حشوات متنوعة للسمبوسة لذيذة وشهية لتقديمها في رمضان

تعد السمبوسة بحشواتها المتنوعة من أهم الأطباق الجانبية التي يتم اعدادها وخاصة في عزومات شهر رمضان المبارك، بالاضافة الى سهولة اعدادها ويمكن تخزينها جاهزة بالحشوة لحين الاستخدام، وتتسم السمبوسة بطعمها المميز والرائع، وتتنوع الحشوات التي يمكن حشوها للسمبوسة، وفي هذا المقال سنوضح أفضل حشوة للسمبوسة يمكنك اعدادها.

حشوات متنوعة للسمبوسة في رمضان

أن السمبوسة من المقبلات والمكملات لسفرة شهر رمضان المبارك لذلك نقدم لكم عدة حشوات متنوعة للسمبوسة.

حشوة السمبوسة بشاورما الدجاج

المكونات

لفة من السمبوسة شاورما دجاج جاهزة للاستخدام جبنه موزاريلا ملعقتين من الدقيق وملعقتين من الماء. زيت للقلي

يمكنك اعداد السمبوسة بحشوة الشاورما بطريقة بسيطة من خلال ما يلي:

أولا نأتي بوعاء صغير ونضع فيه ملعقتين من الدقيق واضافة ملعقتين من الماء أو أكثر ونقلب جيدا، ونبدأ بوضعها على السمبوسة في الخطوة الأخيرة وقبل اغلاق اخر جزء منها حتى يتم احكام غلقها.

نبدا بفرد ورقة السمبوسة ونبدأ بوضع حشوة الشاورما، وجبنة موزاريلا، بعد ذلك نقوم بلفها على شكل مثلث، بعد ذلك نقوم بغلقها جيدا بالعجين الذي تم تحضيره مسبقا حتى نتأكد من احكام غلقها.

يتم وضع السمبوسة في المقلاة وقليها حتى نحصل على اللون الذهبي ويتم رفعها من النار ووضعها على مناديل مطبخ وتقدم بألف هنا.

طريقة التحضيرطريقة اعداد السمبوسة بالجبن النستو

تعد حشوة السمبوسة بالجبن من أشهر حشوات السمبوسة والغير مكلفة.

المكونات

جبنة مثلثات سمبوسة زيت للقلي ملعقة دقيق/ وملعقتين من الماء