الكنافة بالقشطة الكدابة هي اخر المستجدات في الكنافة حيث ان الكنافة بالقشطة هي من أحلى النواع الكنافة التي يحبها الجميع، ولقد لجأ الكثيرين القشطة الكدابة كنوع من التغير وهو ما سنتناوله من خلال المقال التالي. طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة: طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة: المكونات: نصف كيلو كنافة

ربع كيلو سمنه بلدي او زبدة او يمكن السمنه العادية حسب الرغبة

شربات مكونات القشطة الكدابة: نصف كيلو من اللبن السائل

3 ملاعق كريم شانتيه

3 ملاعق من النشا

3 ملاعق حليب بودر طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة: نبدأ اولا بعمل القشطة الكدابة نضع اللبن في وعاء ونضعه على نار متوسطة ثم نضيف له النشا والحكريم شانتيه والحليب البودر ثم نقوم بالتقليب المستمر باستخدام المضرب اليدوي ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط ثقيل يشبه القشطة، ثم نغلق النار ونتركه جانبا. نقوم بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة ثم نضع عليه السمنة.

ثم نحضر صنيه ونقوم بوضع نصف كمية الكنافة ونقوم بكبسها سواء كان بيديكي او اي اناء ليساعدك ثم نقوم باحضار القشطة الكدابه ونقوم بوضعها على الكنافة ونقوم بفرده جيدا مع ملاحظة ان لاتصل القشطة الى الاطراف.

ثم نقوم بوضع باقي كمية الكنافة ثم نقوم بكبسها ايضا ولكن برفق حتى لا يخرج الحشو من الاطراف.

ثم نقوم بادخالها الى الفرن المسخن من قبل حتى نتأكد ان الكنافة اخذت اللون الذهبي من تحت نقوم بإشعال الشواية حتى تحصل على اللون الذهبي .

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بسقيها بالشربات ويكون بار وثقيل . الوسوم

الكنافة بالقشطة الكدابة هي اخر المستجدات في الكنافة حيث ان الكنافة بالقشطة هي من أحلى النواع الكنافة التي يحبها الجميع، ولقد لجأ الكثيرين القشطة الكدابة كنوع من التغير وهو ما سنتناوله من خلال المقال التالي. طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة: طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة: المكونات: نصف كيلو كنافة

ربع كيلو سمنه بلدي او زبدة او يمكن السمنه العادية حسب الرغبة

شربات مكونات القشطة الكدابة: نصف كيلو من اللبن السائل

3 ملاعق كريم شانتيه

3 ملاعق من النشا

3 ملاعق حليب بودر طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة: نبدأ اولا بعمل القشطة الكدابة نضع اللبن في وعاء ونضعه على نار متوسطة ثم نضيف له النشا والحكريم شانتيه والحليب البودر ثم نقوم بالتقليب المستمر باستخدام المضرب اليدوي ونستمر في التقليب حتى يصبح الخليط ثقيل يشبه القشطة، ثم نغلق النار ونتركه جانبا. نقوم بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة ثم نضع عليه السمنة.

ثم نحضر صنيه ونقوم بوضع نصف كمية الكنافة ونقوم بكبسها سواء كان بيديكي او اي اناء ليساعدك ثم نقوم باحضار القشطة الكدابه ونقوم بوضعها على الكنافة ونقوم بفرده جيدا مع ملاحظة ان لاتصل القشطة الى الاطراف.

ثم نقوم بوضع باقي كمية الكنافة ثم نقوم بكبسها ايضا ولكن برفق حتى لا يخرج الحشو من الاطراف.

ثم نقوم بادخالها الى الفرن المسخن من قبل حتى نتأكد ان الكنافة اخذت اللون الذهبي من تحت نقوم بإشعال الشواية حتى تحصل على اللون الذهبي .

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بسقيها بالشربات ويكون بار وثقيل .

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