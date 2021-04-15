طريقة عمل الدجاج المشوي على الطريقة اللبنانية بأقل تكلفة وطعم رائع في المنزل

يعد الدجاج المشوي بالطريقة اللبنانية من الأكلات المعروفة والمحبوبة في لبنان ولها طعمها الخاص، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بالطريقة اللبنانية الشهية، وهناك طرق عديدة لعمل الدجاج المشوي والدجاج من الأكلات الصحية الغير ضارة حيث أنها على تحتوي على دهون عالية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدجاج المشوي بالطريقة اللبنانية في المنزل ببساطة وطعم مختلف.

مكونات عمل الدجاج المشوي على الطريقة اللبنانية

يحتوي الدجاج المشوي على الطريقة اللبنانية على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

دجاجة مخليه.

٢ حبات من البصل المفروم.

٢ حبات من الطماطم.

حبة من البطاطا.

نصف كوب كبير من دبس الرمان.

٢ حبات من الفلفل الرومي.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

القليل من الخل.

طريقة التحضير

تتعدد طرق الدجاج المشوي وهنا سوف نقدمه بالطريقة اللبنانية اللذيذة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-