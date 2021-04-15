طريقة تجهيز سلطة الخضروات بطرق مختلفة في إفطار رمضان، يعتبر طبق السلطة من أكثر الأطباق الرئيسية على السفرة في شهر رمضان لأنه يحتوي على العناصر الهامة والمفيدة لصحة الجسم ويساعد على هضم الطعام بجانب أنه مفيد لصحة الجسم، وبالتالي تهتم دائما المطاعم بتقديم أفضل أنواع السلطة المميزة بطرق مختلفة ومتنوعة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة تجهيز أطباق السلطة مختلفة.

طريقة عمل السلطة الخضراء

المكونات، كوب جرجير حبة خيار مقطعة شرائح كوب خاص ملعقة زيت زيتون ملعقة عصير ليمون وربع ملعقة ملح بيضة مسلوقة كوب سبانخ مفرومة.

طريقة التحضير، يتم تجهيز وعاء ويوضع فيه السبانخ والخس والجرجير والخيار وتقلب المكونات ثم نبدأ بأضافة عصير الليمون وزيت الزيتون والملح مع الاستمرار في عملية التقليب ثم نقوم بإضافة شرائح البيض.

طريقة عمل سلطة الحمص بالجبنة

المكونات، كوب حمص مسلوق بالعقد بقدونس مفروم ربع ملعقة فلفل أسود ربع ملعقة كمون ملعقتين عصير ليمون نصف كوب جبنة فيتا ملعقتين زيت زيتون.

طريقه التحضير، يتم تجهيز وعاء يخلط الحمص والبقدونس والجبنة في وعاء وتقلب جيدا ثم نبدأ بإضافة جميع التوابل وزيت الزيتون والليمون وبعد ذلك يتم تناولها.

طريقة عمل سلطة الأفوكادو

المكونات، ملعقة ملح 2 كوب بصل مقطع ثلاث ملاعق كزبرة 2 حبة طماطم مقطعة ملعقة ثوم مفروم عصير ليمون ربع ملعقة فلفل أحمر.

طريقة التحضير، في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء ونضع فيه الأفوكادو المهروس ونضع الملح وعصير الليمون مع التقليب ثم نضيف الكزبرة والطماطم المقطعة ناعم وتقلب ثم نبدأ بإضافة البصل والثوم مع الاستمرار في التقليب، ونضع الفلفل الحار وبعد ذلك يتم وضع السلطة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل تناولها.