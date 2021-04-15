بالخلطة السرية طريقة عمل الفول المدمس ألذ طبق فول للسحور زي الجاهز

من المعروف أن للبقوليات أنواع عديدة تعطي فوائد وقيم غذائية عالية لجسم الإنسان، ومن ضمن تلك البقوليات الفول والعدس والفاصولياء والحمص وغيره الكثير، ولكن يعد الفول من الماكولات الشعبية والأكثر انتشاراً بين الناس، فهو يعتبر من الاكلات الرئيسية على وجبة الافطار والعشاء وأيضاً على السحور، ولهذا يتم البحث عن طريقة عمل الفول المدمس في المنزل، جدير بالذكر أن الفول يحتوي على العديد من العناصر مثل البروتينات والألياف والمعادن والفسفور من خلال موقعنا هذا سوف نشرح لكم طريقة تدميس الفول في المنزل خطوة بخطوة. مكونات عمل الفول المدمس مكونات عمل الفول المدمس ومن أهم مكونات الفول المدمس هو:- 1/2 كيلو فول تدميس منقوع مدة ساعتين أو ثلاثة.

شرائح ليمون.

خل.

2 ملعقة كبيرة فول مدشوش مغسول ومنقوع.

ملعقة كبيرة عدس أصفر مغسول ومنقوع.

ماء مغلي. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل نحضر وعاء عميق ونقوم بنقع الفول لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات.

بعد ذلك نقوم بتصفية الفول من الماء ونحضر الدماسة، ونضيف إليها الفول وملعقتين من الفول المدشوش، بالإضافة إلي العدس الأصفر ونقلبهم جيداً.

ثم نضع كمية مناسبة من الماء فمن المعروف انه كلما استوى زاد حجمه، لذلك يجب أن تكون المياه زائدة نوعاً ما.

ثم قومي بوضع شرائح من الليمون مع القليل من الخل، لكي تحافظي عليه من الأكسدة و يتم تسويته بشكل أفضل.

نضع الدماسة على النار حتي الغليان، ثم نقوم بتهدئة النار جداً، ونتركه حتى يستوى تماماً لمدة ست ساعات على الأقل.

يفضل عدم فتح الدماسة في الساعات الأولى حتى لا يتغير لونه ويتعرض للأكسدة.

وإذا لاحظتي أن الماء قد نقصت قبل ان ينضج الفول، ضيفي عليه كمية من الماء ساخنة وليس باردة. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل الوسوم

من المعروف أن للبقوليات أنواع عديدة تعطي فوائد وقيم غذائية عالية لجسم الإنسان، ومن ضمن تلك البقوليات الفول والعدس والفاصولياء والحمص وغيره الكثير، ولكن يعد الفول من الماكولات الشعبية والأكثر انتشاراً بين الناس، فهو يعتبر من الاكلات الرئيسية على وجبة الافطار والعشاء وأيضاً على السحور، ولهذا يتم البحث عن طريقة عمل الفول المدمس في المنزل، جدير بالذكر أن الفول يحتوي على العديد من العناصر مثل البروتينات والألياف والمعادن والفسفور من خلال موقعنا هذا سوف نشرح لكم طريقة تدميس الفول في المنزل خطوة بخطوة. مكونات عمل الفول المدمس مكونات عمل الفول المدمس ومن أهم مكونات الفول المدمس هو:- 1/2 كيلو فول تدميس منقوع مدة ساعتين أو ثلاثة.

شرائح ليمون.

خل.

2 ملعقة كبيرة فول مدشوش مغسول ومنقوع.

ملعقة كبيرة عدس أصفر مغسول ومنقوع.

ماء مغلي. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل نحضر وعاء عميق ونقوم بنقع الفول لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات.

بعد ذلك نقوم بتصفية الفول من الماء ونحضر الدماسة، ونضيف إليها الفول وملعقتين من الفول المدشوش، بالإضافة إلي العدس الأصفر ونقلبهم جيداً.

ثم نضع كمية مناسبة من الماء فمن المعروف انه كلما استوى زاد حجمه، لذلك يجب أن تكون المياه زائدة نوعاً ما.

ثم قومي بوضع شرائح من الليمون مع القليل من الخل، لكي تحافظي عليه من الأكسدة و يتم تسويته بشكل أفضل.

نضع الدماسة على النار حتي الغليان، ثم نقوم بتهدئة النار جداً، ونتركه حتى يستوى تماماً لمدة ست ساعات على الأقل.

يفضل عدم فتح الدماسة في الساعات الأولى حتى لا يتغير لونه ويتعرض للأكسدة.

وإذا لاحظتي أن الماء قد نقصت قبل ان ينضج الفول، ضيفي عليه كمية من الماء ساخنة وليس باردة. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

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