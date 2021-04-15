9 عادات بسيطة هتساعدك على التوفير في فاتورة الكهربا

معظمنا تقريبا بنستهلك كل شهر كهربا كتير ، بالرغم اننا ممكن نوفر من خلال حاجات بسيطة ، على سبيل المثال استخدام منظم حراري ذكي ، او استبدال كل اللمبات الكهربائية العادية باللمبات ال LED ، كلها حاجات صغيرة لكن هتفرق معاكي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 9 عادات هتوفرلك في فاتورة الكهربا.

عادات هتوفرلك في فاتورة الكهربا:

1- استخدمي كرات التجفيف لما تحطي الهدوم في المجفف:

بالمقارنة مع الاجهزة التانية اللي موجودة في البيت ، مجفف الغسالة بيستهلك تقريبا اكبر قدر من الطاقة ، وده السبب اللي بيخلي معظم الناس مش بيستخدموا المجفف ومش بيستفادوا بيه ، ولكن انتي تقدري تحلي المشكلة دي ببساطة عن طريق استخدام كرة تجفيف مع الهدوم من الصوف او المطاط عشان تجف بشكل اسرع.

والكرات الصوف بشكل الخاص بتمتص الرطوبة من الهدوم وده بيساعد على انهاء عملية التجفيف بشكل اسرع ، وميزة تانية لكرات التجفيف انها بتقلل من الكهربا الساكنة في الملابس ، وده معناه انك مش محتاجة تغيري اوراق التجفيف كتير.

2- زودي درجة الحرارة في التلاجة والفريزر:

كتير من الناس بيفكروا ان كل ما الحرارة كانت منخفضة ده هيحفظ الاكل بشكل افضل ، ولكن الحقيقة انه مش ضروري ابدا تظبطي التلاجة على درجة اقل من 3 درجات مئوية ، وبالنسبة للفريزر هيشتغل معاكي بشكل كويس جدا على درجة حرارة 15- درجة مئوية ، لانه لو ظبطتيه اقل 10 درجات من كده هتستهلكي تقريبا 25% من الطاقة.

ونصيحة تانية عشان مفيدة هتساعد الاجهزة انها تشتغل باقصى قدر من الكفاءة هي انها تكون بعيدة عن الحيطة بمسافة 3 بوصات على الاقل ، بالطريقة دي هيبقى الهوا ليه مساحة كافية للدوران والجهاز ميسخنش.

3- اقفلي الستاير لتوفير تكاليف التكييف:

حوالي 30% من حرارة المنزل بتتسرب عن طريق الشبابيك خلال فصل الشتا ، وحوالي 76% من ضوء الشمس بيدخل البيت وبيتحول لحرارة عالية جوه البيت ، والستائر المعتمة ممكن انها متقدرش تتحكم في فقدان الحرارة في فصل الشتا ، ولكن هي قادرة جدا على حماية البيت من اشعة الشمس القوية.

وبشكل محدد اكتر ، الستائر العاكسة ممكن انها تحمي الاجزاء الداخلية من البيت من الحرارة الشديدة ، والستاير الافقية على وجه الخصوص ممكن انها تعكس الحرارة على السقف اللي الوانه فاتحه ، اللي هيوزع الحرارة بعد كده.

4- استخدمي الغطا وانتي بتتطبخي:

في عادة بسيطة ممكن تعمليها وهي وضع اغطية الحلل والطاسات اثناء الطبخ ، بالطريقة دي تقدري تطبخي على درجة حرارة منخفضة وتقليل وقت الطبخ ، وده بيحصل لانك بتمنعي البخار يخرج بره الحله وبالتالي الاكل هيستوي في وقت اقل.

واللي هتقلليه كمان بالعادة دي هو الطاقة اللي بتستهلكيه بنسبة 66% تقريبا ، ونصيحة تانية مفيدة هي انك تحطي الحلة على العين المناسبة لحجمها عشان الحرارة ماتتسربش من الجوانب ، لان لو استخدمتي عين اكبر من حجم الحلة ده هيأدي لفقدان طاقة هتوصل ل 40%.

