نقدم لكم اليوم وجبة جديدة من دجاج الستربس الحار اللذيذ والذي يحتوي علي بروتين لحوم الدجاج والبيض ويتكون من صدور الدجاج مع بعض المكونات البسيطة مع قليل من المهارة والخبرة وطريقة عمل مميزة مثل ما نقدمه لكم من وجبات شهية كوجبة ناجتس الدجاج المشوي التي قدمنا لكم طريقة تحضيرها سابقاً ، ويمكن استخدام طريقة عمل دجاج الستربس الحار في تحضير وجبة دجاج خفيف سريع التحضير مع قليل من فتات الخبز والبيض ومقبلات الطعم والباهرات الشرقية والملح والفلفل الأسود ومن خلال مقالنا نقدم لكم طريقة إعداد الوجبة الخفيفة ومقادير تحضيرها

مقادير طريقة عمل دجاج الستربس الحار

كما قدمنا لكم من قبل طريقة ومقادير إعداد أصابع الدجاج بالجبن ، نقدم لكم اليوم مقادير إعداد دجاج الستربس الحار كالآتي :

عدد اثنين من صدر الدجاج المخلي من العظام.

عدد واحد حبة بيض مخفوقة في وعاء صغير منفصل.

مقدار اثنين كوب من البقسماط المفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المطحون.

كما قدمنا لكم وجبة سكالوب الدجاج المقرمش ومكوناته سابقاً.

نقوم بتحضير صدور الدجاج ونقطعها لشرائح طولية متساوية لضمان نضجها معاً في آن واحد.

نقوم بتحضير إناء صغير منفصل لخلط البقسماط المفروم مع الفلفل الأسود وملح الطعام والفلفل الأحمر.

نقوم بتحضير إناء صغير ثالث ونخفق به البيض.

نقوم بتقليب شرائح الدجاج في إناء البيض ثم إناء البقسماط علي الترتيب.

نضع بعد ذلك شرائح الدجاج في صينية فرن مناسبة للكمية.

نقوم برش زيت طعام ذرة علي الشرائح داخل الصينية بكمية ضئيلة.

نقوم بوضع الصينية داخل فرن ساخن عند درجة حرارة 150 درجة مئوية.

نترك الصينية داخل الفرن لمدة من عشر دقائق حتي ربع ساعة حتي تنضج شرائح الدجاج.

نخرج الصينية ونضع محتواها في طبق تقديم.

طريقة تحضير الوجبة

ويمكن تقديم الوجبة بجوار طبق من سلطة الافوكادو مع البروكلي بالبيض ومقبلات طعم من الخيار المخلل المنزلي وطبق من الأرز المعمر.