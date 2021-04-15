حشوات متنوعة للسمبوسة لذيذة وشهية لتقديمها في رمضان

تعد السمبوسة بحشواتها المتنوعة من أهم الأطباق الجانبية التي يتم اعدادها وخاصة في عزومات شهر رمضان المبارك، بالاضافة الى سهولة اعدادها ويمكن تخزينها جاهزة بالحشوة لحين الاستخدام، وتتسم السمبوسة بطعمها المميز والرائع، وتتنوع الحشوات التي يمكن حشوها للسمبوسة، وفي هذا المقال سنوضح أفضل حشوة للسمبوسة يمكنك اعدادها.حشوات متنوعة للسمبوسة في رمضان
أن السمبوسة من المقبلات والمكملات لسفرة شهر رمضان المبارك لذلك نقدم لكم عدة حشوات متنوعة للسمبوسة.
حشوة السمبوسة بشاورما الدجاج
المكونات
- لفة من السمبوسة
- شاورما دجاج جاهزة للاستخدام
- جبنه موزاريلا
- ملعقتين من الدقيق وملعقتين من الماء.
- زيت للقلي
- يمكنك اعداد السمبوسة بحشوة الشاورما بطريقة بسيطة من خلال ما يلي:
- أولا نأتي بوعاء صغير ونضع فيه ملعقتين من الدقيق واضافة ملعقتين من الماء أو أكثر ونقلب جيدا، ونبدأ بوضعها على السمبوسة في الخطوة الأخيرة وقبل اغلاق اخر جزء منها حتى يتم احكام غلقها.
- نبدا بفرد ورقة السمبوسة ونبدأ بوضع حشوة الشاورما، وجبنة موزاريلا، بعد ذلك نقوم بلفها على شكل مثلث، بعد ذلك نقوم بغلقها جيدا بالعجين الذي تم تحضيره مسبقا حتى نتأكد من احكام غلقها.
- يتم وضع السمبوسة في المقلاة وقليها حتى نحصل على اللون الذهبي ويتم رفعها من النار ووضعها على مناديل مطبخ وتقدم بألف هنا.
تعد حشوة السمبوسة بالجبن من أشهر حشوات السمبوسة والغير مكلفة.
المكونات
- جبنة مثلثات
- سمبوسة
- زيت للقلي
- ملعقة دقيق/ وملعقتين من الماء
- نضع ملعقتين الدقيق والماء في اناء صغير ونقلب جيدا ويستخدم في غلق السمبوسة.
- نبدأ بفرد السمبوسة واضافة الجبن بداخلها ونغلقها على شكل مثلث، وقبل غلق الجزء الأخيرء نضع من الدقيق والماء لاحكام غلقها، نكمل الكمية المتبقية بنفس الطريقة حتى ننتهي من كل المقدار، بعد ذلك نقوم بقلي السمبوسة في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي، وتقدم بألف هنا.
الوسوم
تعد السمبوسة بحشواتها المتنوعة من أهم الأطباق الجانبية التي يتم اعدادها وخاصة في عزومات شهر رمضان المبارك، بالاضافة الى سهولة اعدادها ويمكن تخزينها جاهزة بالحشوة لحين الاستخدام، وتتسم السمبوسة بطعمها المميز والرائع، وتتنوع الحشوات التي يمكن حشوها للسمبوسة، وفي هذا المقال سنوضح أفضل حشوة للسمبوسة يمكنك اعدادها.حشوات متنوعة للسمبوسة في رمضان
أن السمبوسة من المقبلات والمكملات لسفرة شهر رمضان المبارك لذلك نقدم لكم عدة حشوات متنوعة للسمبوسة.
حشوة السمبوسة بشاورما الدجاج
المكونات
- لفة من السمبوسة
- شاورما دجاج جاهزة للاستخدام
- جبنه موزاريلا
- ملعقتين من الدقيق وملعقتين من الماء.
- زيت للقلي
- يمكنك اعداد السمبوسة بحشوة الشاورما بطريقة بسيطة من خلال ما يلي:
- أولا نأتي بوعاء صغير ونضع فيه ملعقتين من الدقيق واضافة ملعقتين من الماء أو أكثر ونقلب جيدا، ونبدأ بوضعها على السمبوسة في الخطوة الأخيرة وقبل اغلاق اخر جزء منها حتى يتم احكام غلقها.
- نبدا بفرد ورقة السمبوسة ونبدأ بوضع حشوة الشاورما، وجبنة موزاريلا، بعد ذلك نقوم بلفها على شكل مثلث، بعد ذلك نقوم بغلقها جيدا بالعجين الذي تم تحضيره مسبقا حتى نتأكد من احكام غلقها.
- يتم وضع السمبوسة في المقلاة وقليها حتى نحصل على اللون الذهبي ويتم رفعها من النار ووضعها على مناديل مطبخ وتقدم بألف هنا.
تعد حشوة السمبوسة بالجبن من أشهر حشوات السمبوسة والغير مكلفة.
المكونات
- جبنة مثلثات
- سمبوسة
- زيت للقلي
- ملعقة دقيق/ وملعقتين من الماء
- نضع ملعقتين الدقيق والماء في اناء صغير ونقلب جيدا ويستخدم في غلق السمبوسة.
- نبدأ بفرد السمبوسة واضافة الجبن بداخلها ونغلقها على شكل مثلث، وقبل غلق الجزء الأخيرء نضع من الدقيق والماء لاحكام غلقها، نكمل الكمية المتبقية بنفس الطريقة حتى ننتهي من كل المقدار، بعد ذلك نقوم بقلي السمبوسة في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي، وتقدم بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حشوات متنوعة للسمبوسة لذيذة وشهية لتقديمها في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.