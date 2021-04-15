طريقة عمل سينابون رول في المنزل على وصفة أشهر محلات العالم بالخطوات والأسرار

يعتبر السينابون أو لفائف السينابون من أشهر أنواع الحلوى والمعجنات حول العالم، ويرجع أصلها إلى المطابخ الأمريكية، ولكنها انتشرت بصورة كبيرة وواسعة في الفترة الأخيرة في كل مكان حول العالم، لنرى أنها موجودة في جميع الدول العربية الآن، ولكنها أصبحت غالية الثمن ولكننا يمكننا أن نصنعها في المنزل بأنفسنا من خلال العديد من الخطوات البسيطة، التي نوضحها لكم فينا يلي، وتعتبر القرفة هي النجم الأساسي في وصفة اليوم، مع إمكانية إضافة النكهات الأخرى مثل الشوكولاتة أو الكراميل أو التوفي والتفاح. طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون مكونات العجين 3 كوب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

3 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1/4 كوب من الزيت.

ماء للعجن. مكونات الحشو نصف كوب من الزبد الذائبة.

1 ملعقة كبيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم. مكونات الصوص 4 مكعب من الجبن الكيري.

5 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم. خطوات عمل السينابون بالتفصيل نقوم بتقليب السكر والخميرة مع الماء، وتركهم جانباً حتى تنشط الخميرة. نقوم بتقليب المكونات الجافة سوياً من الدقيق والملح والحليب المجفف والبيكنج بودر. نبدأ بإضافة الزيت وخليط الخميرة والعجن جيداً حتى نحصل على عجين متجانس، ويترك في مكان دافيء حتى يخمر جيداً. على سطح أملس نقوم بفرد العجين على شكل مستطيل. ندهن العجن بالزبد السائلة ونرش عليها السكر والقرفة من مكونات الحشو. ثم نبدأ في لفها على شكل اسطوانة وتقطيعها إلى حلقات متساوية الحجم. نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة. نقوم بتقليب مكونات الصوص سوياً حتى نحصل على كريمة ذات قوام مناسب. تضاف إلى قطع السينابون عند التقديم. خطوات عمل السينابون بالتفصيل الوسوم

يعتبر السينابون أو لفائف السينابون من أشهر أنواع الحلوى والمعجنات حول العالم، ويرجع أصلها إلى المطابخ الأمريكية، ولكنها انتشرت بصورة كبيرة وواسعة في الفترة الأخيرة في كل مكان حول العالم، لنرى أنها موجودة في جميع الدول العربية الآن، ولكنها أصبحت غالية الثمن ولكننا يمكننا أن نصنعها في المنزل بأنفسنا من خلال العديد من الخطوات البسيطة، التي نوضحها لكم فينا يلي، وتعتبر القرفة هي النجم الأساسي في وصفة اليوم، مع إمكانية إضافة النكهات الأخرى مثل الشوكولاتة أو الكراميل أو التوفي والتفاح. طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون مكونات العجين 3 كوب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

3 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1/4 كوب من الزيت.

ماء للعجن. مكونات الحشو نصف كوب من الزبد الذائبة.

1 ملعقة كبيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم. مكونات الصوص 4 مكعب من الجبن الكيري.

5 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم. خطوات عمل السينابون بالتفصيل نقوم بتقليب السكر والخميرة مع الماء، وتركهم جانباً حتى تنشط الخميرة. نقوم بتقليب المكونات الجافة سوياً من الدقيق والملح والحليب المجفف والبيكنج بودر. نبدأ بإضافة الزيت وخليط الخميرة والعجن جيداً حتى نحصل على عجين متجانس، ويترك في مكان دافيء حتى يخمر جيداً. على سطح أملس نقوم بفرد العجين على شكل مستطيل. ندهن العجن بالزبد السائلة ونرش عليها السكر والقرفة من مكونات الحشو. ثم نبدأ في لفها على شكل اسطوانة وتقطيعها إلى حلقات متساوية الحجم. نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة. نقوم بتقليب مكونات الصوص سوياً حتى نحصل على كريمة ذات قوام مناسب. تضاف إلى قطع السينابون عند التقديم. خطوات عمل السينابون بالتفصيل

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