طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الكذابة في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات اقتصادية

بحلول شهر رمضان المبارك بدأ العديد من الناس يقبلون على شراء الكنافة ويبحثون عن طريقة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتعتبر الكنافة بالقشطة من الوصفات التي يرتبط تحضيرها بقدوم شهر رمضان المبارك، فهذه الوصفة تتكوم من مكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج سوى وقت قليل لاعدادها، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد الكنافة بالقشطة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة حتى تتمكني من اعدادها دون الحاجة لاحضارها جاهزة من محلات الحلويات. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة لتحضير كنافة القشطة يرجي اعداد المكونات التالية: مقدار كيلو من الكنافة الشعر. كيلو الا ربع من السمن ذائب. 4 أكواب من الحليب السائل. 5 ملاعق كبيرة من النشا. 2 كوب من كريمة الحلويات. مقدار كوب من القشطة. 4 ملاعق كبيرة من السكر. 3 أكواب من الشربات. طريقة إعداد الكنافة بالقشطة أولا طريقة اعداد القشطة

نضع اناء على النار ونقوم باضافة اللبن السائل وننتظر حتى الغليان، وفي ربع كوب من الماء نقوم باضافة خمس ملاعق النشا ونقلبهم جيدا في الكوب قبل اضافته على الحليب حتى لا يحدث تكتلات.

نقوم باضافة النشا الى الحليب ونقلب جيدا الحليب حتى يصبح أكثر كثافة.، ثم نقوم باضافة كريمة الحلويات مع الاستمرار في التقليب.

ثانيا طريقة تجهيز الكنافة. نقوم بتقطيع الكنافة الشعر تالى قطع صغيرة، بعد ذلك نقوم باضافة مقدار السمن ونخلط جيدا، ثم نقوم بتجهيز صينية الكنافة ودهنها بالسمن أو بالزبد، ونقوم باضافة نصف مقدار الكنافة ونضغط عليها جيدا. نقوم بسكب القشطة على الكنافة، ونقوم باضافة النصف الباقي من الكنافة ونوزعها جيدا في الصينية ونضغط عليها برفق. نضع الصينية في فرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، وتقدم بألف هنا. طريقة إعداد الكنافة بالقشطة الوسوم

بحلول شهر رمضان المبارك بدأ العديد من الناس يقبلون على شراء الكنافة ويبحثون عن طريقة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتعتبر الكنافة بالقشطة من الوصفات التي يرتبط تحضيرها بقدوم شهر رمضان المبارك، فهذه الوصفة تتكوم من مكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج سوى وقت قليل لاعدادها، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد الكنافة بالقشطة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة حتى تتمكني من اعدادها دون الحاجة لاحضارها جاهزة من محلات الحلويات. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة لتحضير كنافة القشطة يرجي اعداد المكونات التالية: مقدار كيلو من الكنافة الشعر. كيلو الا ربع من السمن ذائب. 4 أكواب من الحليب السائل. 5 ملاعق كبيرة من النشا. 2 كوب من كريمة الحلويات. مقدار كوب من القشطة. 4 ملاعق كبيرة من السكر. 3 أكواب من الشربات. طريقة إعداد الكنافة بالقشطة أولا طريقة اعداد القشطة

نضع اناء على النار ونقوم باضافة اللبن السائل وننتظر حتى الغليان، وفي ربع كوب من الماء نقوم باضافة خمس ملاعق النشا ونقلبهم جيدا في الكوب قبل اضافته على الحليب حتى لا يحدث تكتلات.

نقوم باضافة النشا الى الحليب ونقلب جيدا الحليب حتى يصبح أكثر كثافة.، ثم نقوم باضافة كريمة الحلويات مع الاستمرار في التقليب.

ثانيا طريقة تجهيز الكنافة. نقوم بتقطيع الكنافة الشعر تالى قطع صغيرة، بعد ذلك نقوم باضافة مقدار السمن ونخلط جيدا، ثم نقوم بتجهيز صينية الكنافة ودهنها بالسمن أو بالزبد، ونقوم باضافة نصف مقدار الكنافة ونضغط عليها جيدا. نقوم بسكب القشطة على الكنافة، ونقوم باضافة النصف الباقي من الكنافة ونوزعها جيدا في الصينية ونضغط عليها برفق. نضع الصينية في فرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، وتقدم بألف هنا. طريقة إعداد الكنافة بالقشطة

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