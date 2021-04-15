عجينة حلى قطايف الأساسية زي المحلات بحشوات متعددة قطايف مقرمشة خفيفة

طريقة عجينة قطايف الأساسية زي المحلات، يمكنك الآن في خلال دقائق فقط صنع القطايف بالمنزل من دون الحاجة إلى شراءها من الخارج، فتصنعي عجين قطايف بمكونات سهلة وبسيطة وتعطي لك نتيجة ممتازة ويمكن صنع كمية من عجينة قطايف وحفظها في الفريزر لحين استخدامها وتناولها، كما أن القطايف لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو معقدة ولكنها متوفرة في كل منزل، ففي كل الأحوال نتيجة قطايف مرضية جدا لك، واليوم سنعد بكم طريقة عجينة قطايف الأساسية خطوة بخطوة حتى تتمكني من تحضير حلى رمضاني لذيذ وسهل من بيتك في أي وقت ترغبين فيه، وتحشو بالحشو التي تفضلينها وتحصلي على حلى قطايف مقرمش وخفيف. طريقة عجينة حلى قطايف الأساسية عدد اثنين كوب من دقيق الأبيض. كوب من دقيق السميد. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من حليب البودرة. عبوة من خميرة فورية. عدد اثنين ملعقة كبيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من السكر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ماء دافئ للعجن. خطوات تحضير عجينة حلى قطايف الأساسية يضاف المكونات الجافة معا وتقلب جيدا وتوضع بوعاء عميق للعجن، ثم يخلط مع الماء الدافئ تدريجيا حتى يكون قوام يكون أشبه بقوام خليط بشاميل.

يجب أن تتاكدي من أن القوام مضبوط وتكون عجين متماسك على ملعقة تقليب وليس سائل لدرجة كبيرة.

ثم يغطى عجين قطايف بغطاء من الاسترتش أو كيس من البلاستيك وتدخل تختمر بمكان دافئ لمدة ساعة تقريبا.

ثم يسخن مقلاة على نار وتدهن بالقليل من الزيت في المرة الأولى، ويوضع عجين قطايف في زجاجة مثل زجاجة الكاتشب ويصب العجين من فتحة أمامية.

فتلك أسهل طريقة لتشكيل عجينة قطايف وتكون كلها شكل وحجم واحد، وتشكيل رسم على ظهر قطعة القطايف من الخلف.

تترك دوائر القطايف تنضج على نار متوسطة الحرارة حتى تتكون على سطحها كمية من فقاعات، وتختفي سوائل من سطح تكون بذلك قطع قطائف قد نضجت وجاهزة لحشوها.

بنفس الطريقة السابقة، يتم تشكيل كل دوائر قطايف حتى الانتهاء من كل كمية التي لديك، ثم ترفع من على النار وتوضع في صينية مغطاه بقطعة من القماش.

حتى لا تجف وتظل طرية، وتحشى كل دائرة بالطريقة التي تفضلينها أو طريقتك المعتادة. طريقة عجينة حلى قطايف الأساسيةخطوات تحضير عجينة حلى قطايف الأساسية الوسوم

طريقة عجينة قطايف الأساسية زي المحلات، يمكنك الآن في خلال دقائق فقط صنع القطايف بالمنزل من دون الحاجة إلى شراءها من الخارج، فتصنعي عجين قطايف بمكونات سهلة وبسيطة وتعطي لك نتيجة ممتازة ويمكن صنع كمية من عجينة قطايف وحفظها في الفريزر لحين استخدامها وتناولها، كما أن القطايف لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو معقدة ولكنها متوفرة في كل منزل، ففي كل الأحوال نتيجة قطايف مرضية جدا لك، واليوم سنعد بكم طريقة عجينة قطايف الأساسية خطوة بخطوة حتى تتمكني من تحضير حلى رمضاني لذيذ وسهل من بيتك في أي وقت ترغبين فيه، وتحشو بالحشو التي تفضلينها وتحصلي على حلى قطايف مقرمش وخفيف. طريقة عجينة حلى قطايف الأساسية عدد اثنين كوب من دقيق الأبيض. كوب من دقيق السميد. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من حليب البودرة. عبوة من خميرة فورية. عدد اثنين ملعقة كبيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من السكر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ماء دافئ للعجن. خطوات تحضير عجينة حلى قطايف الأساسية يضاف المكونات الجافة معا وتقلب جيدا وتوضع بوعاء عميق للعجن، ثم يخلط مع الماء الدافئ تدريجيا حتى يكون قوام يكون أشبه بقوام خليط بشاميل.

يجب أن تتاكدي من أن القوام مضبوط وتكون عجين متماسك على ملعقة تقليب وليس سائل لدرجة كبيرة.

ثم يغطى عجين قطايف بغطاء من الاسترتش أو كيس من البلاستيك وتدخل تختمر بمكان دافئ لمدة ساعة تقريبا.

ثم يسخن مقلاة على نار وتدهن بالقليل من الزيت في المرة الأولى، ويوضع عجين قطايف في زجاجة مثل زجاجة الكاتشب ويصب العجين من فتحة أمامية.

فتلك أسهل طريقة لتشكيل عجينة قطايف وتكون كلها شكل وحجم واحد، وتشكيل رسم على ظهر قطعة القطايف من الخلف.

تترك دوائر القطايف تنضج على نار متوسطة الحرارة حتى تتكون على سطحها كمية من فقاعات، وتختفي سوائل من سطح تكون بذلك قطع قطائف قد نضجت وجاهزة لحشوها.

بنفس الطريقة السابقة، يتم تشكيل كل دوائر قطايف حتى الانتهاء من كل كمية التي لديك، ثم ترفع من على النار وتوضع في صينية مغطاه بقطعة من القماش.

حتى لا تجف وتظل طرية، وتحشى كل دائرة بالطريقة التي تفضلينها أو طريقتك المعتادة. طريقة عجينة حلى قطايف الأساسيةخطوات تحضير عجينة حلى قطايف الأساسية

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