5- تنضيف مصيدة الوبر بالمجفف:

عدم تنضيف مصيدة الوبر بالمجفف (الجزء اللي بيتجمع عليه وبر الملابس) هيخليه يشتغل بشكل اقل كفاءة ، لان الوبر والاوساخ المتجمعة هتجبر الجهاز يشتغل بشكل اكبر ، وده هيستهلك طاقة اكتر ووقت اكبر لتجفيف الملابس ، اعتمادا على كمية الاوساخ المتراكمة ، والمجفف في الحالة دي ممكن يستهلك طاقة 75% اكتر من المعتاد ، وده لان الاوساخ مش بتسمح للهوا بالدوران بشكل صح ، وده بيجبره على العمل بجهد اكبر.

اول حاجة لازم تعمليها باستمرار هي ازالة مصيدة الوبر وتنضيفها ، لو بعد تنضيفها لسه بتلاحظي مشاكل في الاداء بتاعه ، ممكن تحتاجي انك تشوفي فتحة التهوية ، لو مافيش بخار بيطلع منها اثناء عمل المجفف ، في الحالة دي ممكن تكون محتاجة تتنضف هي كمان.

6- وصلي كل الالكترونيات في مشترك الطاقة:

كتير مننا ميعرفش ان الاجهزة الالكترونية بتستمر في استهلاك الطاقة او سحب الكهربا حتى بعد ما نوقف تشغيلها ، او وضعها في حالة سكون ، وده سبب ان توصيل كل حاجة في مشترك الطاقة هيديكي الفرصة بتعطيلها تماما اثناء عدم تشغيلها او استخدامها ، كل الليي هتعمليه انك تضغطي على الزرار لتشغيلها او وقفها ، لو معملتيش كده اجهزتك هتستمر في استهلاك الطاقة.

7- استغلي الكاتل لغلي المايه بدل الميكروويف:

لو عايزة تغلي مايه وقدامك الكاتل والميكروويف ، استخدمي الكاتل لانه هيأدي المهمة بشكل اسرع وهيستخدم طاقة اقل ، لان الميكروويف بيفقد 50% من طاقته اثناء تحويل الكهربا للميكروويف ، من ناحية تانية ، الكاتل معزول بشكل جيد وبيفقد 20% بس من اجمالي الطاقة اللي بيستخدمها.

8- خلي الفرن مقفولة اثناء الشوي:

زمان شوية ماكنش فيه في الافران نظام دوران للهوا ، عشان كده الطباخين اتعودوا انهم يسيبوها مفتوحة شوية اثناء الطبخ لمنع الحرايق ، ولكن الافران الحديثة فيها نظام لتدوير الهوا وانظمة بتمنع ارتفاع درجة الحرارة ، ومعظم الافران مافيهاش خاصية ان ممكن الباب يتساب مفتوح شوية الا لو مسكتيه ، ودي طريقة بيقولوا لك بيها ان الباب المفروض يبقى مقفول.

واكبر عيب من ان الباب يفضل مفتوح هو انك بتفقدي 50% من الحرارة ، وده معناه ان الاكل هيحتاج وقت اطول لحد ما يستوي وبالتالي استهلاك ضعف الطاقة اللي المفروض يستهلكها.

9- بدلي راس الدش للوضع منخفض التدفق:

راس الدش في المتوسط بيستخدم حوالي 9.5 لتر من الماية في الدقيقة ، لكن انتي تقدري توفري وتبدلي بسهولة راس الدش لواحدة اصغر بتستخدم 6.6 لتر بس في الدقيقة ، التغيير ده هيوفرلك حوالي 42000 لتر من الماية ، و 1.180 كيلو وات من الطاقة كل سنة ، وهتلاحظي اختلاف كبير في فاتورة الماية بتاعتك ، واللي ممكن يختلف على حسب المكان اللي انتي عايشة فيه.

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