الطريقة السحرية لتدميس الفول في المنزل في أقل وقت

نقدم لكم الطريقة السحرية لتدميس الفول حيث أن بحلول أول أيام شهر رمضان المبارك، تبحث العديد من السيدات عن طريقة تدميس الفول في المنزل، حيث أن الفول من أهم الأكلات الشعبية التي يشتهر بها الوطن العربي وخاصة مصر، والفول من الوجبات الرئيسية على سفرة السحور، ولهذا تبحث النساء عن طريقة تدميس الفول في المنزل بدلا من شرائه جاهز وهذا ما سنوضحه في هذا المقال. الطريقة السحرية لتدميس الفول الطريقة السحرية لتدميس الفول نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مكونات تدميس الفول بالمنزل 3 أكواب من الفول المدمس. كوب من الحمص. نصف كوب من القمح. نصف كوب من العدس الاصفر. 2 حبة من البصل. 2حبة من الطماطم. رشه صغيرة من الكركم. خطوات تدميس الفول في المنزل نضع قدر على النار ونضيف اليه كل من الفول، والقمح، والحمص.

نقوم بتقطيع حبة البصل والطماطم الى الى قسمين واضافتها في قدر الفول.

يجب الانتباه أن تكون المكونات لا تصل الى أكثر من نصف القدر.

نقوم بوضع الماء المغلي فوق المكونات السابقة.

يمكن اضافة حوالى ملعقة صغيرة الى الفول حتى يسهل تدميسه وينضج سريعا.

بعد أن يغلي الماء نقوم بتهدئة النار ونقوم باضافة الماء المغلي عندما يحتاج الفول، مع الحرص على أن يكون ماء يغلى وليس بارد حتى لا يقلل من سوا الفول.

يستمر الفول في التدميس من 3 ساعات وحتى 6 ساعات، وتختلف المدة بحسب نوعية الفول التي أستخدمتها.

أستخدام الدماسة في تدميس الفول أفضل كثيرا للحصول على أفضل نتيجة لتدميس الفول بدلا من أستخدام الحلة التي ةتكون واسعة وتؤدي الى سواد الفول.

عندما ترغبين بالحصول على الفول بلون فاتح نقوم باضافة الكركم، وبعد أن يبرد الفول المدمس يتم وضعه في اناء زجاج ويوضع في الثلاجة لحين الحاجة اليه. الوسوم

نقدم لكم الطريقة السحرية لتدميس الفول حيث أن بحلول أول أيام شهر رمضان المبارك، تبحث العديد من السيدات عن طريقة تدميس الفول في المنزل، حيث أن الفول من أهم الأكلات الشعبية التي يشتهر بها الوطن العربي وخاصة مصر، والفول من الوجبات الرئيسية على سفرة السحور، ولهذا تبحث النساء عن طريقة تدميس الفول في المنزل بدلا من شرائه جاهز وهذا ما سنوضحه في هذا المقال. الطريقة السحرية لتدميس الفول الطريقة السحرية لتدميس الفول نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مكونات تدميس الفول بالمنزل 3 أكواب من الفول المدمس. كوب من الحمص. نصف كوب من القمح. نصف كوب من العدس الاصفر. 2 حبة من البصل. 2حبة من الطماطم. رشه صغيرة من الكركم. خطوات تدميس الفول في المنزل نضع قدر على النار ونضيف اليه كل من الفول، والقمح، والحمص.

نقوم بتقطيع حبة البصل والطماطم الى الى قسمين واضافتها في قدر الفول.

يجب الانتباه أن تكون المكونات لا تصل الى أكثر من نصف القدر.

نقوم بوضع الماء المغلي فوق المكونات السابقة.

يمكن اضافة حوالى ملعقة صغيرة الى الفول حتى يسهل تدميسه وينضج سريعا.

بعد أن يغلي الماء نقوم بتهدئة النار ونقوم باضافة الماء المغلي عندما يحتاج الفول، مع الحرص على أن يكون ماء يغلى وليس بارد حتى لا يقلل من سوا الفول.

يستمر الفول في التدميس من 3 ساعات وحتى 6 ساعات، وتختلف المدة بحسب نوعية الفول التي أستخدمتها.

أستخدام الدماسة في تدميس الفول أفضل كثيرا للحصول على أفضل نتيجة لتدميس الفول بدلا من أستخدام الحلة التي ةتكون واسعة وتؤدي الى سواد الفول.

عندما ترغبين بالحصول على الفول بلون فاتح نقوم باضافة الكركم، وبعد أن يبرد الفول المدمس يتم وضعه في اناء زجاج ويوضع في الثلاجة لحين الحاجة اليه.

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