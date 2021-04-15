مش هتصدقي طريقة سهلة لتدميس الفول على البوتاجاز مثل طعم فول المطاعم

يعد الفول من الأكلات الشعبية المشهورة بها مصر، ومن أكثر الطرق التي تحب سيدات البيوت معرفتها هي طريقة تدميس الفول بالمنزل، بنتائج رائعة كالفول الجاهز، ويعد الفول من الأطباق الرئيسة للسحور في شهر رمضان، يمكن تناول الفول بأكثر من طريقة وإضافة بعض النكهات إليه ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة تدميس الفول بالمنزل. طريقة سهلة لتدميس الفول طريقة سهلة لتدميس الفول المقادير: فول للتدميس (بمقدار من 3 إلى 4 كيلو)

قمح (بمقدار نصف كوب)

عدس أصفر (بمقدار ربع كوب)

جزر (بمقدار واحدة كبيرة)

طماطم (بمقدار واحدة متوسطة الحجم)

كرفس أخضر (بمقدار 2 عود)

ليمون (بمقدار واحدة ومشقوقة من النصف)

ليمون (بمقدار 4 بعد مرحلة التدميس) طريقة تدميس الفول بالخطوات يتم نقع الفول قبل عملية التدميس بيوم كامل ويخلط عليه القمح ويترك في الماء. بعد مرور يوم على نقع الفول يتم تصفيته من الماء وشطفه جيدًا. نقوم ببشر الجزرة وتقطيع الطماطم ونخرط عيدان الكرفس، ونضعهم في أناء ونضيف عليهم الليمونة المشقوقة. يتم عسل العدس الأصفر وتصفيته ثم نضيفه للخليط السابق بالإناء. نقوم بتجهيز قدر التغميس وان لم يوجد نقوم باستخدام حلة عادية لكن مع مراعاة أضافة الماء إليها كلما نقص. نقوم بوضع الفول في القدرة حتى يملئها للربع. نضيف خليط الجزر والكرفس والطماطم والليمون والعدس على الفول، ثم نضيف باقي كمية الفول والقمح. نقوم بوضع الماء في القدر مع تغطية الفول بالكامل مع ترك مسافة صغيرة بدون ماء. يتم وضع القدر على نار متوسطة مع ترك الغطاء مفتوح قليلًا. بعد غليان الماء بالقدر نقوم بتهدئة النار يترك القدر على النار وبعد 5 ساعات نقوم بتقليبه ثم إضافة بعض الماء الساخن عليه. يترك لمدة عشر دقائق أخري قم نغلق النار ونتركه ليرتاح لمدة ربع ساعة. وبذلك يكون قد تعرفنا على طريقة تدميس الفول بالمنزل. الوسوم

يعد الفول من الأكلات الشعبية المشهورة بها مصر، ومن أكثر الطرق التي تحب سيدات البيوت معرفتها هي طريقة تدميس الفول بالمنزل، بنتائج رائعة كالفول الجاهز، ويعد الفول من الأطباق الرئيسة للسحور في شهر رمضان، يمكن تناول الفول بأكثر من طريقة وإضافة بعض النكهات إليه ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة تدميس الفول بالمنزل. طريقة سهلة لتدميس الفول طريقة سهلة لتدميس الفول المقادير: فول للتدميس (بمقدار من 3 إلى 4 كيلو)

قمح (بمقدار نصف كوب)

عدس أصفر (بمقدار ربع كوب)

جزر (بمقدار واحدة كبيرة)

طماطم (بمقدار واحدة متوسطة الحجم)

كرفس أخضر (بمقدار 2 عود)

ليمون (بمقدار واحدة ومشقوقة من النصف)

ليمون (بمقدار 4 بعد مرحلة التدميس) طريقة تدميس الفول بالخطوات يتم نقع الفول قبل عملية التدميس بيوم كامل ويخلط عليه القمح ويترك في الماء. بعد مرور يوم على نقع الفول يتم تصفيته من الماء وشطفه جيدًا. نقوم ببشر الجزرة وتقطيع الطماطم ونخرط عيدان الكرفس، ونضعهم في أناء ونضيف عليهم الليمونة المشقوقة. يتم عسل العدس الأصفر وتصفيته ثم نضيفه للخليط السابق بالإناء. نقوم بتجهيز قدر التغميس وان لم يوجد نقوم باستخدام حلة عادية لكن مع مراعاة أضافة الماء إليها كلما نقص. نقوم بوضع الفول في القدرة حتى يملئها للربع. نضيف خليط الجزر والكرفس والطماطم والليمون والعدس على الفول، ثم نضيف باقي كمية الفول والقمح. نقوم بوضع الماء في القدر مع تغطية الفول بالكامل مع ترك مسافة صغيرة بدون ماء. يتم وضع القدر على نار متوسطة مع ترك الغطاء مفتوح قليلًا. بعد غليان الماء بالقدر نقوم بتهدئة النار يترك القدر على النار وبعد 5 ساعات نقوم بتقليبه ثم إضافة بعض الماء الساخن عليه. يترك لمدة عشر دقائق أخري قم نغلق النار ونتركه ليرتاح لمدة ربع ساعة. وبذلك يكون قد تعرفنا على طريقة تدميس الفول بالمنزل.

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