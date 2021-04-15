طريقة عمل كيكة البسبوسة اللذيذة خطوة بخطوة في البيت والحصول عليها هشة وطرية

يوجد العديد من طرق تحضير الكيك في وصفات المطبخ المختلفة، ولكن اليوم نقدم لكم طريقة مبتكرة وغير تقليدية وهي كيكة البسبوسة التي تتميز بالطعم اللذيذ والشهي، حيث لا يوجد أحد لا يحب البسبوسة، ويمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في مطبخكم بأقل التكاليف الممكنة وفي أسرع وقت ممكن، ولا يمكن تحديد ما نوع هذه الحلوى هل هي معجنات أم مخبوزات أم حلويات باردة، ولكنها تتصف بالطعم اللذيذ. مكونات عمل كيكة البسبوسة نصف كيلو من سميد البسبوسة.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

كوب ونصف كوب من السكر.

نصف كوب جوز هند مبشور.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت النباتي.

عدد 1 بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

شربات بارد. طريقة تحضير كيكة البسبوسة خطوة بخطوة أولاً نقوم بخلط كلاً من الحليب والزبادي والسكر والبيض والسكر مع بعضهما البعض بشكل جيد.

نقوم بإضافة الفانيليا ونستمر في الخفق جيداً.

ثم نقوم بإضافة السميد إلى هذا المزيج بالتدريج مع البيكنج باودر وجوز الهند المبشور.

نقوم بتحريك المكونات كلها مع بعضها باليدين بشكل جيد حتى نحصل على مزيج ناعم وطري.

نقوم بالعجن حوالي 10 دقائق، وبعد ذلك نترك الخليط جانباً.

نقوم بتجهيز صينية الفرن ونضع بها ملعقة من الزيت مع الزبادي، ونرش عليهم القليل من الدقيق أو النشا.

نقوم بصب عجينة البسبوسة في الصينية، ونساوي الوجه جيداً.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية لمدة دقائق.

ثم نقوم بإدخال صينية البسبوسة إلى الفرن.

نتركها في الفرن حتى تستوي ويصبح وجهها لونه ذهبي.

نقوم بتجهيز الشربات وهي في الفرن من خلال مزج الماء مع السكر ووضعه على النار يغلي، ثم إضافة الفانيليا وعصير الليمون له.

بعد أن تخرج البسبوسة نصب الشربات عليها ونتركها تبرد. مكونات عمل كيكة البسبوسةطريقة تحضير كيكة البسبوسة خطوة بخطوة الوسوم

يوجد العديد من طرق تحضير الكيك في وصفات المطبخ المختلفة، ولكن اليوم نقدم لكم طريقة مبتكرة وغير تقليدية وهي كيكة البسبوسة التي تتميز بالطعم اللذيذ والشهي، حيث لا يوجد أحد لا يحب البسبوسة، ويمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في مطبخكم بأقل التكاليف الممكنة وفي أسرع وقت ممكن، ولا يمكن تحديد ما نوع هذه الحلوى هل هي معجنات أم مخبوزات أم حلويات باردة، ولكنها تتصف بالطعم اللذيذ. مكونات عمل كيكة البسبوسة نصف كيلو من سميد البسبوسة.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

كوب ونصف كوب من السكر.

نصف كوب جوز هند مبشور.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت النباتي.

عدد 1 بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

شربات بارد. طريقة تحضير كيكة البسبوسة خطوة بخطوة أولاً نقوم بخلط كلاً من الحليب والزبادي والسكر والبيض والسكر مع بعضهما البعض بشكل جيد.

نقوم بإضافة الفانيليا ونستمر في الخفق جيداً.

ثم نقوم بإضافة السميد إلى هذا المزيج بالتدريج مع البيكنج باودر وجوز الهند المبشور.

نقوم بتحريك المكونات كلها مع بعضها باليدين بشكل جيد حتى نحصل على مزيج ناعم وطري.

نقوم بالعجن حوالي 10 دقائق، وبعد ذلك نترك الخليط جانباً.

نقوم بتجهيز صينية الفرن ونضع بها ملعقة من الزيت مع الزبادي، ونرش عليهم القليل من الدقيق أو النشا.

نقوم بصب عجينة البسبوسة في الصينية، ونساوي الوجه جيداً.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية لمدة دقائق.

ثم نقوم بإدخال صينية البسبوسة إلى الفرن.

نتركها في الفرن حتى تستوي ويصبح وجهها لونه ذهبي.

نقوم بتجهيز الشربات وهي في الفرن من خلال مزج الماء مع السكر ووضعه على النار يغلي، ثم إضافة الفانيليا وعصير الليمون له.

بعد أن تخرج البسبوسة نصب الشربات عليها ونتركها تبرد. مكونات عمل كيكة البسبوسةطريقة تحضير كيكة البسبوسة خطوة بخطوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة اللذيذة خطوة بخطوة في البيت والحصول عليها هشة وطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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