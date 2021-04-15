اصنعي بنفسك بودرة السوبيا في المنزل واعملي أحلي كوب سوبيا زي الجاهز

يعتبر مشروب السوبيا البيضاء من اكثر المشروبات التي نتناولها في شهر رمضان الكريم، فهي عبارة عن بودرة نقوم بشرائها من العطار، وإذابتها في اللبن البارد ثم خلطها في الخلاط، ولكن الآن ليست بحاجة لشرائها، حيث يمكنك عملها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة، سوف تحصلين على بودرة السوبيا مثل الجاهزة تماماً، ولهذا سنقوم بشرح طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل، فقط تابعوا الخطوات التي سنذكرها لكم في هذا المقال. مكونات عمل بودرة السوبيا في المنزل 1 كوب لبن بودر.

1 كوب سكر بودرة.

1 كوب دقيق أرز.

1 كوب كريم شانتي بودر.

فانيليا بودر.

1 ملعقة كبيرة جوز الهند بودر مكونات عمل بودرة السوبيا في المنزل مقادير سوبيا الشيكولاتة البودر: كوب لبن بودرة.

1/2 1 كوب سكر بودرة.

كوب دقيق أرز.

كوب كاكاو خام.

كوب كريم شانتيه بودر. طريقة عمل بودرة السوبيا نحضر وعاء عميق ونضيف اليه اللبن البودرة والسكر البودرة ودقيق الأرز وجوز الهند البودرة، والفانيليا والكريم شانتيه، ونقوم بخلطهم جيدا حتي يتجانسوا مع بعضهم.

نحضر برطمان زجاجي محكم الغلق ونضيف اليه بودرة السوبيا لنحتفظ بها.

ولكي تقومي بعمل كوب السوبيا مثل الجاهزة، كل ما عليكي هو وضع ملعقتين من بودرة السوبيا إلي لتر من اللبن البارد ثم ضعيهم في الخلاط اخلطيهم جيدا حتى تحصلي على قوام السوبيا المناسب. طريقة عمل بودرة السوبيا أما عن طريقة تحضير سوبيا الشوكولاتة قومي بإضافة كل من لبن البودرة والسكر البودر والكاكاو الخام والكريم شانتيه ودقيق الارز في وعاء وقلبيهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

تجنبي إضافة جوز الهند البودر حتي لا تفقدي نكهة الشوكولاتة في السوبيا.

ثم قومي بحفظها في برطمان زجاجي وعند تحضيرها ضيفي ملعقتين من السوبيا إلي كوب اللبن واخلطيهم في الخلاط حتي يصبح كقوام السوبيا الجاهزة. الوسوم

يعتبر مشروب السوبيا البيضاء من اكثر المشروبات التي نتناولها في شهر رمضان الكريم، فهي عبارة عن بودرة نقوم بشرائها من العطار، وإذابتها في اللبن البارد ثم خلطها في الخلاط، ولكن الآن ليست بحاجة لشرائها، حيث يمكنك عملها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة، سوف تحصلين على بودرة السوبيا مثل الجاهزة تماماً، ولهذا سنقوم بشرح طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل، فقط تابعوا الخطوات التي سنذكرها لكم في هذا المقال. مكونات عمل بودرة السوبيا في المنزل 1 كوب لبن بودر.

1 كوب سكر بودرة.

1 كوب دقيق أرز.

1 كوب كريم شانتي بودر.

فانيليا بودر.

1 ملعقة كبيرة جوز الهند بودر مكونات عمل بودرة السوبيا في المنزل مقادير سوبيا الشيكولاتة البودر: كوب لبن بودرة.

1/2 1 كوب سكر بودرة.

كوب دقيق أرز.

كوب كاكاو خام.

كوب كريم شانتيه بودر. طريقة عمل بودرة السوبيا نحضر وعاء عميق ونضيف اليه اللبن البودرة والسكر البودرة ودقيق الأرز وجوز الهند البودرة، والفانيليا والكريم شانتيه، ونقوم بخلطهم جيدا حتي يتجانسوا مع بعضهم.

نحضر برطمان زجاجي محكم الغلق ونضيف اليه بودرة السوبيا لنحتفظ بها.

ولكي تقومي بعمل كوب السوبيا مثل الجاهزة، كل ما عليكي هو وضع ملعقتين من بودرة السوبيا إلي لتر من اللبن البارد ثم ضعيهم في الخلاط اخلطيهم جيدا حتى تحصلي على قوام السوبيا المناسب. طريقة عمل بودرة السوبيا أما عن طريقة تحضير سوبيا الشوكولاتة قومي بإضافة كل من لبن البودرة والسكر البودر والكاكاو الخام والكريم شانتيه ودقيق الارز في وعاء وقلبيهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

تجنبي إضافة جوز الهند البودر حتي لا تفقدي نكهة الشوكولاتة في السوبيا.

ثم قومي بحفظها في برطمان زجاجي وعند تحضيرها ضيفي ملعقتين من السوبيا إلي كوب اللبن واخلطيهم في الخلاط حتي يصبح كقوام السوبيا الجاهزة.

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