طريقة عمل أقماع الكنافة المبتكرة وحشوات مميزة لها في حلوى رمضان

تعتبر أقماع الكنافة من ضمن أنواع وصفات الكنافة الكثيرة التي تم ابتكارها في الفترة الأخيرة لتقديمها ضمن حلويات رمضان المبارك، والتي تتميز بأنها مختلفة الشكل والطعم ويحبها الأطفال بشكل كبير، كما أنها مختلفة في تقنيات التحضير أيضاً، وتعتبر من الوصفات العصرية التي لاقت إعجاب عدد كبير للغاية من المواطنين. طريقة عمل أقماع الكنافة طريقة عمل أقماع الكنافة المكونات 1/2 كيلو من عجينة الكنافة.

زيت غزير للقلي.

مكسرات مجروشة للتزيين. مكونات الحشوة 200 جرام من جبن الموزاريلا.

قطرات من ماء الزهر.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

5 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

علبة من القشدة الجاهزة.

كوب من الحليب. خطوات عمل أقماع الكنافة نقوم بإحضار أقماع طويلة من الستانلس ستيل حتى نقوم بلف الكنافة عليها. نبدأ في فرد شريحة طويلة من شعيرات الكنافة، ولفها على القمع جيداً حتى لا تنفك. يراعى تغليف الأقماع بالزيت قبل لف الكنافة عليها. تقلى في زيت غزير ساخن حتى تكتسب اللون الذهبي المميز للكنافة. تترك جانباً حتى تهدأ تماماً وبعدها نقوم بإزالة الأقماع منها. ويتم حشوها بالقشطة ورشها بالمكسرات المجروشة. خطوات عمل أقماع الكنافة طريقة عمل قشطة الحشو في إناء على النار نقوم بإضافة القشطة مع السكر. وفي كوب جانبي نقوم بتقليب النشا مع الحليب وإضافتها إلى القشطة والتقليب جيداً. الاستمرار في التقليب بملعقة من الخشب حتى نتأكد أن جميع المكونات تجانست سوياً. يرفع على النار على حرارة متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى لا يحدث تكتلات، وإلى أن يغلي تماماً. نقوم بإضافة الجبن الموزاريلا والتقليب جيداً مع ماء الزهر حتى تصبح كثيفة القوام مثل المهلبية. توضع في طبق واسع وتفرد جيداً حتى تهدأ تماماً قبل الاستخدام. أفكار لحشوة أقماع الكنافة شيكولاتة النوتيلا أو القابلة للدهن.

القشطة.

الجبن الكريمي.

المكسرات المشكلة.

زبدة اللوتس. أفكار لحشوة أقماع الكنافة الوسوم

تعتبر أقماع الكنافة من ضمن أنواع وصفات الكنافة الكثيرة التي تم ابتكارها في الفترة الأخيرة لتقديمها ضمن حلويات رمضان المبارك، والتي تتميز بأنها مختلفة الشكل والطعم ويحبها الأطفال بشكل كبير، كما أنها مختلفة في تقنيات التحضير أيضاً، وتعتبر من الوصفات العصرية التي لاقت إعجاب عدد كبير للغاية من المواطنين. طريقة عمل أقماع الكنافة طريقة عمل أقماع الكنافة المكونات 1/2 كيلو من عجينة الكنافة.

زيت غزير للقلي.

مكسرات مجروشة للتزيين. مكونات الحشوة 200 جرام من جبن الموزاريلا.

قطرات من ماء الزهر.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

5 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

علبة من القشدة الجاهزة.

كوب من الحليب. خطوات عمل أقماع الكنافة نقوم بإحضار أقماع طويلة من الستانلس ستيل حتى نقوم بلف الكنافة عليها. نبدأ في فرد شريحة طويلة من شعيرات الكنافة، ولفها على القمع جيداً حتى لا تنفك. يراعى تغليف الأقماع بالزيت قبل لف الكنافة عليها. تقلى في زيت غزير ساخن حتى تكتسب اللون الذهبي المميز للكنافة. تترك جانباً حتى تهدأ تماماً وبعدها نقوم بإزالة الأقماع منها. ويتم حشوها بالقشطة ورشها بالمكسرات المجروشة. خطوات عمل أقماع الكنافة طريقة عمل قشطة الحشو في إناء على النار نقوم بإضافة القشطة مع السكر. وفي كوب جانبي نقوم بتقليب النشا مع الحليب وإضافتها إلى القشطة والتقليب جيداً. الاستمرار في التقليب بملعقة من الخشب حتى نتأكد أن جميع المكونات تجانست سوياً. يرفع على النار على حرارة متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى لا يحدث تكتلات، وإلى أن يغلي تماماً. نقوم بإضافة الجبن الموزاريلا والتقليب جيداً مع ماء الزهر حتى تصبح كثيفة القوام مثل المهلبية. توضع في طبق واسع وتفرد جيداً حتى تهدأ تماماً قبل الاستخدام. أفكار لحشوة أقماع الكنافة شيكولاتة النوتيلا أو القابلة للدهن.

القشطة.

الجبن الكريمي.

المكسرات المشكلة.

زبدة اللوتس. أفكار لحشوة أقماع الكنافة

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