حشوات القطايف المتنوعة في رمضان.. تعرف على الطريقة بالخطوات

تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن طريقة عمل حشوات القطايف المختلفة ذات الطعم اللذيذ، حيث أنها من أشهر أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها في رمضان لإسعاد أفراد الأسرة والضيوف في العزومات الرمضانية.

طريقة عمل عجينة القطايف في البيت

يفضل البعض صنع القطائف في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات لضمان نظافتها وسلامتها على صحة الأطفال، وفيما يلي طريقة صنع العجينة بسهولة مع توضيح المقادير كاملة:

كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر المخصص للحلويات.

ملعقتين من السكر الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الخميرة بيرة.

رشة ملح طعام.

كوبين من الماء الدافئ.

يتم إذابة الخميرة في كوب من الماء الدافئ مع إضافة السكر. مزج الدقيق، الملح، البيكنج بودر معًا ووضعهم في الخلاط الكهربائي مع إضافة مزيج (الماء والخميرة والسكر) وخلطهم جيدًا للحصول على عجينة متجانسة ولينة نسبيًا. يتم تعبئة العجينة في أبريق وسكب كمية قليلة منها على طاسة سميكة ساخنة على النار. يتم تسوية القطايف من الوجهين حتى يتغير لونها وتظهر فقاعات صغيرة كدليل على نضجها التام. نتركها تبرد ثم نبدأ في حشوها بالمكونات المفضلة حسب الرغبة. قلي القطايف في زيت غزير ساخن حتى تأخذ اللون المميز المائل إلى الذهبي. يتم غمس القطائف في الشربات البارد الذي تم تحضيره من قبل.

مقادير العجينةطريقة التجهيزطريقة تجهيز الشربات

الشربات أو القطر السكري هو الذي يتم إضافته إلى كافة أنواع الحلويات الشرقية لمنحها مذاق مميز ولذيذ، وفيما يلي طريقة التحضير بالخطوات:

كوبين من السكر الأبيض.

كوب واحد من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

يتم وضع الماء في قدر على النار مع إضافة السكر. عندما يبدأ الخليط في الغليان يتم إضافة عصير الليمون. يترك المزيج على النار لمدة خمس دقائق حتى يصبح سميك ومتجانس القوام. يرفع الشربات من على النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

المقاديرالطريقةإعداد حشوات القطايف المتنوعة في رمضان

يوجد حشوات مختلفة يمكن استخدامها في صنع القطائف في رمضان على حسب الرغبة والمذاق المفضل، حيث يوجد حشوة بالقشطة، وأخرى بالمكسرات، وحشوة بالنوتيلا، وغيرها.

القطايف المحشية بالقشطة

حشوة القشطة من أفضل وألذ الحشوات التي يمكن استخدامها عند تحضير القطائف، وفيما يلي نستعرض المقادير والطريقة بالتفصيل:

المكونات

كوبين من اللبن.

كوب من كريمة الحلويات.

ثلاث ملاعق من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقة من الفانيلا أو ماء الورد.

ثلاث ملاعق من الفستق المجروش لتزيين الوجه.

الطريقة

إضافة النشا إلى اللبن على البارد مع التقليب جيدًا. يرفع المزيج على النار مع إضافة الفانيلا والسكر مع الاستمرار في التحريك. إضافة الكريمة، ويتم رفع المزيج من على النار عندما يصبح سميك القوام، ويترك جانبًا حتى يهدأ تمامًا. يتم استخدام القشطة في حشو القطائف عن طريق غلقها بإحكام من إحدى الجوانب فقط ليصبح شكلها مثل القرطاس، وتعبئتها بالقشطة باستخدام قمع الحلواني. يمكن إضافة قليل من الفستق المجروش على الوجه للتزيين وإضافة مذاق شهي.

بالمكسرات

تحتوي المكسرات على قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة، وفيما يلي نوضح كيفية استخدامها في حشو القطائف في الشهر المبارك:

المقادير

ملعقتين من الزبيب.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ثلاث ملاعق من الفستق أو البندق المجروش.

طريقة التحضير

يتم مزج كافة المكونات معًا. استخدام المكسرات في حشو القطائف وغلقها من كافة الجوانب جيدًا. قلي القطايف في الزيت الساخن حتى يتحول لونها إلى الأصفر، ثم يتم غمسها في القطر البارد الذي تم تجهيزه من قبل.

حشوات القطايف بالنوتيلا

النوتيلا من الحشوات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس خاصة الأطفال، وفيما يلي الطريقة بالخطوات:

المكونات

علبة من النوتيلا أو أي نوع من الشوكولاته السايحة.

شربات سميك القوام.

زيت ساخن غزير.

الطريقة