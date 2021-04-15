بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كميه من الكريم شانتيه زي الجاهز واحلي، يُعتبر الكريم شانتيه من أشهر الحلويات الذي يستعمل في العديد من الحلويات لتزينها وتستعمله الكثير من السيدات في كثير تزيين الحلويات مثل الكيكه والبسكوت والمثلجات وسلطة الفواكه ويجود العديد من ألأطعم للكريمة منها كريمة الفسدق كريمة والشكولاتة كريمة والفانليا وأنواع أخرى كثير جدا وهى لا تحتاج اللي وقت كبير لأنها سهله جداا في تحضرها هومن الأشياء الأساسية في الحلويات والتزين لما له من شكل رائع ومذاق وتعود الجميع الحصول عليه جاهز ومن الممكن أن يكون غير صحي فتحضيره في المنزل يضمن جودته ونظافته وأنه صحي أكثر وإليكم بعض الوصفات لتحضير أكبر كمية منه بمكونات بسيطة جدًا. بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كميه من الكريم شانتيه زي الجاهز واحلي بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كميه من الكريم شانتيه زي الجاهز واحلي تحضير الكريم شانتيه في المنزل بأقل المكونات تحضير الكريم شانتيه في المنزل بأقل المكونات المكونات الكريم شانتيه كوب واحد حليب.

ملعقتان من السكر البودرة.

ملعقتان من الجيلاتين.

كيس لبن بودرة.

رشه فانيليا طريقة تحضير الكريم شانتيه في إناء نضع السكر والحليب والجيلاتين ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي جيدًا أو ضربهم بالخلاط الكهربائي لمدة عشر دقائق وتضاعف المدة في الخلاط الكهربائي.

نضعهم في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

نضيف اللبن البودرة ونخلطهم لمدة عشر دقائق ومن ثم نضعهم في الثلاجة مرة أخرى حتى نحصل على القوام المراد به التزيين. طريقة أخرى لعمل الكريم شانتيه في المنزل طريقة تحضير الكريم شانتيهطريقة أخرى لعمل الكريم شانتيه في المنزل تتمثل طريقة عمل الكريم شانتيه في المنزل كالتالي: مكونات كريم شانتيه لعمل جميع الحلويات في المنزل كوب من اللبن السائل.

ربع كيلو سكر.

كوب من الزبدة.

رشه فانيليا.

نقطة ملون طعام باللون المراد. طريقة التحضير كريم شانيه في الخلاط مكونات كريم شانتيه لعمل جميع الحلويات في المنزلطريقة التحضير كريم شانيه في الخلاط نضع الزبدة في الخلاط الكهربائي ويتم خلطها لمدة خمس دقائق وحدها حتى تصبح كثيفة ثم نضعها في الثلاجة نصف ساعة.

نضع عليها السكر والفانيليا ولون الطعام ونستمر بالضرب بالخلاط.

نقوم بوضع الحليب على الخليط تدريجيا أثناء الضرب ونستمر في الضرب حوالي عشر دقائق.

نضعها ليلة كاملة في الثلاجة حتى تتماسك تمام التماسك ويمكننا استخدامها في الزينة.

يمكننا استبدال الخلاط الكهربائي بالمضرب الكهربي إن وُجِد. وبهذا نكون قد أوضخنا لكي سيدتي بكوب واحد من الحليب اعملي اكبر كميه كريم شانتيه واستخدامه في تزيين جميع أنواع الحلويات والجاتوهات الوسوم

بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كميه من الكريم شانتيه زي الجاهز واحلي، يُعتبر الكريم شانتيه من أشهر الحلويات الذي يستعمل في العديد من الحلويات لتزينها وتستعمله الكثير من السيدات في كثير تزيين الحلويات مثل الكيكه والبسكوت والمثلجات وسلطة الفواكه ويجود العديد من ألأطعم للكريمة منها كريمة الفسدق كريمة والشكولاتة كريمة والفانليا وأنواع أخرى كثير جدا وهى لا تحتاج اللي وقت كبير لأنها سهله جداا في تحضرها هومن الأشياء الأساسية في الحلويات والتزين لما له من شكل رائع ومذاق وتعود الجميع الحصول عليه جاهز ومن الممكن أن يكون غير صحي فتحضيره في المنزل يضمن جودته ونظافته وأنه صحي أكثر وإليكم بعض الوصفات لتحضير أكبر كمية منه بمكونات بسيطة جدًا. بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كميه من الكريم شانتيه زي الجاهز واحلي بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كميه من الكريم شانتيه زي الجاهز واحلي تحضير الكريم شانتيه في المنزل بأقل المكونات تحضير الكريم شانتيه في المنزل بأقل المكونات المكونات الكريم شانتيه كوب واحد حليب.

ملعقتان من السكر البودرة.

ملعقتان من الجيلاتين.

كيس لبن بودرة.

رشه فانيليا طريقة تحضير الكريم شانتيه في إناء نضع السكر والحليب والجيلاتين ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي جيدًا أو ضربهم بالخلاط الكهربائي لمدة عشر دقائق وتضاعف المدة في الخلاط الكهربائي.

نضعهم في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

نضيف اللبن البودرة ونخلطهم لمدة عشر دقائق ومن ثم نضعهم في الثلاجة مرة أخرى حتى نحصل على القوام المراد به التزيين. طريقة أخرى لعمل الكريم شانتيه في المنزل طريقة تحضير الكريم شانتيهطريقة أخرى لعمل الكريم شانتيه في المنزل تتمثل طريقة عمل الكريم شانتيه في المنزل كالتالي: مكونات كريم شانتيه لعمل جميع الحلويات في المنزل كوب من اللبن السائل.

ربع كيلو سكر.

كوب من الزبدة.

رشه فانيليا.

نقطة ملون طعام باللون المراد. طريقة التحضير كريم شانيه في الخلاط مكونات كريم شانتيه لعمل جميع الحلويات في المنزلطريقة التحضير كريم شانيه في الخلاط نضع الزبدة في الخلاط الكهربائي ويتم خلطها لمدة خمس دقائق وحدها حتى تصبح كثيفة ثم نضعها في الثلاجة نصف ساعة.

نضع عليها السكر والفانيليا ولون الطعام ونستمر بالضرب بالخلاط.

نقوم بوضع الحليب على الخليط تدريجيا أثناء الضرب ونستمر في الضرب حوالي عشر دقائق.

نضعها ليلة كاملة في الثلاجة حتى تتماسك تمام التماسك ويمكننا استخدامها في الزينة.

يمكننا استبدال الخلاط الكهربائي بالمضرب الكهربي إن وُجِد. وبهذا نكون قد أوضخنا لكي سيدتي بكوب واحد من الحليب اعملي اكبر كميه كريم شانتيه واستخدامه في تزيين جميع أنواع الحلويات والجاتوهات

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