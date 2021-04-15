طريقة عمل محشي ورق عنب على الوصفة الأصلية وأسرار التسوية المثالية

يعتبر محشي ورق العنب من أهم الوصفات التي تبحث عنها جميع السيدات حتى تقدم أحد الأطباق المميزة على السفرة الرمضانية، وهناك عدد كبير من المنازل التي تعتمد على وصفة المحشي في اليوم الأول من إفطار رمضان وفي العديد من العزائم والتجمعات، ولا سيما ورق العنب الذي يعتبر من أشهر أنواع المقبلات، التي يتم تقديمها إلى جانب العديد من الأصناف ومن أبرزهم المشويات ومن هنا نقدم إليكم طريقة عمل ورق العنب بالتفصيل، وإمكانية الاحتفاظ به في الفريزر طوال الموسم.

طريقة عمل محشي ورق عنب

يتم أولاً تحضير الأوراق من خلال شراء كمية من ورق العنب حسب الحاجة، ويتم تنظيفه جيداً من خلال فصله عن الأعواد والاحتفاظ بها جانباً، بعدها يتم وضعه في ماء مغلي لمدة ثواني ويخرج جانباً حتى يهدأ تماماً، وهنا نبدأ في تحضير الصلصة التي تتكون مما يلي:

1 لتر من عصير الطماطم الغير مصفى.

حبة من البصل المبشور ناعماً.

ملعقة كبيرة من السمن.

3 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من الكمون.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل.

2 كوب من الخضرة المشكلة.

1/2 كوب من النعناع المفروم.

2 كوب من الأرز.

في إناء على النار نقوم بتشويح البصل في الزيت والسمن حتى يكتسب اللون الذهبي. نقوم بإضافة عصير الطماطم ويترك حتى يغلي تماماً. نقوم بتهدئة النار ويترك الصلصة حتى تتكثف ويزداد قوامها. تترك حتى تهدأ تماماً، ثم نقوم بإضافة التوابل إليها. نقوم بإضافة الأرز والخضرة والنعناع والتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات وهنا تصبح خلطة الحشو جاهزة. في إناء نقوم بوضع أعواد ورق العنب وعليها شرائح من الليمون والطماطم والبصل والفلفل. نبدأ في لف ورق العنب وترتيبه في الإناء، ووضع الشوربة عليه ورفعه على النار حتى تمام النضج.

أسرار تحضير محشي ورق العنب