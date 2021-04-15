طريقة عمل قطر الحلويات التقيل وضبط قوامة من غير ما يسكر منك زي المحلات

طريقة عمل قطر الحلويات التقيل، الشربات هو ذلك السائل الحلو الذي نستخدمه لتحلية مجموعة كبيرة من الحلويات الشرقية والتي يتم تحضيرها في العادة طوال شهر رمضان، ويوجد نوعان من الشربات الأول هو الشربات الخفيف والثاني هو الثقيل، ويتم تحضير النوعين بنفس الطريقة والخطوات، ولكن تختلف نسب المكونات المستخدمة في تحضير كل نوع، ولكل نوع من الشربات استخدام مختلف عن غيره.

طريقة عمل قطر الحلويات التقيل وضبط قوامة

نحتاج لتحضير هذا النوع إلى كوبين من السكر وكوب واحد فقط من الماء وعصير نصف حبة متوسطة من الليمون، يتم وضع السكر والماء في قدر مناسب، ثم يتم رفع القدر على النار ونتركه حتى يغلي ويختفي السكر داخل الماء تماماً، وبعد ذلك نضيف عصير الليمون إلى القدر، وبعدها نترك الشربات يغلي على نار هادئة جداً لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعدها نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد، حيث يتم استخدامه بارداً للقطايف وبلح الشام والبقلاوة ولقمة القاضي.

طريقة تحضير الشربات الخفيف

نحتاج لتحضير هذا النوع إلى كوب واحد فقط من السكر وكذلك من الماء وعصير نصف حبة من الليمون، ويتم تحضيره بنفس طريقة الشربات الثقيل التي ذكرناها في السابق، ولكن لا يترك الشربات على النار بعد إضافة عصير الليمون أكثر من خمس دقائق، ويستخدم الشربات الخفيف في الغالب للبسبوسة والكنافة، حيث يتم إضافته وهو ساخن عليها بمجرد إخراجها من الفرن، كذلك يستخدم الشربات الخفيف للكنافة.

يمكن إضافة عدة نكهات للشربات في الدقيقة الأخيرة قبل رفعه من على النار، وذلك عن طريق إضافة بعض المواد المتوفرة في المنزل مثل الفانيلا وماء الورد وعيدان القرفة والقرنفل والمستكة والحبهان.

طريقة عمل شربات بنكهة البرتقال

يمكن عمل الشربات بنكهة البرتقال وهناك طريقتين لتحضيره، الأولى إضافة البعض من بشر البرتقال بعد الانتهاء من تحضيره، أو تحضيره بطريقة مختلفة، نحتاج فيها إلى كوب من الماء وكوب من عصير البرتقال الطبيعي وربع كوب من عصير الليمون وستة أكواب من السكر الأبيض، كذلك نحتاج إلى عود من القرفة، ولتحضير هذا الشربات نرفع السكر والماء العصير في قدر على نار متوسطة، وعندما يبدا الخليط بالغليان ونتأكد من ذوبان كل كمية السكر، نضيف عصير الليمون ونترك الخليط يغلي لمد دقيقة وبعدها نضيف عود القرفة، وبعد ذلك نترك الشربات يغلي على نار هادئة لمدة خمس دقائق فقط ثم نرفعه من على النار.