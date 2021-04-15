السر في الطريقة الصحيحة لعمل الجلاش بالمكسرات احلي وأطعم من الجاهزة لازم تجربيه

السر في الطريقة الصحيحة لعمل الجلاش بالمكسرات احلي وأطعم من الجاهزة،الجلاش الحلو بالمكسرات من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع ومهما ظهر من حلويات غربية لها مذاقها تظل الحلويات الشرقية هي الأفضل لدى الجميع وخاصة الجلاش الحلو فهو له مذاقه الخاص والشهي وتابعوا لنتعرف على أكثر من طريقة لعمل الجلاش الحلو في المنزل بأسهل الطرق والمكونات. الطريقة الصحيحة لعمل الجلاش بالمكسرات احلي وأطعم من الجاهزة الطريقة الصحيحة لعمل الجلاش بالمكسرات احلي وأطعم من الجاهزة مكونات الجلاش بالمكسرات لفه جلاش.

سمنة بلدي.

مكسرات مفرومة ناعمة للحشو. طريقة تحضير الجلاش بالمكسرات نأخذ ورقة من الجلاش وندهنها بالسمن جيدًا من جميع الجوانب ونضع الحشوة بها مع اللف على شكل اسطوانة. نقوم بعمل الخطوة السابقة مع كل الكمية حتى تنتهي. نضع الجلاش في صينية مدهونة سمنة ونضعها في فرن ساخن حتى تأخذ اللون الذهبي ويتم إخراجها. نضع عليها الشربات ويجب أن يكون بارد حتى ينجح الجلاش. ثم يتم تقطيع وتقديمه ساخن. أسهل طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات طريقة تحضير الجلاش بالمكسراتأسهل طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات مكونات عمل الجلاش الحلو بالمكسرات لفه جلاش.

رشه صغيرة فانيليا.

مكسرات مفرومة صغير.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب من السمن. طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير الشربات في إناء على نار متوسطة نضع ثلاث أكواب ماء وثلاث أكواب سكر ويتم التقليب حتى الذوبان ونتركه حتى يغلي ثم قبل إغلاق النار بعشر دقائق نضع نصف ملعقة فانيليا وعصير نصف ليمونة. طريقة التحضير الجلاش بالمكسرات نقوم بتقسيم لفه الجلاش إلى ثلاث قطع متساوية وفي كل قطعة نضع الحشو ونقوم باللف على هيئة أسطوانة. نقوم بتقطيع أما على شكل مثلثات أو على شكل أصابع حسب الرغية. ثم في صينية غير مبللة نضع الجلاش. نصف كوب من السمنة ونضع فيه ملعقة بكينج بودر حتى تذوب ونسكبه على الجلاش في الصينية ونضعه في الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي. نسكب عليه الشربات ويكون بارد وهكذا يكون جاهز للتقديم. طريقة التحضير الجلاش بالمكسرات الوسوم

السر في الطريقة الصحيحة لعمل الجلاش بالمكسرات احلي وأطعم من الجاهزة،الجلاش الحلو بالمكسرات من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع ومهما ظهر من حلويات غربية لها مذاقها تظل الحلويات الشرقية هي الأفضل لدى الجميع وخاصة الجلاش الحلو فهو له مذاقه الخاص والشهي وتابعوا لنتعرف على أكثر من طريقة لعمل الجلاش الحلو في المنزل بأسهل الطرق والمكونات. الطريقة الصحيحة لعمل الجلاش بالمكسرات احلي وأطعم من الجاهزة الطريقة الصحيحة لعمل الجلاش بالمكسرات احلي وأطعم من الجاهزة مكونات الجلاش بالمكسرات لفه جلاش.

سمنة بلدي.

مكسرات مفرومة ناعمة للحشو. طريقة تحضير الجلاش بالمكسرات نأخذ ورقة من الجلاش وندهنها بالسمن جيدًا من جميع الجوانب ونضع الحشوة بها مع اللف على شكل اسطوانة. نقوم بعمل الخطوة السابقة مع كل الكمية حتى تنتهي. نضع الجلاش في صينية مدهونة سمنة ونضعها في فرن ساخن حتى تأخذ اللون الذهبي ويتم إخراجها. نضع عليها الشربات ويجب أن يكون بارد حتى ينجح الجلاش. ثم يتم تقطيع وتقديمه ساخن. أسهل طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات طريقة تحضير الجلاش بالمكسراتأسهل طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات مكونات عمل الجلاش الحلو بالمكسرات لفه جلاش.

رشه صغيرة فانيليا.

مكسرات مفرومة صغير.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب من السمن. طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير الشربات في إناء على نار متوسطة نضع ثلاث أكواب ماء وثلاث أكواب سكر ويتم التقليب حتى الذوبان ونتركه حتى يغلي ثم قبل إغلاق النار بعشر دقائق نضع نصف ملعقة فانيليا وعصير نصف ليمونة. طريقة التحضير الجلاش بالمكسرات نقوم بتقسيم لفه الجلاش إلى ثلاث قطع متساوية وفي كل قطعة نضع الحشو ونقوم باللف على هيئة أسطوانة. نقوم بتقطيع أما على شكل مثلثات أو على شكل أصابع حسب الرغية. ثم في صينية غير مبللة نضع الجلاش. نصف كوب من السمنة ونضع فيه ملعقة بكينج بودر حتى تذوب ونسكبه على الجلاش في الصينية ونضعه في الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي. نسكب عليه الشربات ويكون بارد وهكذا يكون جاهز للتقديم. طريقة التحضير الجلاش بالمكسرات

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