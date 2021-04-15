خلطات هندية معجزه لتطويل الشعر متر كامل في اسبوع وينمو الشعر بغزاره وبسرعه لا تصدق

خلطات طبيعية لتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع ، تسعى كل سيدة وراء المنتجات التي تساعدها على تغذية الشعر وتقويته، ولكن معظمها يحتوي على مواد كيماوية ضارة جداً على فروة الرأس والشعر ويمكن أن تكون السبب في تساقطه وعدم نموه بشكل صحي، ولكن اليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تطويل وتنعيم الشعر في حوالي أسبوع واحد فقط لا غير.خلطات طبيعية لتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع
هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها في تطويل وتنعيم الشعر بالطريقة التالية:خلطة العسل والزبادي
تعتبر من أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر بعمق وتقويته بالإضافة إلى أنها تحد من التساقط وتجعله ناعم ومفرود وتستخدم بالطريقة التالية:المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة زبادي.
- 2 ملعقة كبيرة عسل.
- احضري وعاء عميق ونظيف اخلطي به العسل والزبادي حتى أن تصبح متجانسة.
- ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر وهو نظيف ومبلل ويكون من الأفضل إذا تم توزيعه باستخدام مشط به أسنان واسعة حتى يتم توزيع بطريقة متساوية حتى يتغلغل الخليط من الجذور حتى الأطراف.
- قومي بتغطية الشعر باستخدام البونيه وانتظري لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- يتم تكرار استخدام الخلطة مرة واحدة في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.
يعتبر زيت الخروع من أقوى الزيوت الطبيعية التي تفيد شعرك كثيراً بجانب البيض الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين المغذي للشعر فاستخدميه كما يلي:المكونات:
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة واحدة صغيرة خل.
- 3 ملاعق كبيرة زيت خروع.
- في وعاء اخلطي المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى تتجانس.
- ثم يتم وضع الخليط على الشعر بطريقة تدريجية مع مراعاة تدليك فروة الرأس برفق ليمتص الشعر الخليط.
- يتم لف الشعر بغطاء الاستحمام وتركة 40 دقيقة ثم يتم غسله كالمعتاد.
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خلطات طبيعية لتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع ، تسعى كل سيدة وراء المنتجات التي تساعدها على تغذية الشعر وتقويته، ولكن معظمها يحتوي على مواد كيماوية ضارة جداً على فروة الرأس والشعر ويمكن أن تكون السبب في تساقطه وعدم نموه بشكل صحي، ولكن اليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تطويل وتنعيم الشعر في حوالي أسبوع واحد فقط لا غير.خلطات طبيعية لتطويل وتنعيم الشعر في أسبوع
هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها في تطويل وتنعيم الشعر بالطريقة التالية:خلطة العسل والزبادي
تعتبر من أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر بعمق وتقويته بالإضافة إلى أنها تحد من التساقط وتجعله ناعم ومفرود وتستخدم بالطريقة التالية:المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة زبادي.
- 2 ملعقة كبيرة عسل.
- احضري وعاء عميق ونظيف اخلطي به العسل والزبادي حتى أن تصبح متجانسة.
- ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر وهو نظيف ومبلل ويكون من الأفضل إذا تم توزيعه باستخدام مشط به أسنان واسعة حتى يتم توزيع بطريقة متساوية حتى يتغلغل الخليط من الجذور حتى الأطراف.
- قومي بتغطية الشعر باستخدام البونيه وانتظري لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- يتم تكرار استخدام الخلطة مرة واحدة في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.
يعتبر زيت الخروع من أقوى الزيوت الطبيعية التي تفيد شعرك كثيراً بجانب البيض الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين المغذي للشعر فاستخدميه كما يلي:المكونات:
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة واحدة صغيرة خل.
- 3 ملاعق كبيرة زيت خروع.
- في وعاء اخلطي المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى تتجانس.
- ثم يتم وضع الخليط على الشعر بطريقة تدريجية مع مراعاة تدليك فروة الرأس برفق ليمتص الشعر الخليط.
- يتم لف الشعر بغطاء الاستحمام وتركة 40 دقيقة ثم يتم غسله كالمعتاد.
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