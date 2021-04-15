عمل السمبوسة الهندي يحب الكثير من الأشخاص تناول الأكلات الجديدة والمتنوعة خاصة في شهر رمضان المبارك حيث يمكنك تجهيز السمبوسة الهندي في المنزل بمكونات وخطوات سهلة للغاية، وبالتالي يحب تناولها الكثير من الأطفال والكبار وهي من أكثر الأكلات الخفيفة والشهية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل السمبوسة الهندي في المنزل بالخطوات.

طريقه عمل السمبوسة

المكونات، 2 ثمرة بطاطس مسلوقة متعش كوب زيت ذرة ملعقة عصير ليمون ملعقة ملح ثمرة بطاطس بصل نصف ملعقة كركم ثلاث فصوص الثوم ملعقة زنجبيل ملعقتين كاري أربع ملاعق جزر مبشور كوب بازلاء ملعقة سكر.

طريقة عمل السمبوسة الهندية

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز الوعاء ونقوم بإضافة الزيت وبعد أن يسخن نضع عليه البصل والزنجبيل والثوم وتقلب المكونات لمدة دقيقتين على الأقل ثم أضافت البازلاء والجزر، وتقلب المكونات بعد ذلك نضع الفلفل الأخضر والبطاطس مع الاستمرار في عملية التقليب ثم نضيف الكركم والكاري والسكر وعصير الليمون.

بعد ذلك نقوم بتقليب الخليط ويترك علي نار متوسطه حتى ينضج وبعد ذلك يتم رفع من النار، بعد ذلك نبدأ بفرد شرائح السمبوسه ونقوم بوضع كمية مناسبة من الحشو يتم لفها على هيئة مثلث ويتم تكون هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية ثم يتم تجهيز زيت غزير وتترك حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي أو يمكن وضعها في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج،

بعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم وتناولها على وجبة الإفطار الغذاء أو العشاء بجانب الدجاج المشوية أو المقلية أو بجانب الأرز والبطاطس أو أي نوع من أنواع الخضار، ويمكن تناولها بجانب الطحينه أو الكاتشاب او البطاطس المقلية وذلك على حسب الرغبه وبالهناء والشفاء.