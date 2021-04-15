اسرار الفازلين للتخلص من الشيب بأكثر من وصفة مجربة هتخلصك من الشعر الأبيض

الفازلين للتخلص من الشيب أحد الطرق الفعالة والمميزة للغاية للتخلص من الشعر الأبيض والقضاء عليه، حيث تعتبر مشكلة الشيب من المشاكل التي يعاني منها الكثير منا، وتسبب للعديد منا في كثير من الحالات التعب والأرق النفسي، فكيف يمكنك استخدام الفازلين للتخلص من الشيب، وما هي أبرز فوائد الفازلين للشعر، هذا ما سنترف عليه سويا.

أسرار الفازلين للتخلص من الشيب

الفازلين للتخلص من الشيب من المواد التي أُثبتت فاعلية كبيرة في التخلص من الشيب، وتوجد العديد من الوصفات التي يدخل فيها الفازلين كمكون أساسي للتخلص من الشيب، ومن ضمن هذه الوصفات وصفة الفازلين وجل الصبار.

وحتى تتمكن من تحضير هذه الوصفة سوف تحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين وجل الصبار، وملعقة من زيت فيتامين e.

وطريقة التحضير بسيطة للغاية فكل ما عليك فعله هو وضع المكونات السابقة في إناء به ماء ساخن، والقيام بتقليب المكونات، ومن ثم يتم تطبيق الوصفة على الشعر وتدليك الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ونقوم بترك الوصفة على الشعر مع تغطية الرأس لمدة يوم كامل، وبعدها نقوم بغسل الشعر.

الفازلين وعسل النحل للتخلص من الشيب

سوف تحتاج إلى ملعقتان من الفازلين، وملعقتان من عسل النحل، كما سوف تحتاج إلى ملعقتين من جل الصبار والقليل من الماء الساخن.

ويتم مزج المكونات السابقة جيدا، ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى نهاية أطراف الشعر، ويتم تطبيق هذه الوصفة مرة كل أسبوعين للحول على نتائج سريعة وفعالة.

التقليل من تقصف الشعر، ومعالجة الشعر التالف.

الحفاظ على لون الشعر، ومعالجة الشيب الموجود في الشعر.

يعمل الفازلين على إعطاء الشعر الحيوية واللمعان.

يساعد على نمو الشعر بشكل سريع، من خلال وضع كمية مناسبة من الفازلين على الشعر، وتركه لمدة ثلث ساعة.

فوائد الفازلين للشعر