوب من الحمص المنقوع.

ربع كوب من القمح.

ربع كوب من العدس الأصفر.

ثمرة كبيرة من البصل.

ثمرة كبيرة من الطماطم.

رشة من الكركم.

مقدار من الماء المغلي. طريقة التحضير يمكن تحضير الفول في الدماسة الخاصة بـ تدميس الفول أو الحلة العادية أو الضغط.

يتم إضافة الفول + العدس + القمح المغسول والمصفى تمامًا من الماء.

ثم يضاف لهم الطماطم + الكركم + البصل ثم إضافة الماء الساخن مع الحرص على ترك مسافة عند الغليان.

يترك الوعاء على النار حتى تمام الغليان، وبعد مرور 10 دقائق يتم تهدئة النار حتى تُصبح مثل الشمعة.

يجب الحرص على مراقبة الفول ما بين الحين والآخر، وعند ملاحظة أن الفول يحتاج بعض الماء يجب القيام بغليها قبل وضعها على الفول حتى لا تصبح القشرة جافة جدًا.

يمكن أن تستغرق تسوية الفول ما يتراوح من 6 -7 ساعات ويحتاج إلى مراقبة دورية.

ومع الحرص على اختيار نوع فول جيد ولونه فاتح. طريقة التحضير الطريقة الثانية: طريقة تدميس الفول على طريقة الست غالية الطريقة الثانية: طريقة تدميس الفول على طريقة الست غالية المكونات نصف كيلو من الفول.

أربع ملاعق كبيرة من العدس الأصفر.

ماء مغلي حسب الحاجة. طريقة التحضير انقعي الفول في الماء من الليل حتى صباح اليوم التالي.

يجب أن تقومين بتغيير الماء عندما تصبح عكرة وأن يكون الفول في الماء النظيف حتى وقت استخدامه.

صفي الفول من الماء وضعيه في الوعاء المخصص له ثم ضعي العدس ثم الماء.

ثم اتركيه حتى يغلي تمامًا ثم هدئي النار حتى تصبح شمعة حتى تمام النضج، ويمكن وضع الماء المغلي عند الحاجة حتى تسوية الفول تمامًا. طريقة التحضير

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